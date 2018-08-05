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Нужно ли отменять пятибалльную систему? Михаил Величко

18:57. 5 августа 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

Общество должно проявить инициативу

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко об инициативе отмены пятибалльной системы оценки успеваемости учащихся и переходе на двенадцатибалльную. 

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Рекомендуем:

Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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