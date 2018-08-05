Нужно ли отменять пятибалльную систему? Михаил Величко

Концептуал СМИ Общество должно проявить инициативу

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко об инициативе отмены пятибалльной системы оценки успеваемости учащихся и переходе на двенадцатибалльную.

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Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

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