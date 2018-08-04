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Ну как вам такие планы “небесного иерусалима”?

21:45. 4 августа 2018 Просмотров - 305 2 коммент. Опубликовал:

 

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ГАРРИ БЕР-КУТ. КОГДА ВОСКРЕСНЕТ УКРАИНА? 01.08.2018 [РАССВЕТ]

ТАЙМ-КОДЫ ИНТЕРВЬЮ 00:06 – Роза Розенфельд поёт 02:33 – Солнце надежды Украины 05:34 – О кого сегодня зависит признание Небесного Иерусалима? 08:28 – Зачем Путину и России Небесный Иерусалим? 12:37 – В чём уникальность нашего времени? На чью землю придёт наш Спаситель? 15:50 – Что более всего волнует народ Украины? 17:27 – Почему именно Украине выпала честь принять на своей земле НИ? 18:45 – Кто самый известный украинец на Земле? 21:28 – Когда придёт наш Спаситель-Машиах? 23:04 – Главные вехи на пути создания НИ 29:31 – О цивилизационном прорыве НИ в области экономики и инфраструктуры 36:59 – Безусловный базовый доход: спор Гарри Бер-Кута и Савика Шустера 40:33 – Главная проблема Украины: как её решил Совет Благоволителей НИ? 50:00 – Социологический опрос: кто самый желанный жених украинских девушек? 57:10 – Тайны украинской женской души 01:05:05 – Главный подарок украинским женщинам от Совета Благоволителей НИ 01:07:08 – Сплотим наши ряды в борьбе с антисемитизмом 01:13:07 – Итоги конкурса: призы от Дмитрий Гордона и Савика Шустера 01:15:53 – Новый конкурс и приз 01:18:07 – Напутствие Розы Розенфельд

 

Игорь Витальевич Беркут  - Руководитель партии “Великая Украина”

БИОГРАФИЯ

Родился в 1964 г. в Северодонецке Луганской области, где провел детство. После окончания школы № 10 поступил и успешно окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.  Получив военное образование, он в 1986-1987 годах в должности командира разведвзвода служил в Центральной группе войск в сорок пятом отдельном десантно-штурмовом батальоне.  В 1988 году по собственному желанию направлен в Демократическую Республику Афганистан, командиром разведвзвода, затем - начальником разведки батальона.  В 1989 году в связи с реформированием сороковой армии переведен в Среднеазиатский военный округ, где он служил до 1991 года.  После развала Советского Союза, в возрасте 27 лет ушел в отставку.  <br /><br />За счет гранта, полученного по программе для бывших кадровых военных, в 1991-92 гг. получил финансовое образование в России и США.  В июле 1993 г. Игорь Гекко (ныне Беркут), совместно со своим американским партнером Грегори Ноулом Стьюдером зарегистрировал в Казахстане АО TEXAKABANK. Причем Стьюдер владел почти 90% акций, а Гекко - 9,7%.

Игорь Беркут - юморист или сионист?

https://кпе.com.ua/9-glavnyj-razdel/3588-igor-berkut-yumorist-ili-sionist.html

Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 1201 993
    макс 4 августа 2018 в 22:13 Ссылка Пометить
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    А собачка это все остальные народы как вам его слова вот же ублюдки касорылые правда говорили царство жидовское!
    С этим ****** надо что то решать но начинать надо с “нашей элитой”!

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  • 7440 4866
    Владимир 4 августа 2018 в 22:38 Ссылка Пометить
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    Интересно – “Купить Владимира Путина нельзя …его состояние 400 млрд. долларов”. Главное он гарантии дает как главный в России.

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