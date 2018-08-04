Ну как вам такие планы “небесного иерусалима”?

ГАРРИ БЕР-КУТ. КОГДА ВОСКРЕСНЕТ УКРАИНА? 01.08.2018 [РАССВЕТ]

ТАЙМ-КОДЫ ИНТЕРВЬЮ 00:06 – Роза Розенфельд поёт 02:33 – Солнце надежды Украины 05:34 – О кого сегодня зависит признание Небесного Иерусалима? 08:28 – Зачем Путину и России Небесный Иерусалим? 12:37 – В чём уникальность нашего времени? На чью землю придёт наш Спаситель? 15:50 – Что более всего волнует народ Украины? 17:27 – Почему именно Украине выпала честь принять на своей земле НИ? 18:45 – Кто самый известный украинец на Земле? 21:28 – Когда придёт наш Спаситель-Машиах? 23:04 – Главные вехи на пути создания НИ 29:31 – О цивилизационном прорыве НИ в области экономики и инфраструктуры 36:59 – Безусловный базовый доход: спор Гарри Бер-Кута и Савика Шустера 40:33 – Главная проблема Украины: как её решил Совет Благоволителей НИ? 50:00 – Социологический опрос: кто самый желанный жених украинских девушек? 57:10 – Тайны украинской женской души 01:05:05 – Главный подарок украинским женщинам от Совета Благоволителей НИ 01:07:08 – Сплотим наши ряды в борьбе с антисемитизмом 01:13:07 – Итоги конкурса: призы от Дмитрий Гордона и Савика Шустера 01:15:53 – Новый конкурс и приз 01:18:07 – Напутствие Розы Розенфельд

Игорь Витальевич Беркут - Руководитель партии “Великая Украина”

БИОГРАФИЯ

Родился в 1964 г. в Северодонецке Луганской области, где провел детство. После окончания школы № 10 поступил и успешно окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Получив военное образование, он в 1986-1987 годах в должности командира разведвзвода служил в Центральной группе войск в сорок пятом отдельном десантно-штурмовом батальоне. В 1988 году по собственному желанию направлен в Демократическую Республику Афганистан, командиром разведвзвода, затем - начальником разведки батальона. В 1989 году в связи с реформированием сороковой армии переведен в Среднеазиатский военный округ, где он служил до 1991 года. После развала Советского Союза, в возрасте 27 лет ушел в отставку. <br /><br />За счет гранта, полученного по программе для бывших кадровых военных, в 1991-92 гг. получил финансовое образование в России и США. В июле 1993 г. Игорь Гекко (ныне Беркут), совместно со своим американским партнером Грегори Ноулом Стьюдером зарегистрировал в Казахстане АО TEXAKABANK. Причем Стьюдер владел почти 90% акций, а Гекко - 9,7%.

Игорь Беркут - юморист или сионист?

https://кпе.com.ua/9-glavnyj-razdel/3588-igor-berkut-yumorist-ili-sionist.html

Источник: www.youtube.com