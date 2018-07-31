Где и как в «Единой России» сдают партбилеты
20:08. 31 июля 2018 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Всё-таки с «пенсионной реформой» что-то пошло не так. То есть, с формальной точки зрения, всё, как надо. И первое слушание закона в Госдуме прошло без особого напряга, но… Пришла беда откуда не ждали. Первые её признаки начали проявляться не где-нибудь, а в самой «Единой России». Речь в данном случае не о Поклонской или Железняке, а о «ситуации на местах».
В городе Кинешма партийный билет в знак протеста против «пенсионных изменений» сдал секретарь местной парторганизации Вадим Проворов; в городке Заволжске вышел из ЕР местный партлидер Александр Крюченков; в Нижнем Тагиле с шумом и треском партию покинул некто Николай Тарахов…
Ну, и по мелочи: в Ярославле кто-то развесил красочные баннеры с портретами депутатов Госдумы от Ярославской области и словами «Позор!» (причём, особо досталось некогда уважаемой в городе Валентине Терешковой).
С одной стороны – и случаи единичные, и первая ласточка весны не делает…
Но, во-первых, в первичных ячейках «Единой России» (особенно в глубинке) немало людей, которые искренне считают, что ЕР – суть настоящая партия, а от работы «на местах» зависит, насколько правильно реализуется политика Путина. Иногда такие активисты и в самом деле добиваются каких-то полезных изменений…
Во-вторых, партию воспринимают как аналог КПСС; из неё можно быть исключённым, но нельзя выйти просто так, по собственному желанию.
Самый надежный и дисциплинированный электорат ЕР – это пенсионеры и бюджетники предпенсионного возраста. Они и телевизору склонны доверять, и стабильность ценят, и на выборы сами ходят.
А тут вдруг – бац! – и телевизор начинает нести какую-то ахинею про пользу работы до гробовой доски. А потом сосед Михалыч, добившийся «по партийной линии» ремонта прохудившейся крыши, начинает нехорошими словами отзываться о политике родной «Единой России». Да ещё и не просто отзывается, а приходит в её первичку и сам кладёт на стол партбилет.
И возникает вопрос: как проголосуют в единый день голосования 9 сентября эти представители электората? В верхах ЕР, похоже, есть уверенность, что проголосуют так же, как и раньше.
Но это в верхах… А в низах партийцы уже чувствуют, что «верность генеральной линии» становится обстоятельством, как сейчас говорят, токсичным, и хотят в меру сил от этой линии отклониться. До такой степени хотят, что выступают на анти-реформенных митингах (как ярославский единоросс, депутат местной Думы и директор ЗАО «Агрофирма «Пахма» Сергей Иванов) или втихую содействуют изготовлению баннеров про «старших товарищей»…
И не исключено, что начало сентября преподнесёт сюрпризы. Особенно при подведении итогов региональных выборов.
Единороссов по осени считают, да-с…
Источник: https://aftershock.news/?q=node/669310
Источник: pravosudija.net