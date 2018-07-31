Где и как в «Единой России» сдают партбилеты

Всё-таки с «пенсионной реформой» что-то пошло не так. То есть, с формальной точки зрения, всё, как надо. И первое слушание закона в Госдуме прошло без особого напряга, но… Пришла беда откуда не ждали. Первые её признаки начали проявляться не где-нибудь, а в самой «Единой России». Речь в данном случае не о Поклонской или Железняке, а о «ситуации на местах».

В городе Кинешма партийный билет в знак протеста против «пенсионных изменений» сдал секретарь местной парторганизации Вадим Проворов; в городке Заволжске вышел из ЕР местный партлидер Александр Крюченков; в Нижнем Тагиле с шумом и треском партию покинул некто Николай Тарахов…

Ну, и по мелочи: в Ярославле кто-то развесил красочные баннеры с портретами депутатов Госдумы от Ярославской области и словами «Позор!» (причём, особо досталось некогда уважаемой в городе Валентине Терешковой).