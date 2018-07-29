Универсальная безграмотность. Константин Семин. Агитпроп 29.07.2018

Под покровом отпускного сезона и шумовой завесой из будоражащих общество новостей группа реформаторов от отечественного образования выпустила что-то вроде очередного манифеста, в котором свежим языком, но с прежней настойчивостью формулируется стратегия развития школы — начальной, средней и высшей. Стратегия направлена в будущее, само собой, ведь любое заигрывание с советским прошлым недопустимо. Доклад озаглавлен коротко: “УКНГ. “Универсальные компетенции и новая грамотность”, а подготовлен Высшей Школой Экономики в сотрудничестве со Сбербанком.

Источник: www.youtube.com