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Универсальная безграмотность. Константин Семин. Агитпроп 29.07.2018

14:09. 29 июля 2018 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Под покровом отпускного сезона и шумовой завесой из будоражащих общество новостей группа реформаторов от отечественного образования выпустила что-то вроде очередного манифеста, в котором свежим языком, но с прежней настойчивостью формулируется стратегия развития школы — начальной, средней и высшей. Стратегия направлена в будущее, само собой, ведь любое заигрывание с советским прошлым недопустимо. Доклад озаглавлен коротко: “УКНГ. “Универсальные компетенции и новая грамотность”, а подготовлен Высшей Школой Экономики в сотрудничестве со Сбербанком.

Источник: www.youtube.com

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