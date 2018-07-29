Найдены 14 Новых планет Солнечной системы. Виктор Максименков. Часть 1

Древние календари расшифрованы.



Автор-сказитель – Виктор Максименков



Часть 2 – https://youtu.be/IedVnyJqTnI



В эфире, мы с вами по-новому посмотрим на Древние календари, что позволит нам увидеть полное строение Солнечной системы, которое включает легендарные 27 Планет (Тридевять Земель), 144 Большие луны и 108 Малых Лун, большинство из представленных объектов современной науке неизвестны. Плюс найдем легендарные шапки “Невидимки”.

Мы рассмотрим все имеющиеся данные и передовые наработки современной науки, и расскажем о новых, неизвестных науке открытиях, выходящих за рамки современных знаний о Солнечной системе у Шумеров, Майя, Египтян и Славян.



Также подробно рассмотрим легендарное Пирамидальное, полное строение Солнечной системы Славян, которое включает 27 Планет (Тридевять Земель), 144 Большие луны и 108 Малых Лун, с примерами из сказок, легенд, былин и единицами измерений, подтверждающие эти данные и отмененные 100 лет назад.



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Источник: www.youtube.com