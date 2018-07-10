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Мезинский календарь модель Солнечной системы возрастом 20 000 лет. Найдены 10 новых Планет Солнечной системы

09:00. 10 июля 2018 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:

Цель создания этой видео-статьи окончательно решить проблему древних календарей, путем расшифровки третей календарной системы изображенной на Мезинском браслете возрастом 20 000 лет. Так как одинаковые данные получаемые при расшифровки разных календарей говорят о том что перед нами единая закономерность древних календарных систем прошлого, в которых присутствуют данные о трех лунах Земли, и как минимум 20 планет Солнечной системы, 10 из которых современной науке неизвестны.

 Календарные системы прошлого такие как Ачинский жезл возрастом 27000 лет, Мальтынская пластина плюс жезл возрастом 18000 лет и Мезинский календарь возрастом 20 000 лет представляю собой единые принципы изображения модели Солнечной системы в минимальном (карманном) масштабе. На первый взгляд эти календари имеют разные методы исполнения, но данные содержащиеся в них показывают что все они содержат одинаковую информацию используемую для моделирования Солнечной системы в миниатюре. 

Все остальные подробности в видео: 

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: www.kramola.info

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