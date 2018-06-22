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Найдены 10 новых Планет Солнечной системы. Ачинский жезл – расшифровка

09:57. 22 июня 2018 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

Цель создания этой видео-статьи произвести полную расшифровку одного из элементов Сибирской календарной системы- Ачинского жезла. Расшифровка календарной системы возраст которой 27 000 тысяч лет, позволит не только окончательно решить проблему древних календарей, но и найти 10 новых Планет Солнечной системы, неизвестных современной цивилизации но известных в древности.

В статье приводятся расчеты и система организации календаря зашифрованного в Ачинском жезле. Что позволяет нам не только увидеть легендарные три луны Земли прошлого, но и вернуть на место еще 10 планет солнечной системы.

Понимание единых принципов организации календарей древности поможет не только нам, но и другим исследователям, легко расшифровывать подобные календарные системы по всему миру, и во всех временных эпохах. Так как принципы заложенные еще во времена палеолита мне удалось отследить вплоть до нашего времени.

Все остальные подробности в видео:

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: www.kramola.info

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