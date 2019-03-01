Главная » Наука, Невероятное в мире

Она существует: найдены новые доказательства реальности Планеты X (ФОТО)

02:30. 1 марта 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:
Она существует: найдены новые доказательства реальности Планеты X (ФОТО) | Русская весна

Факты, указывающие на существование Планеты X, не являются ошибкой, связанной с недостатком данных.

Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в издании Astronomical Journal Майклом Брауном (Michael Brown) и Константином Батыгиным (Konstantin Batygin) из Калифорнийского технологического института.

Кроме того, учёные уточнили предполагаемую массу и параметры орбиты этого загадочного мира. Эти сведения представлены в другой научной работе, опубликованной в журнале Physics Reports группой астрономов из США, также включающей Брауна и Батыгина.

К слову, именно эти два астронома три года назад выдвинули гипотезу о существовании Планеты X (или, как её ещё называют, Планеты 9).

Орбиты внешних тел Солнечной системы, включая гипотетическую Планету X.  Иллюстрация James Tuttle Keane/Caltech / перевод Вести. Наука.

Напомним, что основной аргумент в пользу этого предположения — странные траектории некоторых объектов в поясе Койпера. Это скопление небольших ледяных тел, расположенном за орбитой Нептуна.

Что же искажает орбиты этих ледяных глыб? Основная версия состоит в том, что это гравитация крупной планеты, той самой Планеты X.  Но, может быть, это просто ложный результат, возникший из-за систематических погрешностей в данных? Ведь объекты пояса Койпера маленькие и тусклые, наблюдать их невероятно сложно. Данных не хватает, а потому и вероятность ошибки значительно выше.

Чтобы исключить этот вариант, Браун и Батыгин разработали строгий метод оценки подобных ошибок при определении двух ключевых параметров: полюса орбиты и долготы перигелия. Именно отклонения в этих величинах указывают на существование Планеты X. 

Результат получился оптимистичным: вероятность, что никакой планеты нет, а свидетельства её существования являются ошибкой, равна лишь 0,2%. Это один шанс из пятисот.

«Хотя этот анализ не указывает напрямую на то, существует ли Планета 9, он показывает, что гипотеза опирается на прочную основу», — резюмирует Браун.

Сравнительные размеры планет Солнечной системы, включая гипотетическую Планету X.  Иллюстрация James Tuttle Keane/Caltech / перевод Вести. Наука.

Если же этот загадочный мир существует, что мы можем сказать о нём уже сейчас? Ответ на этот вопрос даёт вторая статья. Это обзор, в котором суммированы результаты, полученные в тысячах свежих компьютерных моделей движения тел на окраинах Солнечной системы.

Основываясь на добытых сведениях, авторы заключают, что планета X в пять раз массивнее Земли, а большая полуось её орбиты в 400 раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Один её год длится около десяти тысяч земных лет.

Таким образом, по новым оценкам это небесное тело оказалось меньше, зато ближе к светилу, чем считалось ранее. Последний факт увеличивает шансы однажды разглядеть «новенькую» в телескоп.

«Моё любимое свойство гипотезы Планеты 9 состоит в том, что она поддаётся наблюдательной проверке, — говорит Батыгин. — Перспектива когда-нибудь увидеть реальные изображения Планеты 9 просто будоражит. Хотя астрономически (в телескоп — прим. ред.) найти Планету 9 очень сложно, я очень надеюсь, что мы обнаружим её в следующем десятилетии».

Читайте также: Американский генерал посчитал время подлёта российского «Авангарда» к США

Источник: https://rusvesna.su/future/1551378013

Метки: русская весна — the future

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Языковые доказательства древности русской цивилизации
... древнейшая на земле, она существует десятки тысяч лет, а...грандиозной встрече “миллениума” (нового 2000 г.) засыпали, ...селе Алеканово Рязанской губернии найдены горшки с надписями, ... трипольских гончаров.Другим доказательством является обряд захороне­ния...
Глава 14. ЕГО ШАХ И МАТ СИСТЕМЕ!!! Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...а, пройдя оную, последние создавали новую материю, гармоничную ...времени НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Для Человека время определённо существует: мы... (Касерес). Не найдя себе применения в жизни...он с женой привёл в этом опусе, НИКАКОГО отношения к общепринятым доказательствам...
Новые факты, обличающие фальшивость мировой истории! (+18)
...год), рождается в Вологодской губернии новый Суханов, уже Самсон (1768 ...Эпохи Возрождения. При раскопках были найдены солнечные часы, разделенные на "...месторасположении и найти, наконец, доказательства того, что они существовали. Так, невдалеке от Мёртвого...
Опять они беснуются…
...поля действительно существует и имеет к Н. Левашову непосредственное отношение. Он его...болтовни. Вообще-то способ доказательства «а ля найди похожее словосочетание» используется этим...внедрения своих абсурдных теорий. В новейшей истории России уже был «...
Пятая Глобальная Научная Революция [Возрождение Руси]
... ушам, фактам и доказательствам, а твёрдо стоять ...из новых экспериментальных данных, с представлениями, вытекающими из существующей ... из которых она состоит. Иначе говоря, они пытались установить ... атома. В результате найдено объяснение стабильности атома:...
Новые доказательства возможной глобальной катастрофы
... эти предметы и существа уцелеют, пока они находятся в варе....климат. На Новосибирских островах найдены остатки стволов ольхи и.... А на острове Новая Сибирь найдены остатки тополя, полярной ...вашего пепла восстанут новые народы. Если они позабудут, что лучший...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>