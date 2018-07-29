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Как Россия решила вернуть уплывшие капиталы

19:31. 29 июля 2018 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

В России уже осенью появятся свои офшорные зоны. Эта новость взбудоражила интернет и вызвала массу критических отзывов. Разберёмся в этом выпуске зачем нам нужны офшоры. Как всегда, строго по фактам и без популизма.

Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Время-вперёд! #302 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/tyx68CzuBV0

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпусках используются следующие композиции:

Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music

музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Яндекс-кошелёк: 410011121112063
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(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com

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