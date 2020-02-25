Офшорные волки

" Иностранцам принадлежит не менее 65%крупной российской собственности , в том числе в энергетическом машиностроении – 95, 2%; в цветной металлургии – 76, 6%; в чёрной металлургии – 67, 7%; в железнодорожном машиностроении – 75, 4%; в химической промышленности – 50, 7% и т.д. "

Россия находится на четвёртом месте в рейтинге стран по доле ВВП в офшорах – у нас там находится 46% ВВП. Впереди нас абсолютные монархии: Объединённые Арабские Эмираты (75% ВВП) и Саудовская Аравия (57% ВВП), а также наш друг и союзник Венесуэла (65% ВВП). Не дотянули ещё до рекорда.

Довольно высокая доля офшорных капиталов относительно размера национальных экономик зафиксирована в Аргентине и Греции (по 35%), Тайване и Португалии (21–22%), Турции (19%), Бельгии (18%), Великобритании (17%), Германии (15%) и Франции (15%). В Италии, ЮАР, Испании и Ирландии этот показатель находится в пределах 10–12%. Доля офшорных активов меньше 10% от национальных ВВП у богатых семей из Колумбии, Таиланда, Австрии, США, Мексики, Австралии и Бразилии. Государствами с наименьшей долей «офшорных богатств» оказались Корея (1% от ВВП, или 14 млрд долл.), Польша (1, 5%; 7 млрд долл.), Китай (2, 3%; 257, 6 млрд долл.), Дания и Финляндия (по 2, 5% от ВВП; 7, 6 и 5, 9 млрд долл.), – подсчитал для «АН» доктор наук Василий Симчера.

Мало того, по оценкам аналитиков фондового рынка, на иностранных инвесторов приходится около 70% акций российских компаний, находящихся в свободном обращении. В целом же треть активных инвесторов в России представляют фонды из США, а ещё треть – фонды из Европы. По подсчётам Василия Симчеры, иностранцам принадлежит не менее 65% крупной российской собственности, в том числе в энергетическом машиностроении – 95, 2%; в цветной металлургии – 76, 6%; в чёрной металлургии – 67, 7%; в железнодорожном машиностроении – 75, 4%; в химической промышленности – 50, 7% и т.д.

– Эти предельные доли засилья иностранного капитала в российской промышленности – вот настоящие индикаторы, наглядно свидетельствующие о её нынешнем экономическом суверенитете, – подчёркивает учёный.

Конечно, не все иностранцы, так сказать, настоящие иностранцы. Вполне бывают и нижегородский говорок, и тамбовский мат. Это хозяева тех самых офшоров. Но официальной статистики,кому на самом деле принадлежит то или иное предприятие, нет.

– Офшорная регистрация на подставных лиц позволяет решать сразу несколько проблем. Первая – значительное снижение налогообложения. Второе – если вы выводите активы, то есть управляющая бизнесом на территории России компания зарегистрирована на Кипре, например, или в более солидных офшорных зонах, то вашим предприятиям в РФ гарантируется международная защита. Третье – офшоры позволяют скрыть настоящего собственника и конечного бенефициара компании. В-четвёртых, они практически полностью исключают преследование и конфискацию (bail in) преступных капиталов и на деле аннулируют действие международного уголовного законодательства. Есть и пятое, и шестое, и седьмое. Это выгодно всем, кроме государства, которое недополучает налоги. И дерёт их с тех, кто офшоры не создал, с бедных, – поясняет президент ЭАЦ «Модернизация» к.т.н. Михаил Абрамов.

«Это общемировая проблема! Россия тут не исключение!» – вновь воскликнет политически подкованный читатель. И вновь будет прав. Офшорные юрисдикции – головная боль для налоговиков всего мира. Но мы умудрились вновь обойти всех на поворотах. Во всём так называемом цивилизованном мире на условных Кайманах прячут прибыль. Чем больше навар – тем больше налог. У нас же налоги плоские, как доска, поэтому в офшорах прячут не только прибыль, но и активы. А это уже покушение на безопасность страны.

Аргумент Михаила Абрамова

– МЫ ПРЕДЛАГАЕМ на первом этапе запретить пользоваться офшорами, офшорными схемами и зарубежными юрисдикциями чиновникам, а также руководителям предприятий с государственным участием («Газпром», «Транснефть» и др.), предприятий, созданных в результате залоговых аукционов («Норильский никель», ЛУКОЙЛ, Сибнефть, Новолипецкий металлургический комбинат и др.), и предприятиям, работающим в сфере ЖКХ.

И этого было бы достаточно, чтобы изменить в России экономическую ситуацию и решить многие социальные проблемы нашей страны. График вывода предприятий из офшоров может быть разработан в течение полугода. И в течение 1–2 лет этот график должен быть выполнен. После того как предпринимательский климат в России станет нормальным и контроль доходов станет повсеместным, из офшоров выйдут и другие предприниматели.

Реализация этой меры позволит существенно увеличить доходы бюджета за счёт роста налогооблагаемой базы и даст бюджету дополнительные доходы в размере 5–6 трлн руб. ежегодно, а Россия избавится от внешней зависимости и получит полноценный экономический суверенитет.

Помните голодные 90-е? Окорочка Буша по карточкам, водка – бутылка в руки, сигареты из-под полы? Обычно большое начальство сравнивает те годы с сегодняшним днём: изобилие в магазинах и изобилие магазинов. Очень удобно. Но, привычно забегая вечером в супермаркет, мало кто осознаёт, что буквально щелчком пальцев можно электорат вернуть в те самые голодные 90-е. Что можно прокатить по всей стране голодные и сигаретные бунты и скинуть любую власть. Что можно перефразировать известную шутку «если вы ещё не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка» в «если в России ещё не началась «русская весна», то это не заслуга российского правительства, а лень американских друзей». Ничего личного. Просто перемена мест слагаемых. Очереди за деньгами сменили былые очереди за товарами, пустые карманы – пресловутые былые пустые полки.

– Казалось бы, импортозамещение растёт, особенно в сельском хозяйстве. На прилавках якобывсё есть. Но семенной фонд, без которого ничего не вырастишь, на 60–70% импортный. Если введут санкции на семена, то урожая не будет. Всё, кроме хлеба, придётся импортировать. Затем смотрим: кто всё это выращивает? 48% продукции АПК производят агрохолдинги. Остальное – фермеры и крестьяне, которые не имеют собственной переработки. Все крупнейшие сельхозпроизводители зарегистрированы в иностранной юрисдикции. «Мираторг» – Кипр, «Продимекс» – Кипр, «Русагро» – Кипр. Крупнейшие переработчики – Останкинский мясоперерабатывающий, «Черкизово» – также «иностранцы». Почти 60% рынка переработки молока – иностранцы. Более 70% соков – тоже. Почти 80% замороженных овощей и пива – чужие. 90% – плодоовощной продукции!

Под иностранной юрисдикцией находятся предприятия, производящие «исконно российские» молочные продукты «Домик в деревне», «Весёлый молочник», «Простоквашино», «Растишка», воду «Ессентуки», соки «Фруктовый сад», «Любимый», «Тонус», «Я», «Добрый», пиво «Кружка и бочка», «Юбилейное», «Охота», «Три медведя», «Балтика», «Невское», «Жигулёвское», «Клинское» и «Сибирская корона», шоколад «Воздушный» и «Российский» (со слоганом «Россия – щедрая душа»), конфеты «Белочка», «Мишка на Севере», «Причуда» и «Коркунов», мороженое «48 копеек», – подводит печальный продовольственный итог Василий Симчера.

Кстати, и крупнейшие торговые сети, которые всем этим торгуют, тоже далеко не российские. И никто из них не хочет перерегистрироваться в страну берёзок и медведя на гербе правящей партии. О какой продовольственной безопасности говорят нам с экранов? «Загасить» кипрский офшор – не нужен даже 6-й флот ВМС США, который контролирует Средиземноморье. Достаточно рыка из Вашингтона.

Добыча главных источников нашего благосостояния – нефти и газа – управляется в основном из офшоров. Более 65% акций нефтедобывающих компаний и более 55% компаний по добыче газа принадлежат иностранным акционерам. Около 100% угля, железной руды, меди, золота, никеля, металлов платиновой группы, серебра, кобальта, бокситов, молибдена, магнезита добывают на нашей территории иностранные, т.е. находящиеся в иностранной юрисдикции компании, – приводит конкретные примеры Михаил Абрамов.

«Позвольте, – вновь воскликнет политически подкованный читатель, – да, был бардак, печальное наследство 90-х. Но принят так называемый антиофшорный закон, который призван вернуть весь офшорный бизнес в Россию». Мол, теперь если у тебя есть доли в контролируемой иностранной компании (КИК), то обязан сообщить в налоговые органы о своём участии в КИК и начать безоговорочно платить налог с прибыли от такой деятельности. Но наши чиновники и депутаты не стали бы ими, если бы не подстелили соломки. Например, если ты живёшь в России больше 183 дней, то плати. Если 182 дня – отдыхай. Можно перетащить юридически компанию в страны Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан) и не платить налоги в России. В этих странах есть варианты с классическими офшорными схемами, и налоги тоже не придётся платить. А ещё есть инвестиционные фонды, притворные трасты, et cetera…

Сколько теряет государство на офшорных схемах, подсчитать, наверное, невозможно. По мнению бывшего директора НИИ статистики Росстата Василия Симчеры, «если бы, например, завтра все офшорные зоны были закрыты, а их капиталы национализированы, то бюджет нашей страны был бы, как минимум, вчетверо больше, капитальные вложения возросли бы в тех же размерах, а темпы роста наконец превзошли мировые».

– Если говорить только о финансовых ресурсах, уплывающих за рубеж, то они: первое – в основном нажиты преступным путём в результате внешнеторговой деятельности. По утверждению аналитиков, 83% поступающих в офшоры средств – махинации при таможенном декларировании капиталов, контрабанда и демпинг, занижение экспортных цен и завышение импортных. Второе – они ошеломительны. В 2008 году ушло 3 триллиона 332 миллиарда рублей. Это 47% всех расходов федерального бюджета в том году. В 2018 году – 22, 7%. Всего за 11 лет отток капитала из России составил 739, 7 миллиарда долларов, или 28, 4 триллиона рублей по среднегодовому курсу за каждый год. Есть основания предполагать, что легальный отток капитала составляет лишь меньшую часть того, что вывозится из России. И, как правило, в офшоры, – говорит Василий Симчера.

Общее сальдо оттока капитала из России (вывоз минус ввоз) за 1999–2019 годы, только по данным ЦБ, превысило 800 миллиардов долларов США (по другим оценкам – 1, 6–1, 8 триллиона долларов США). Лишь в 2006–2007 годах (ипотечный кризис в США) ввоз капиталов в Россию превысил вывоз (сальдо) на 131, 5 миллиарда долларов США. При этом за весь период объём сальдо учтённых прямых инвестиций в общем оттоке капитала из России составлял 44, 5–50, 0% и был меньше неучтённых инвестиций, незаконно вывезенных в офшоры и другие иностранные юрисдикции из России. Что касается прямых иностранных инвестиций в Россию, то их максимальный уровень (69, 2 миллиарда долларов США, который был зафиксирован в 2013 году) после введения санкций упал в разы и, за исключением отмеченного выше мнимого рекорда 2019 года, не превышает здесь с 2015 года 6–7 миллиардов долларов США в год. При этом в своей подавляющей части собственно иностранными эти инвестиции как таковые не являются, а представляют собою всего лишь возврат под их прикрытием ранее вывезенного из России криминального капитала, правдами и неправдами нажитого в России.

– Сколько всего офшоров у России?

– По данным внешней статистики, в 45 разных странах и юрисдикциях выявлено свыше 40 тысяч, в том числе с участием физических лиц – 25 тысяч. По оценочным данным (требуется специальное расследование сети подставных юридических и физлиц и сети конечных бенефициаров) – свыше 150 тысяч в 110 разных офшорных юрисдикциях.

В России из них учтено 2, 5 тысячи. По данным Шохина, из них за три года воспользовались налоговой амнистией 150–170 компаний, которые репатриировали всего от 4 до 40 миллионов долларов. Иностранными службами на офшорных счетах российских учредителей в пересчёте из разных валют учтено около 230 миллиардов долларов США (данные МВФ). И не учтено по крайней мере ещё столько же. Статистика МВФ далека от совершенства. Доступ к данным и счетам подставных компаний и потокам преступных доходов и грязных денег ей не по зубам.

Чиновники провозглашают -: «Принудительные меры перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию РФ создадут значительные риски для экономики страны… Риски возникнут из-за ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере».

Речь шла о 199 юридических лицах, на которые приходится 70% валового национального дохода. В этот список входят АЛРОСА, «Газпром», «Башнефть», «Норникель», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие компании. Фактически это была индульгенция для жирных котов продолжать свою деятельность. А то, что от неё страдает бюджет страны, что старики будут продолжать искать еду на помойках, а детишки умирать от того, что нет денег на операцию, то ничего – всех не накормишь, перетопчутся холопы

ЦБ, руководимый Набиуллиной. В январе этого года регулятор с помпой объявил об исторически рекордном с 2012 г. притоке капиталов иностранцев в «наш госдолг». За 2019 г. в кубышке ЦБ России прибавилось аж целых 22, 2 млрд долларов США! Браво! Но наша золотая рыбка промолчала, что из страны в том же году уплыло, как минимум, в два раза больше. И как обычно, не отчиталась, что это за иностранные инвестиции? Вполне вероятно, и об этом говорят многие экономисты, что это два десятка первоначальных грязных российских миллиардов долларов, которые утекли в иностранные офшоры, а затем уже в отмытом виде и на якобы законных основаниях благополучно были возвращены в Россию.

А вообще: нельзя не восхититься замечательной схемой, придуманной для нашей страны. Какая-то, прошу прощения, сволочь ввела такие налоги, которые честному промышленнику платить нереально – разоришься (см. «Россия – отстать навсегда? Мытари не плачут, мытари поют» №1 от 15–21 января 2020 г.). От таких налогов и честный бизнес, и нечестный бежит сломя голову в тихие офшорные гавани. В стране уничтожается отечественное производство, следовательно, сокращаются рабочие места, падают налоги, скукоживаются бюджет и социалка. И даже если ты предприниматель без «крыши» и набрался смелости вывести активы на тот же Кипр, то дома попадёшь под статью за неуплату налогов. И никакая амнистия не поможет. А в офшоре твои деньги может отобрать дядя Сэм, если вдруг ему покажется, что ты этого достоин.

В результате наше государство, бюджет, а в конечном итоге простой человек получают по морде со всех сторон и в любом случае. Но если кто-то проигрывает, то кто-то обязательно должен выиграть. Кто? В первую очередь иностранные производители, которые уверены, что при таком налоговом гнёте российские конкуренты никогда не поднимут головы. В выигрыше и наши чиновники, имеющие право подписывать бумажки-разрешения, да силовики-контролёры. А главные бенефициары довольно потирают руки в закрытых мужских клубах Лондона и Нью-Йорка.