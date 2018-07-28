Торжества в честь 1030-летия Крещения Руси в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В российской столице проходят мероприятия, посвященные празднованию 1030-летию Крещения Руси. Центром торжеств стала Соборная площадь Кремля, где впервые в новейшей истории России совершают литургию. Ее возглавляют патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.

Президент России Владимир Путин также принимает участие в торжественных мероприятиях.

Как рассказал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, богослужение на Соборной площади было решено провести в связи с тем, что на него «соберутся во множестве прихожане московских храмов и храмов Московской области», и место должно найтись для всех. «Несколько тысяч человек мы здесь ожидаем», — сказал священник.

В праздничных мероприятиях в Москве также принимают участие представители Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской и Польской церквей, церкви Чешских земель и Словакии.

Празднование 1030-летия Крещения Руси в субботу пройдет под колокольный звон, который прозвучит днем по всей России.

«Богослужения будут совершаться во всех храмах Русской православной церкви, и после служб в каждом храме, где имеется такая возможность, будет совершен праздничный колокольный звон.

Вся Русская православная церковь будет оглашена звоном колоколов. В 12.15 начнется звон колоколов во всех храмах Москвы и Подмосковья, начиная с колокольни Ивана Великого», — сказал Волков.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.