Торжества в честь 1030-летия Крещения Руси в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В российской столице проходят мероприятия, посвященные празднованию 1030-летию Крещения Руси. Центром торжеств стала Соборная площадь Кремля, где впервые в новейшей истории России совершают литургию. Ее возглавляют патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.
Президент России Владимир Путин также принимает участие в торжественных мероприятиях.
Как рассказал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, богослужение на Соборной площади было решено провести в связи с тем, что на него «соберутся во множестве прихожане московских храмов и храмов Московской области», и место должно найтись для всех. «Несколько тысяч человек мы здесь ожидаем», — сказал священник.
В праздничных мероприятиях в Москве также принимают участие представители Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской и Польской церквей, церкви Чешских земель и Словакии.
Празднование 1030-летия Крещения Руси в субботу пройдет под колокольный звон, который прозвучит днем по всей России.
«Богослужения будут совершаться во всех храмах Русской православной церкви, и после служб в каждом храме, где имеется такая возможность, будет совершен праздничный колокольный звон.
Вся Русская православная церковь будет оглашена звоном колоколов. В 12.15 начнется звон колоколов во всех храмах Москвы и Подмосковья, начиная с колокольни Ивана Великого», — сказал Волков.
Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.
Источник: rusvesna.su
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Начало ночи Сварога было отмечено массовым вырезанием славян…
Если поразмыслить здраво,то это день скорби…
День, когда у нас забрали свободу.
Но,ночь прошла, настало утро!
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Эта дата не может быть праздником. Эта дата должна быть датой скорби славянского мира по утрате своих корней, культуры, знаний, обычаев и солнечного света.
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Понимаю, как Путину хочется этих жыдолохотронщиков отправить осваивать Колыму. Но пока низзя, расклад сил не позволяет…
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По летописи Льва Диакона писаря Византии место ” крещения” Руси было завоевано на 3 года позже,да и в хрониках соседних государств данное деяние не описано.При “крещении” Руси было уничтожено 9 млн населения. Только Сатана может так крестить Русь. Повесив на кресты Луну,говоря,что это чаша,так в эту чашу ничего не нальешь и как может быть чаша в разрезе? Придёт на этих упырей Бог,покажет им Страшный суд. Да Бог есть,но Он на подходе.
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Да будет славен великий Рамха!
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
ТРЁХ-главый-ЗМИЙ…НЫНЕ поРАБотил Русь!
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Э Т О:
1. Путин(и его…КУРАТОРЫ…)!
2. Т.Н.- “р-п-ц”!
3. Преступный КЛАН – Т.Н.”ед-ро”!
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Всё БОЛЬШЕ становится тех,кто Начинают Понимать,
ТО,что…от религиозного поРАБощения – НУЖНО РФ Спасать!
Ведь религиозное Т.Н.”крещение” ЭТО – ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ!
ЭТО Человека – в религиозного РАБа ПРЕВРАЩЕНИЕ!
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Религия ЭТО – Источник СМУТ и…ДЕстабилизации!
Религия ЭТО – Причина оБОЛВАНивания ЛЮБОЙ нации!
Религия ЭТО – Причина в стране ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ!
Религия ЭТО – Причина Социальной РАЗРУХИ – страны ДЕФОРМАЦИИ!
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ЛЮБАЯ власть – “танцующая” религию – у её СЛУГА!
На ЛЮБОЙ власти,ЛОБзающейся с религией – её НОГА!
У той власти Влияние ТЕРЯЕТся,которая религией “окормляется”!
Страна,где религия РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ – ей\же и ПЕРЕподчиняется!
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Да,Россия – Прекрасная,БОГАТЕЙШАЯ страна!
НО…НЫНЕ она – религией ОПЯТЬ…ПО`РАБ`ОЩЕНА!
И в Освобождении от религи(й)и – Нуждается она!
Иначе(ИНАЧЕ!)России,ИЗ-ЗА религии – БУДЕТ “Х@@А”…
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НЫНЕ в России Путин,к СОЖАЛЕНИЮ – Доверие ПОТЕРЯЛ!
ПОТОМУ,что Надежды людей в России – НЕ(!)оправдал!
Более того,он – СЛУГОЮ-исполнителем – у “ед-ро”СТАЛ!
Народ в РФ его – ,,ДВОЮРОДНЫМ-братом,,dimona НАЗВАЛ…
Но ХУЖЕ всего то,что ПВВ – СЛУГОЮ у Т.Н. “р-п-ц” СТАЛ!
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Вставай страна Великая,ВСТАВАЙ – на Главный бой!
С…ВНУТРЕННИМИ Врагами,с…”ед-ро”ССовской ОРДОЙ!
И пусть ярость Благородная(ОБОСНОВАННАЯ!)- вскипает как волна!
НУЖНА Революция Новая в России – НАЗРЕЛА там Она…
И этой НАЗРЕВШЕЙ Революцией – ВСЯ МРАЗЬ в России НЫНЕшняя,
БЕЗ всякого сомнения – БУДЕТ(!)С М Е Т Е Н А!!!
НЕ зря…ЗОНЫ НОВЫЕ строит – НЫНЕ(там…)страна…
ВСЯ НЫНЕшняя,правящая=ВШИвая “рать” – БУДЕТ осуждена!
10-ью годами ОТСИДКИ – БУДЕТ каждый ЧЛЕН(iха)”награждён”!
Повезёт “ИХ” Туда ТЫСЯЧАМИ…за-ЭШЕЛОНОМ-ЭШЕЛОН…
* НЫНЕшнюю российскую “власть=МАСТЬ” – Вон!Вон!Вон!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 28-7-18.
P.S. Российская “власть=МАСТЬ” =
(ПВВ,dimon,Т.Н.”ед-ро”,И “р-п-ц”)- это Главные,
МНОГОлетние РАЗРУШИТЕЛИ Прекрасной страны России!
—> ДОЛОЙ – ВЕСЬ этот ПАРАЗИТический “ГНОЙ”!
—> Обоснованная “Тень” Восстания – Встаёт НАД страной…