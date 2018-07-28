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Торжества в честь 1030-летия Крещения Руси в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10:45. 28 июля 2018 Просмотров - 109 6 коммент. Опубликовал:
Торжества в честь 1030-летия Крещения Руси в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

В российской столице проходят мероприятия, посвященные празднованию 1030-летию Крещения Руси. Центром торжеств стала Соборная площадь Кремля, где впервые в новейшей истории России совершают литургию. Ее возглавляют патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.

Президент России Владимир Путин также принимает участие в торжественных мероприятиях.

Как рассказал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, богослужение на Соборной площади было решено провести в связи с тем, что на него «соберутся во множестве прихожане московских храмов и храмов Московской области», и место должно найтись для всех. «Несколько тысяч человек мы здесь ожидаем», — сказал священник.

В праздничных мероприятиях в Москве также принимают участие представители Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской и Польской церквей, церкви Чешских земель и Словакии.

Празднование 1030-летия Крещения Руси в субботу пройдет под колокольный звон, который прозвучит днем по всей России.

«Богослужения будут совершаться во всех храмах Русской православной церкви, и после служб в каждом храме, где имеется такая возможность, будет совершен праздничный колокольный звон.

Вся Русская православная церковь будет оглашена звоном колоколов. В 12.15 начнется звон колоколов во всех храмах Москвы и Подмосковья, начиная с колокольни Ивана Великого», — сказал Волков.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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6 коммент.»

  • 71 71
    Хан Уман 28 июля 2018 в 11:00 Ссылка Пометить
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    Начало ночи Сварога было отмечено массовым вырезанием славян…
    Если поразмыслить здраво,то это день скорби…
    День, когда у нас забрали свободу.
    Но,ночь прошла, настало утро!

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  • 392 304
    Валерий 28 июля 2018 в 11:03 Ссылка Пометить
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    Эта дата не может быть праздником. Эта дата должна быть датой скорби славянского мира по утрате своих корней, культуры, знаний, обычаев и солнечного света.

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  • 7210 3644
    Maleos 28 июля 2018 в 11:21 Ссылка Пометить
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    Понимаю, как Путину хочется этих жыдолохотронщиков отправить осваивать Колыму. Но пока низзя, расклад сил не позволяет…

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  • 16 12
    Миссия 28 июля 2018 в 11:33 Ссылка Пометить
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    По летописи Льва Диакона писаря Византии место ” крещения” Руси было завоевано на 3 года позже,да и в хрониках соседних государств данное деяние не описано.При “крещении” Руси было уничтожено 9 млн населения. Только Сатана может так крестить Русь. Повесив на кресты Луну,говоря,что это чаша,так в эту чашу ничего не нальешь и как может быть чаша в разрезе? Придёт на этих упырей Бог,покажет им Страшный суд. Да Бог есть,но Он на подходе.

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  • 910 592
    Valeriy Bondarik 28 июля 2018 в 12:14 Ссылка Пометить
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    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    ТРЁХ-главый-ЗМИЙ…НЫНЕ поРАБотил Русь!
    ““““““““
    Э Т О:

    1. Путин(и его…КУРАТОРЫ…)!
    2. Т.Н.- “р-п-ц”!
    3. Преступный КЛАН – Т.Н.”ед-ро”!
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    Всё БОЛЬШЕ становится тех,кто Начинают Понимать,
    ТО,что…от религиозного поРАБощения – НУЖНО РФ Спасать!
    Ведь религиозное Т.Н.”крещение” ЭТО – ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ!
    ЭТО Человека – в религиозного РАБа ПРЕВРАЩЕНИЕ!
    ` ` ` ` `
    Религия ЭТО – Источник СМУТ и…ДЕстабилизации!
    Религия ЭТО – Причина оБОЛВАНивания ЛЮБОЙ нации!
    Религия ЭТО – Причина в стране ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ!
    Религия ЭТО – Причина Социальной РАЗРУХИ – страны ДЕФОРМАЦИИ!
    ` ` ` ` `
    ЛЮБАЯ власть – “танцующая” религию – у её СЛУГА!
    На ЛЮБОЙ власти,ЛОБзающейся с религией – её НОГА!
    У той власти Влияние ТЕРЯЕТся,которая религией “окормляется”!
    Страна,где религия РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ – ей\же и ПЕРЕподчиняется!
    ` ` ` ` `
    Да,Россия – Прекрасная,БОГАТЕЙШАЯ страна!
    НО…НЫНЕ она – религией ОПЯТЬ…ПО`РАБ`ОЩЕНА!
    И в Освобождении от религи(й)и – Нуждается она!
    Иначе(ИНАЧЕ!)России,ИЗ-ЗА религии – БУДЕТ “Х@@А”…
    ` ` ` ` `
    НЫНЕ в России Путин,к СОЖАЛЕНИЮ – Доверие ПОТЕРЯЛ!
    ПОТОМУ,что Надежды людей в России – НЕ(!)оправдал!
    Более того,он – СЛУГОЮ-исполнителем – у “ед-ро”СТАЛ!
    Народ в РФ его – ,,ДВОЮРОДНЫМ-братом,,dimona НАЗВАЛ…
    Но ХУЖЕ всего то,что ПВВ – СЛУГОЮ у Т.Н. “р-п-ц” СТАЛ!
    ~ ~ ~ ~ ~
    Вставай страна Великая,ВСТАВАЙ – на Главный бой!
    С…ВНУТРЕННИМИ Врагами,с…”ед-ро”ССовской ОРДОЙ!
    И пусть ярость Благородная(ОБОСНОВАННАЯ!)- вскипает как волна!
    НУЖНА Революция Новая в России – НАЗРЕЛА там Она…
    И этой НАЗРЕВШЕЙ Революцией – ВСЯ МРАЗЬ в России НЫНЕшняя,
    БЕЗ всякого сомнения – БУДЕТ(!)С М Е Т Е Н А!!!
    НЕ зря…ЗОНЫ НОВЫЕ строит – НЫНЕ(там…)страна…
    ВСЯ НЫНЕшняя,правящая=ВШИвая “рать” – БУДЕТ осуждена!
    10-ью годами ОТСИДКИ – БУДЕТ каждый ЧЛЕН(iха)”награждён”!
    Повезёт “ИХ” Туда ТЫСЯЧАМИ…за-ЭШЕЛОНОМ-ЭШЕЛОН…
    * НЫНЕшнюю российскую “власть=МАСТЬ” – Вон!Вон!Вон!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 28-7-18.

    P.S. Российская “власть=МАСТЬ” =
    (ПВВ,dimon,Т.Н.”ед-ро”,И “р-п-ц”)- это Главные,
    МНОГОлетние РАЗРУШИТЕЛИ Прекрасной страны России!
    —> ДОЛОЙ – ВЕСЬ этот ПАРАЗИТический “ГНОЙ”!
    —> Обоснованная “Тень” Восстания – Встаёт НАД страной…

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