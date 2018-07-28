Главная » Мировоззрение, Политика

БРИКС – конец однополярного мира

13:17. 28 июля 2018 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:

На саммит БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) принята итоговая совместная декларация, которую подписали лидеры стран — участниц организации: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и лидер ЮАР Сирил Рамафоза. Значение и актуальность БРИКС в сегодняшнем мире прокомментировал известный политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

“БРИКС сейчас включает половину населения и половину производства всего мира, товары, производимые этими странами, расходятся по всему миру. Только поэтому такое объединение не может не играть значительной роли в мире, значение БРИКС будет возрастать и впредь, а рынок, включающий в себя Россию, Индию и Китай, будет самодостаточным”, — констатирует Вассерман.

Источник – https://sputnik.by/

БРИКС - конец однополярного мира

Похожих записей не найдено.


Система Orphus

Источник: vassermans.ru

Метки: мировоззрение
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...помощью Китая и стран  БРИКС  через ООН – что ...словесных увещеваний Путина убийц: конец июля – в ВУ,... Путин  разрушил мировой порядок – однополярного  мира больше не существует! США – ...планете,  - был восстановлен  «однополярный порядок» образца 1919 года, ...
Почему Лондон пошёл ва-банк
...виду? В результате контролируемого обрушения однополярного мира и краха «империи доллара» единая...гигантами. Сама аббревиатура БРИК (впоследствии БРИКС) появилась с лёгкой руки британского...Кубой – всё это сулит скорый конец «красного марша» за независимость ...
Американский доллар при смерти
..., как основной мировой валюты, наступает конец! Остается только понять, что придет... американского финансового империализма и адептам однополярного мира. О двух таких "восточных сюрпризах... и Москвы и в рамках БРИКС. Государства этой группы готовят собственное...
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
..., в результате чего мир станет необратимо «однополярным»[2]. Образно-иносказательные ... развитие России, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС предполагает построение системы общественного самоуправления...[5] Хазин М.Л. Конец Бреттон-Вудского мира. — Интернет-ресурс: http://...
Год локальных войн
... «Пессимистический гид по миру в 2015 году». ...свидетельствует, что происходит распад однополярной системы и соответствующих международных договоренностей... групп, например, ШОС, БРИКС. Слабо верится, что в... поздно они положат этому конец. Но какой ценой?...
А.Г. Дугин о фронтах идущей глобальной войны
... и добровольно от однополярности отказываться не собираются....случайно поставили его в конец «победной стратегии». Самая...региональный союзник - шиитский мир, представленный прежде всего Ираном... намеченный многополярный клуб - БРИКС. Особую роль здесь играет...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>