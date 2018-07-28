БРИКС – конец однополярного мира

На саммит БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) принята итоговая совместная декларация, которую подписали лидеры стран — участниц организации: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и лидер ЮАР Сирил Рамафоза. Значение и актуальность БРИКС в сегодняшнем мире прокомментировал известный политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

“БРИКС сейчас включает половину населения и половину производства всего мира, товары, производимые этими странами, расходятся по всему миру. Только поэтому такое объединение не может не играть значительной роли в мире, значение БРИКС будет возрастать и впредь, а рынок, включающий в себя Россию, Индию и Китай, будет самодостаточным”, — констатирует Вассерман.

Источник – https://sputnik.by/

Похожих записей не найдено.

Источник: vassermans.ru