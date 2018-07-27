Белый Дом официциально подтвердил, что Трамп готов приехать в Москву, если из Кремля поступит официальное приглашение. С высокой долей вероятности оно последует, иначе бы его не озвучивали.Если уже сам факт встречи в Хельсински вызвал дикую истерику в Вашингтоне, а идея устроить переговоры Трампа и Путина в Белом Доме лишь обострила крики про "измену, глупость и обман", то визит "агента Дональда" в Москву неизбежно будет залит потоками грязи в "демократической прессе" еще до самого визита.При этом, как показывают последние опросы, позиции Трампа внутри США укрепились – выполненные обещания по ряду вопросов оказались для простых американцев более значимыми, нежели прохладные рассказы про то, что Трамп пляшет под дудку Кремля шантажирующим его компроматом с порно-похождениями.В принципе, для Кремля этот вариант даже удобнее, так как не трудно представить себе обстановку вокруг переговоров в США в условиях генерируемой перманентной истерии. В Москве же, встреча может пройти в адекватной обстановке и лишь на медийной горизонте будет полыхать небывалое пожарище "американской измены" с легким пожаром в районе Днепра. Но это будут уже проблемы самого Трампа, для которого подобные нападки стали обычной средой существования. В первую очередь на переговорах США и РФ очевидно будут обсуждать послевоенное будущее Сирии, что в любом случае подразумевает те или иные договоренности между США и РФ, так что без переговоров тут явно не обойтись. Предварительно, ожидаются переговоры между Болтоном и Патрушевым, а также гипотетические переговоры Помпео с Лавровым. Разумеется, все это не помешают дальнейшему росту напряженности на западных границах РФ и введению новых санкций, которые уже готовятся Конгрессом США.Ну и прицепом. Новости политической изоляции.Россия призвала Турцию и Иорданию активнее работать над возвращением сирийских беженцев в Сирию. Эрдоган на встрече с Путиным также отмечал этот вопрос и подчеркивал стремление поскорее спровадить армию сирийских беженцев с территории Турции обратно домой. Иордания пока что менее конкретна в этом вопросе.Франция хочет участвовать в выработке решений о послевоенном будущем Сирии и просит России сблизить позиции по вопросам долгосрочного политического урегулирования. Желания Парижа очевидны. Тема "Асад должен уйти" уже не актуальна, а война близится к своему концу. Поэтому самое время переобуваться и пытаться запрыгнуть на подножку уходящего поезда, играя в миротворчество. Отправка медикаментов в Сирию из Франции, пробный шар. "Парижским рабам" придется немало постараться, чтобы довести отношения с Дамаском хотя бы до уровня приемлемых.PS. Фото с выставки World Press Cartoon 2018. Несомненно, Трамп стал настоящей золотой жилой для карикатуристов всех мастей и расцветок. Совпало все – внешность, поведение, политические решения и бурная биография – с с таким багажом карикатуристы обеспечены работой как минимум до 2020 года, а если Трамп и следующие выборы выиграет, то чад кутежа еще долго будет сопровождать актуальную политическую карикатуру.

Источник: colonelcassad.livejournal.com