Главная » Невероятное в мире

Латышскому языку – 150 лет

11:55. 27 июля 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Когда был создан латышский язык? В учебнике истории, предназначенном для соискателей латвийского гражданства, как-то глухо сообщается о немцах, якобы в конце ХVII века переводивших Библию на латышский язык, составивших словарь и т.п.

Пишу «якобы», потому что в том же учебнике есть совершенно поразительная информация. Оказывается, во второй половине ХIX века младолатыши Атис Кронвалдс и Юрис Алунанс СОЗДАВАЛИ (izveidoja) латышские слова!

Преподносится эта информация с таким подтекстом, что, мол, латышский язык, конечно, существовал уже много веков, но вот талантливые парни Кронвалдс и Алунанс придумали некоторое количество новых слов. Указывается даже конкретная цифра: например, Юрис Алунанс лично изготовил около 500 свежих латышских слов.

Приводятся примеры этих слов: atdzimšana (возрождение), ceļotājs (путешественник), rakstnieks (писатель) и т.д. Стоп, ребята, подумал я, тут что-то не так. Вы что, хотите сказать, что Алунанс придумал слово rakstnieks, а другие слова с той же концовкой — например, rīdzinieks, mākslinieks, vietnieks, strādnieks и т.п. — придумал кто-то другой? Это же вздор! Тут возможны два варианта. Первый: Алунанс придумал механизм словообразования, позволяющий добавлением концовки «-ieks» создавать новые существительные. Второй: Алунанс придумал слово «rakstīt» (писать), которое до этого вовсе не существовало, а также производные от него, включая «rakstnieks».

Я склоняюсь ко второму варианту. Согласитесь, довольно странно предполагать, что издревле существует глагол «писать», но вот, понимаешь, пришлось ждать сотни лет, чтобы появился Юрис Алунанс и придумал, как называть пишущего человека. Это неправдоподобно. Полагаю, что Алунанс придумал слово «rakstīt». Но если в языке не существовало слово «писать», значит, не существовало и письменности. А говорить о существовании языка без письменности — это сказки. Язык начинается с алфавита, как театр — с вешалки.

Или возьмем другое придуманное слово — atdzimšana. Все-таки что конкретно придумал Алунанс? Предлог «at», окончание «šana»? Но это же значит, что он запустил настоящий конвейер производства новых слов, которых до этого не было! «Šana» можно лепить к любому глаголу и получать существительное.

Кстати, atdzimšana — это не только «возрождение», но и «воскресение» (atdzimt — воскреснуть). Утверждается, что еще в XVII веке пастор Глюк перевел на латышский язык Библию. Как это он умудрился, переводя Новый Завет, не перевести слово «воскресение»? Думаю, никакого перевода Библии в XVII веке не было. Придумали задним числом.

Общепринятое мнение: латышский язык существовал и до инициативных младолатышей, только он был очень бедный, а они его обогатили. Ладно, бедность — не порок. Но вот, допустим, человек первой половины ХIX века хочет сказать по-латышски: «История учит будущему». Он не может этого сказать, потому что слова «vēsture» (история) и «nākotne» (будущее) еще не придуманы. Нельзя сказать такую вполне бытовую фразу, как «напишите письмо» или «я пишу письмо», потому что Атис Кронвалдс еще не изобрел слова «vēstule» (письмо), да и слово «rakstīt», как выяснилось, под вопросом. И даже нельзя гордо воскликнуть «Лачплесис — герой!», так как тот же Кронвалдс еще не придумал слова «varonis»…

Кроме того, обратите внимание на число созданных Алунансом слов — около 500. Плюс коллега Кронвалдс тоже сколько-то создал (точно не указывается, но говорится, что он был в этом деле гений; так и написано — «гениальный создатель новых слов»). Наверное, и другие младолатыши тоже внесли свой вклад.

Даже 500 — это очень много. Добавьте к каждому придуманному глаголу все 11 приставок, возвратную форму, частицы, суффиксы — и можете смело умножать 500 на 20. Получаем 10 тысяч слов. И это только персональный вклад Алунанса. Мой очень добротный латышско-русский словарь содержит 35 тысяч слов.

Не думайте, что я преувеличиваю. Наоборот, преуменьшаю. В моем словаре глагол runāt имеет 45 производных слов, rakstīt — около 70. А я скромно предлагаю умножить всего на 20.

По-моему, вывод очевиден: младолатыши не обогатили латышский язык, они его попросту СОЗДАЛИ. Действительно, креативные были ребята. Произошло это примерно 140-150 лет назад. Чтобы удревнить свою историю, РОЖДЕНИЕ лукаво назвали ВОЗРОЖДЕНИЕМ. Женщины склонны занижать свой возраст, а народы, наоборот — завышать. Это считается очень престижно — быть древним народом.

На каком же языке говорили латыши до того, как был изобретен латышский язык? Очень интересный вопрос, на который я могу ответить только предположительно. Думаю, это был язык со славянской основой, очень похожий на русский (точнее, на древнерусский, но это тема для отдельной статьи). А те латыши, которые переходили на немецкий, становились немцами, т.е. совершали социальный скачок из низшего в привилегированное сословие.

Это вовсе не наезд на латышей, как кто-то, может быть, подумал. Как раз наоборот, те, кто искусственно «удревняют» латышский язык, вольно или невольно превращают свой народ в, мягко скажем, слабоумных. В людей, неспособных за сотни лет придумать такие простые слова, как «письмо», «предмет» (priekšmets — автор А.Кронвалдс, XIX век) или «будущее». Как они вообще общались, с помощью жестов, что ли?..

Я же предполагаю, что это были вполне разумные люди, чей разговорный язык был богат и красочен. Только этот язык был — если не русский, то весьма близкий к русскому. А в учреждениях переходили на господский — немецкий. Кто умел шпрехать.

Языки не создаются сами, языки — создают. Не из воздуха, понятно, а на базе уже существующих языков. Мой дальний родственник в 30-х гг. прошлого века участвовал в создании киргизского языка. Иосиф Грозный поставил задачу коллективу ученых, выделил финансирование, и уже через два года язык был преподнесен вождю на блюдечке, а создатели получили премии. Сегодня президент Киргизии Роза Отунбаева заявляет, что надо перевести все школьное образование на киргизский язык. Ну-ну, знакомо, знакомо…

Вероятно, и младолатышам в ХIX веке была оказана господдержка. Они удачно попали в антинемецкую струю, которая началась при либерале Александре II и продолжилась при славянофиле Александре III. Закон политического пирога: верхний и нижний дружат против среднего.

Проблема языка чрезмерно овеяна мистикой. На самом деле СОЗДАНИЕ нового языка — это техническая задача, с которой могут справиться талантливые и работоспособные люди, наделенные развитым лингвистическим чутьем. Другое дело — ПРОДВИЖЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ языка. Это возможно только при активном участии государства: массовый выпуск учебников и словарей, постановка системы образования, подготовка учителей и т.д. Достаточно двух поколений, чтобы новый язык «заработал».

…Мне латышский язык нравится — независимо от того, когда он был создан. Да хоть на прошлой неделе. Язык мне нравится, мне не нравится, когда некоторые начинают пальцы растопыривать. Типа латышский язык здесь был ВСЕГДА, а русский — незваный гость. Юноша, не дерзи старшим! Будь скромнее, и люди потянутся… Латышскому языку — всего 150 лет. Хороший возраст, все еще впереди.

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>