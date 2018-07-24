Пенсионная реформа как доказательство отсутствия суверенитета
Игорь Солонько о том, зачем злят народ
Доктор философских наук Игорь Солонько о пенсионной реформе и отсутствии полного государственного суверенитета Российской Федерации.
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