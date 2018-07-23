Потребительское общество – прямой путь к деградации личности

Задача за 6 класс из контрольной работы 1955 года

„Три бригады колхоза начали одновременно пахоту земли.



Установленная по плану норма вспашки первой бригады относилась к норме вспашки второй бригады, как 5:4, а норма вспашки второй бригады относилась к норме вспашки третьей бригады, как 2:1,5.



Выполняя свои обязательства по социалистическому соревнованию, первая и третья бригады увеличили ежедневную норму вспашки на 10%, а вторая на 20%.



Таким образом, к одному и тому же сроку первая бригада вспахала на 7 га больше второй бригады. Сколько гектаров земли вспахала к этому сроку каждая бригада?”

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Задача из итоговой контрольной работы за 6 класс (современная)

„Путешественник в первый день прошёл 15% всего пути, во второй день 2/7 всего пути. Какой путь был пройден им во второй день, если в первый он прошёл 21 км?”

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Задача из итоговой контрольной работы за 6 класс 2055 года (Предполагаемая — всё к этому идёт.)