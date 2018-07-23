Окна Овертона. Как они работают? Алексей Орлов и Михаил Ять. Ответы на вопросы. Выпуск 5 (16+)
Алексей Орлов и Михаил Ять. (передача 16+)
Мы продолжаем отвечать на вопросы наших уважаемых слушателей.
В этой передаче разбирали такие вопросы и реплики:
“Я – мама одиночка, живу с бабушкой и дедушкой. У меня нет родителей, и с мужем не повезло, помогите. Есть ли какие-то азы воспитания девочки.”
“Не запрещать или отвращать от этого надо, а прививать как вакцину к обыденности, например, чтобы мальчик воспринимал женскую грудь как то, чем был вскормлен сам и будут вскормлены его дети…”
“Это всё есть и будет, а вот как мы на это смотрим- это наши проблемы.”
“Да вообще, мы все сексу, жизнью обязаны. Или кто-то здесь от непорочного зачатия?”
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Источник: www.youtube.com