Новости Славянского Мира. Выпуск 107

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Карельском краеведческом музее собрана отличная коллекция различных археологических находок, экспозиции природного наследия, а также фонды горных пород и минералов, особенностей флоры и фауны Карельского края.

Источник:https://www.2do2go.ru/places/40624/ka…



5 июля в Калужском музее изобразительных искусств состоялось открытие выставки «Вековая коллекция. Традиции старинной вышивки».

Источник: http://artmuseum.kaluga.ru/arts/?id=82



Продолжим артефактами земель славянских



В Южной Корее обнаружили легендарный крейсер “Дмитрий Донской”

Читайте подробнее на сайте “Российский Диалог”: https://www.rusdialog.ru/science/1516…



В Старой Руссе и в Великом Новгороде нашли берестяные грамоты

Источник: https://vnovgorode.ru/vse-novosti/kul…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



Второй ежегодный районный фестиваль славянской культуры «Берегиня Раменья» прошёл в сельском поселении Новохаритоновское Раменского района!

Источник: https://vk.com/rampozitiv?w=wall-1113…



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 23 июля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Окна Овертона Как они работают? Ответы на вопросы. Выпуск 5-й

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



24 июля, вторник

Богатство и Меркурий. Роли в астрологии

Автор-сказитель – Игорь Силенок



25 июля, среда

Ошибки в воспитании детей. Как их избежать?

Автор-сказитель – Константин Довлатов



26 июля, четверг

Найдены 14 новых Планет Солнечной системы.

Древние календари Расшифрованы.

Авторы-сказитель – Виктор Максименков



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 28 июля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Иван Петрович Мятлев. Ведущий передачи – Виктор Маслов



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com