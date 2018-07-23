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Новости Славянского Мира. Выпуск 107

10:20. 23 июля 2018 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.

Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

В Карельском краеведческом музее собрана отличная коллекция различных археологических находок, экспозиции природного наследия, а также фонды горных пород и минералов, особенностей флоры и фауны Карельского края.
Источник:https://www.2do2go.ru/places/40624/ka…

5 июля в Калужском музее изобразительных искусств состоялось открытие выставки «Вековая коллекция. Традиции старинной вышивки».
Источник: http://artmuseum.kaluga.ru/arts/?id=82

Продолжим артефактами земель славянских

В Южной Корее обнаружили легендарный крейсер “Дмитрий Донской”
Читайте подробнее на сайте “Российский Диалог”: https://www.rusdialog.ru/science/1516…

В Старой Руссе и в Великом Новгороде нашли берестяные грамоты
Источник: https://vnovgorode.ru/vse-novosti/kul…

Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях

Второй ежегодный районный фестиваль славянской культуры «Берегиня Раменья» прошёл в сельском поселении Новохаритоновское Раменского района!
Источник: https://vk.com/rampozitiv?w=wall-1113…

В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 23 июля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Окна Овертона Как они работают? Ответы на вопросы. Выпуск 5-й
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

24 июля, вторник
Богатство и Меркурий. Роли в астрологии
Автор-сказитель – Игорь Силенок

25 июля, среда
Ошибки в воспитании детей. Как их избежать?
Автор-сказитель – Константин Довлатов

26 июля, четверг
Найдены 14 новых Планет Солнечной системы.
Древние календари Расшифрованы.
Авторы-сказитель – Виктор Максименков

Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 28 июля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Иван Петрович Мятлев. Ведущий передачи – Виктор Маслов

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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