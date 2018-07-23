95 лет Махмуту Гарееву: легендарный военный теоретик рассказал о будущих конфликтах

Источник: www.mk.ru

23 июля — день рождения выдающегося советского и российского военачальника, доктора военных и доктора исторических наук, профессора, известного военного теоретика, президента Академии военных наук генерала армии в отставке Махмута Гареева.



Махмут Ахметович — человек уникальной судьбы. Он был участником шести войн. Его боевой путь начался в декабре 1942 года на Западном фронте, затем продолжился на 3-м Белорусском. Он был заместителем командира стрелкового батальона, служил в штабе стрелковой бригады и корпуса. В 1942 году в боях под Ржевом был тяжело ранен. Вернулся в строй. Еще одно тяжелое ранение получил в 1944 году. В феврале 1945 года после госпиталя был направлен на Дальний Восток, где в составе 1-го Дальневосточного фронта воевал с Японией.

В 1950 году Махмут Гареев окончил Военную академию имени Фрунзе, а в 1959-м — Академию Генерального штаба. В 1970–1971 годах он — главный военный советник в Объединенной Арабской Республике (так некоторое время назывались Египет и Сирия). С 1971 года — начальник штаба Уральского военного округа. С 1974-го — начальник Военно-научного управления Генштаба, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба, с 1984 года — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1989 года после вывода из Афганистана советских войск оставался там главным военным советником. Играл большую роль в планировании боевых операций правительственных войск президента Наджибуллы. Моджахеды охотились за Махмутом Гареевым. В Афганистане снова был тяжело ранен.

С 1990 года — военный советник — инспектор группы генеральных инспекторов Минобороны СССР. Еще в 60–70-е годы начал активно заниматься военно-научной работой. Автор более чем 100 научных трудов и более чем 300 статей и публикаций в сборниках, журналах, газетах. Генерал Гареев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» II и III степеней, медалями, иностранными орденами и медалями.

Махмут Гареев — человек-легенда. На его глазах и при его непосредственном участии укреплялась мощь сначала Советской, а затем Российской армии. Несмотря на свой преклонный возраст, он и сейчас обладает светлым умом и завидной памятью. Накануне своего 95-летия Махмут Гареев ответил на вопросы «МК».

— Вы участник Великой Отечественной войны. Анализу тех событий посвящены многие ваши работы и статьи. Но не секрет, что военных иногда упрекают в том, что они всегда «готовятся к прошлым войнам». Можно ли сегодня так сказать про наших генералов и нашу армию?

— Армии и генералы бывают разными. Но что касается Российской армии — я думаю, что мы сейчас в основном правильно представляем себе возможное развитие вооруженных конфликтов в перспективе. И самое опасное здесь — это применение ядерного оружия. Это чревато самыми тяжелыми последствиями, о которых даже не хотелось бы говорить. Но армия страны должна быть готова к отражению и таких угроз.

Сейчас получают развитие многочисленные войны и другого рода: локальные или так называемые гибридные. Разнообразие войн требует и разнообразных форм боевой подготовки. Необходимо не готовиться к какой-то одной давно привычной форме войны, а отрабатывать боевые действия с учетом всего, что может произойти в будущем.

1941 год. Фото с отцом перед отправкой на фронт.

— В одном из интервью вы рассказывали о вашей беседе с королем Иордании. Вы спросили, почему, на его взгляд, так быстро под напором сил НАТО пала сильная иракская армия. И вы приводите его ответ: «Если в стране нет всеобщей воинской повинности, если за ее интересы воюют наемники, то боевой дух в народе мало-помалу вытравливается». А как в таком случае вы сами относитесь к тому, что Российская армия движется по пути увеличения доли контрактников? Служба по призыву должна остаться?

— Я думаю, что контрактная армия имеет много преимуществ. Это надо учитывать. А потому такой способ комплектования Вооруженных сил отменять нельзя. Но в случае большой войны одними контрактниками не обойтись. Поэтому нужна всеобщая воинская повинность. Контракт не должен отменять готовность граждан страны к защите своего Отечества.

Вот когда в 1941 году я поступал в военное училище, со мной вместе там был один парень из Белоруссии. Он написал матери письмо, где спросил: «Мама, стоит ли мне идти в военное училище?» И эта малограмотная женщина из белорусской глубинки в письме, которое было написано на оберточной бумаге, ответила: «Сынок, конечно, иди в военное училище. Ну не иностранцев же нам нанимать, чтобы защищать свою Родину». Начальник училища тогда приказал прочитать это письмо во всех ротах на вечерней проверке.

В советское время было главное преимущество — и оно помогло победить нам во Второй мировой войне — это то, что вся страна готовилась к защите своего Отечества. И прежде всего молодежь. Были такие организации, как ДОСААФ, в школах очень серьезно преподавали военное дело. И сегодня этот опыт мы должны учитывать.

— Вы были военным советником в Афганистане. С позиций воина-интернационалиста оцените сегодняшнее участие наших сил в боевых действиях в Сирии.

— Много говорится о том, что опыт прежних войн должен учитываться. Но на самом деле как опыт Великой Отечественной, так и афганской, а также других войн начинает уже забываться. Такого быть не должно.

А что касается оценки боевых действий наших ВКС в Сирии, то она может быть только самой высокой. Они до сих пор показывают там отличную выучку, мастерство и храбрость.

— Вы считаете, что мы, как страна, которая играет важную роль в международной политике, должны участвовать в такого рода конфликтах? Или все же лучше сидеть у себя дома и никуда не соваться?

— Невозможно не соваться, если к нам суются. И провоцируют со всех сторон. Есть такие конфликты, которые нам навязывают, От нас требуют отказа от некоторых государственных интересов. И мы в таких случаях никогда и ни на какие уступки не должны идти. Мы обязаны отстаивать свои интересы.

— А в Сирии мы отстаиваем свои интересы?

— Да. К сожалению, в полной мере не всегда удается это сделать, но к этому необходимо стремиться.

— Махмут Ахметович, от всех журналистов «МК» — сил и здоровья! С днем рождения!

Ольга Божьева

Источник: nstarikov.ru