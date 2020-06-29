«ООН — не панацея от всех бед». Постпред РФ при организации Василий Небензя — о том, почему она не идеальна, но и незаменима

Источник: Известия @ Эльнар Байназаров, Мария Радлова

ООН смогла избежать судьбы Лиги Наций и предотвратила третью мировую войну. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил постпред России при организации Василий Небензя. По его словам, это произошло во многом благодаря работе её Совета безопасности. Дипломат признал: ООН не идеальна, но она отражает недостатки и противоречия нашего мира. Он также отметил, что в год 75-летия Победы во Второй мировой войне Россия считает неприемлемой позицию стран Запада, обеляющую нацизм — в прошлом году РФ и ещё свыше 60 государств внесли в СБ ООН резолюцию против героизации нацизма. Против выступили только США и Украина, 52 страны, включая членов ЕС, воздержались.

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

— 26 июня 1945 года был подписан Устав ООН — договор, учреждающий международную Организацию Объединенных Наций. В чем ключевое отличие ООН времен создания и сегодняшнего дня?

— Наверное, трудно говорить о каком-то одном ключевом отличии. Их несколько. С точки зрения численного состава, например. В начале своего существования ООН, по сути, ещё не была всемирной организацией. Ведь многие страны находились под колониальным господством. Кстати говоря, процесс деколонизации окончательно ещё не завершен, и в ООН продолжает работу соответствующий Комитет, на повестке которого всё ещё немало нерешенных вопросов.

ООН смогла избежать незавидной судьбы Лиги Наций, предотвратить третью мировую войну, несмотря на подчас глубокие противоречия между странами-членами. Во многом это стало возможным в связи с договоренностями о создании Совета Безопасности — уникального органа, обладающего существенными полномочиями для поддержания международного мира и безопасности и благодаря праву вето его пяти постоянных членов, которое служит важнейшим инструментом поддержания баланса интересов.

Условия работы Организации за прошедшие 75 лет тоже существенно поменялись, и сам мир меняется. Первые 45 лет её существования проходили в условиях биполярного мира, затем был непродолжительный период доминирования в мировых делах одного государства. В настоящее время мы являемся свидетелями становления многополярного мира. Процесс этот, конечно, ещё не завершен. Однако он необратим и в конечном счете скажется и на работе ООН, сделает её решения более сбалансированными и отражающими мнение всех участников международной жизни.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Фото: ТАСС/Zuma

Под стать времени меняется и сама организация. В ней создаются новые органы — Комиссия по миростроительству, Совет по правам человека и другие. Что не меняется, так это фундаментальные принципы её работы, заложенные в Уставе ООН. Это краеугольный камень современного миропорядка, а заложенные в нем 75 лет назад принципы так же актуальны и сегодня.

Основа деятельности ООН — диалог, консультации, поиск компромиссов, которые, как правило, никого не устраивают на 100%, но позволяют двигаться вперед. Именно это, на наш взгляд, обеспечивает устойчивость и, самое главное, востребованность организации при решении тех или иных мировых проблем.

ООН не идеальна, но ведь и наш мир не идеален. Всемирная организация не может не отражать его противоречия и недостатки. Она — сама его часть. По мере того, как будет меняться к лучшему наш мир, будет становиться лучше и ООН.

— Имеет ли ООН и её резолюции прежний авторитет в условиях нынешнего мира? Почему так много вопросов остаются нерешенными по итогам обсуждения в ООН? Что мешает?

— У меня нет никаких сомнений, что большинство решений ООН по-прежнему пользуются весомым авторитетом. Недаром заинтересованные страны добиваются их принятия. Многие резолюции Совета Безопасности имеют практические последствия, часть из них предусматривает задействование санкций или даже применение силы. На ооновские решения опираются процессы урегулирования очень многих конфликтов.

В большинстве случаев несомненную роль играют и резолюции Генеральной Ассамблеи, хотя они и носят рекомендательный характер. Другое дело, что в последнее время укрепилась тенденция выдвижения рядом государств проектов, носящих откровенно политизированный характер и вызывающих раскол среди членов ООН, что подрывает авторитет Генассамблеи как одного из главных органов ООН. Всё-таки наша организация — это площадка для поиска взаимоприемлемых решений. Но, к сожалению, авторы подобных проектов упрямо проецируют свои внутренние проблемы и комплексы на работу ГА и ООН в целом.

Общеполитическая дискуссия 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, июль 2019 года. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Важно помнить, что ООН — ни в коем случае не панацея от всех бед. Но альтернативы ей у мира нет. И ООН своим 75-летним существованием доказала, что она может сделать много, чтобы наш мир стал лучше.

— Какая работа ведется в ООН по борьбе с фальсификацией истории?

— Мы делаем всё, что можем, чтобы ООН не оставалась в стороне от этой темы. Так, по инициативе нашей страны Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». На основе этой резолюции специальный докладчик по современным формам расизма ежегодно готовит и представляет в Нью-Йорке и в Женеве отдельный доклад, в котором в том числе рассматриваются попытки искажения истории Второй мировой войны.

Российская инициатива неизменно пользуется широкой поддержкой государств — членов ООН, что подтверждает актуальность затрагиваемых ею проблем. В 2019 году число соавторов документа превысило 60 стран. Как и в предыдущие годы, против выступили лишь делегации США и Украины, а 52 страны (включая государства — члены ЕС) при голосовании воздержались. Мы считаем такую позицию неприемлемой.

Мы убеждены, что эта тема должна служить объединению государств — членов ООН, особенно с учетом 75-летнего юбилея Победы во Второй мировой войне.

В этом документе, в частности, осуждаются попытки оправдания и даже героизации участников нацистского движения, включая бывших членов организации «Ваффен-СС», принимавших участие в истреблении мирного населения и признанных Нюрнбергским трибуналом преступными. Один из ключевых элементов последней резолюции — осуждение набирающей обороты в отдельных странах войны с памятниками борцам с нацизмом и фашизмом на фоне открытия мемориалов и возведения монументов в честь эсэсовцев и разного рода коллаборационистов.

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя (справа) во время шествия участников акции «Бессмертный полк» по улицам Нью-Йорка, 2019 год. Фото: РИА Новости/Роман Махмутов

Помимо этой ежегодной резолюции, принимая во внимание значимость предстоящего юбилея ООН и 75-й годовщины Победы, мы вместе с партнерами по СНГ и КНР инициировали включение в повестку дня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи дополнительного пункта и выступили с инициативой проведения отдельного торжественного заседания ГА, посвященного 75-летию Победы.

Мы также распространили проект резолюции «75-я годовщина окончания Второй мировой войны», которая призвана подчеркнуть значение Победы как общего достояния государств ООН. Считаем, что сегодня это весьма актуально.

Наконец, мы стараемся использовать и другие возможности ООН для постановки вопроса о борьбе с фальсификацией истории, как например неформальную видеоконференцию членов СБ ООН по «формуле Арриа» по теме «75-летняя годовщина окончания Второй мировой войны в Европе», которая состоялась 8 мая. На этой встрече были обозначены серьезные проблемы, с которыми человечество сталкивается 75 лет спустя разгрома нацизма. Прежде всего, речь идет о возрождении движений, основанных на ненависти и неонацизме, попытках обеления нацистских преступников, ревизии истории Второй мировой войны, войне с памятниками героям-освободителям.

Не собираемся ослаблять внимание к этим вопросам, снижать активность на этом направлении.

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Источник: https://nstarikov.ru/oon-ne-panaceja-ot-vseh-bed-postpred-rf-pri-organizacii-vasilij-nebenzja-o-tom-pochemu-ona-ne-idealna-no-i-nezamenima-116490