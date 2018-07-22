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У человечества должна быть миссия. Сергей Солнцев

19:34. 22 июля 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем современному школьнику светлое будущее?

Как связаны мораль и чувство прекрасного. На каких основах строилось образование в сталинскую эпоху, чем чревато для людей невнимание государства к эстетической стороне жизни общества. Кто двигает общество вперёд, почему социальный прогресс невозможен без народа-творца. Нужно ли в школе трудовое воспитание и зачем. Как движение способствует развитию мышления, как можно использовать это в учебном процессе. Прикладные и теоретические аспекты воспитания обсуждают Андрей Фефелов и специалист по системному анализу Сергей Солнцев.

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