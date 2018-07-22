Держись подальше, черт возьми, от американской демократии!
05:01. 22 июля 2018 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В дополнение к карикатурной истерике по поводу американо-российского саммита в Хельсинки https://colonelcassad.livejournal.com/4330355.html
Обзор истерики в печатной и электронной прессе США
Достаточно ясно можно увидеть зависимость карикатурной повестки либерально-демократических медиа от той повестки, которую формируют своими заявлениями "правильные" представители военно-политического истеблишмента и связанные с ними медиа-империи.
Американские СМИ сходят с ума из-за пресс-конференции Трампа и Путина
Помешательство средств массовой информации по поводу выступления Трампа в Хельсинки и так называемый скандал Рашагейт достигли нового дна в понедельник, говорит Джо Лориа.
Реакция ведущих американских СМИ и нескольких политических лидеров на пресс-конференцию президента Дональда Трампа после его встречи в верхах с российским президентом Владимиром Путиным является шокирующей.
Джеймс Фаллоус написал в "Атлантик":
"Существует ровно два возможных объяснения постыдного выступления, которое мир увидел в понедельник, со стороны действующего американского президента.
Либо Дональд Трамп является откровенным агентом российских интересов – возможно, сознательным, возможно, несознательным – из страха перед шантажом, в надежде на будущие сделки, из мужского уважения к Владимиру Путину, из благодарности к помощи России во время выборов, из жалкой неспособности видеть дальше его 306 голосов выборщиков. Но какой бы ни была точная смесь мотивов, это на самом деле не важно.Либо же он настолько глубоко некомпетентен, закомплексован и самовлюблен, что он не понял, что на каждом шагу он продвигал линию, на продвижение которой надеялся Путин, линию, которой больше всего страшились американские ведомства разведки, обороны и правоохранительные органы.
Он – сознательный инструмент. Полезный идиот. Таковы два варианта, хотя оба, возможно, верны, поэтому основной вопрос – это масштабы … никогда раньше я не видел, чтобы американский президент последовательно, публично и шокирующе продвигал интересы другой страны больше, чем интересы его собственного правительства и народа".
Как только пресс-конференция закончилась, телеканал "Си-Эн-Эн" переключился на свою группу экспертов вот с этими словами телеведущего Андерсона Купера: "Вы посмотрели, пожалуй, одно из самых позорных выступлений американского президента на саммите перед российским лидером, которое я, несомненно, когда-либо видел".
Дэвид Джерджен, которому годами с успехом удавалось изображать себя на телевидении беспристрастным политическим мудрецом, сказал затем зрителям "Си-Эн-Эн":
"Я никогда не слышал, чтобы американский президент говорил вот так, но я думаю, что это особенно верно, что когда он с кем-то наподобие Путина, который является бандитом, бандитом мирового уровня, то он снова и снова солидаризируется с ним против интересов его собственной страны, его собственных институтов, которыми он управляет, он руководит федеральным правительством, он руководит этими разведывательными агентствами, и он по существу игнорирует их и уходит вот в это, мы слышали это и раньше, но на международной арене говорить о сервере Хилари Клинтон …"
"Это непристойно", – вставил Купер.
"Это непристойно", – согласился Джерджен.
Купер: "Самое позорное выступление президента США"
Корреспондент при Белом доме Джим Акоста, на первый взгляд кажущийся объективным репортером, затем выразил свое мнение:
"Я думаю, что это отлично сказано. Это президент Соединенных Штатов, который по сути верит на слово российскому президенту… вместо его собственного разведывательного сообщества. Это было поразительно, просто поразительно – быть в комнате с президентом США и российским президентом по этому важному вопросу о вмешательстве в выборы, и уйти в эти утверждения о серверах Национального комитета Демократической партии и электронной почте Хилари Клинтон, когда у него был шанс прямо там, перед всем миром, сказать Владимиру Путину – держись подальше, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, от американской демократии! – а он не сделал этого".
Другими словами, Трамп должен просто заткнуться и не сомневаться в сомнительных обвинениях, которые Акоста, как и почти все СМИ, считают обвинительным приговором.
Кураторы средств массовой информации
Кураторы СМИ были даже хуже, чем их агенты. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан твитнул:
"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки доходит до и выходит за рамки "особо тяжких преступлений и проступков". Это было по меньшей мере предательским. Комментарии Трампа были не только идиотскими, он полностью в кармане у Путина. Патриоты-республиканцы, где вы???"
Вот где находятся патриоты-республиканцы, Бреннан:
"Так выглядит пресс-конференция, когда агент стоит рядом с его куратором", – твитнул бывший председатель Национального комитета Республиканской партии Майкл Стил.
Член палаты представителей Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента, заявила в Твиттере:
"Как член комитета палаты представителей по вооруженным силам я глубоко встревожена защитой президентом Трампом Путина против разведывательных служб США & и его намеками на моральное равенство между США и Россией. Россия представляет собой серьезную угрозу для нашей национальной безопасности".
Все это были реакции на выражение Трампом скепсиса в отношении обвинений США в пятницу 12 агентов российской разведки в том, что они якобы вмешались в президентские выборы 2016 года, когда он стоял рядом с российским президентом Владимиром Путиным на пресс-конференции после их встречи в верхах в Хельсинки.
"Скажу следующее: я не вижу причин, почему это была бы" Россия, сказал Трамп. "У меня большое доверие к моим людям в разведке, но я скажу вам, что президент Путин выразил крайне сильное и впечатляющее отрицание сегодня".
Обвинительные заключения, которые являются всего лишь недоказанными обвинениями, официально обвинили 12 членов ГРУ, российской военной разведки, в краже электронной корреспонденции Демократической партии во время операции взлома и в передаче этих материалов "Викиликс" для публикации, чтобы навредить кандидатуре противницы Трампа, Хилари Клинтон. Эти обвинительные заключения были обнародованы в пятницу, за три дня до саммита, с явным намерением добиться, чтобы Трамп его отменил. Он проигнорировал крики в СМИ и Конгрессе, требовавших, чтобы он это сделал.
В выходные Майкл Смеркониш на "Си-Эн-Эн" сказал, что обвинительные заключения доказывают, что Россия совершила "террористическую атаку" против Соединенных Штатов. Это похоже на слова многих экспертов, сравнивающих это обвинение, которое, скорее всего, никогда не предоставит никаких доказательств, с событиями 11 сентября и нападением на Перл-Харбор. Опасность такой позиции очевидна.
Путин сказал, что эти обвинения являются "полной ерундой, как недавно упомянул [Трамп]". Он добавил: "Окончательное решение в такого рода спорах может быть вынесено только посредством разбирательства, посредством суда. Не исполнительной властью или правоохранительными органами". Он мог бы добавить – и не средствами массовой информации.
Трамп обоснованно задал вопрос, почему ФБР не исследовало серверы Национального комитета Демократической партии, чтобы увидеть, был ли взлом и кто мог это сделать. Вместо этого сервер изучила частная компания CrowdStrike, нанятая Демократической партией, и через день обвинила Россию на очень сомнительных основаниях.
"Почему они не забрали сервер?" – спросил Трамп. "Почему сотрудникам ФБР сказали покинуть офис Национального комитета Демократической партии? Я задаюсь этим вопросом. Я задаюсь этим вопросом много месяцев, и я твитил это и указывал на это в соцсетях. Где сервер? Я хочу знать где находится сервер и что он показывает?"
Но, будучи плохим коммуникатором, Трамп затем упомянул пропавшие электронные письма Клинтон, позволив СМИ объединить два разных сервера, и был легко проигнорирован, как это было сделано Джердженом.
На пресс-конференции Путин предложил разрешить американским следователям из команды спецпрокурора Роберта Мюллера, составившего обвинительный акт, приехать в Россию и поучаствовать в допросе 12 обвиняемых российских агентов. Он также предложил создать совместную группу по кибербезопасности, чтобы изучить свидетельства, и попросил в обмен на это, чтобы России было позволено допросить интересующих Москву лиц в Соединенных Штатах.
"Давайте обсуждать конкретные вопросы, а не использовать отношения России и США как разменную монету для внутренней политической борьбы", – сказал Путин.
На канале "Си-Эн-Эн" Кристиан Аманпур назвала ясное предложение Путина "умышленным запутыванием".
Даже если Трамп согласился с этим разумным предложением, кажется крайне маловероятным, чтобы с ним согласилось его Министерство юстиции. Министерство юстиции не стремится к изучению каких-либо имеющихся свидетельств, чтобы поддержать их обвинительный акт. Как я подробно написал об обвинениях в пятницу:
"Крайне призрачная возможность обвинительных приговоров – это не то, чего, похоже, добивался Мюллер, скорее о добивался восприятия широкой общественностью вины России в результате лихорадочного освещения в СМИ того, что является всего лишь обвинениями, представляемыми как доказанный факт. Как только это впечатление закрепится в общественном сознании, задача Мюллера будет, по-видимому, выполнена".
По-прежнему никакого "сговора"
Обвинительные акты не касаются членов предвыборного штаба Трампа за "сговор" с предполагаемым российским взломом, что являлось центральным обвинением все два года так называемого скандала Рашагейт. Эти обвинения раз за разом повторяются в американских СМИ как доказанный факт, хотя по-прежнему нет никаких свидетельств сговора.
Трамп подчеркнул этот момент на пресс-конференции. "Не было никакого сговора", – сказал он настойчиво. "Все это знают".
По этому вопросу корпоративные СМИ несут больше бреда, чем обычно, хватаясь за соломинку, чтобы доказать теорию сговора. Как один пример из многих в СМИ с одной и той же темой – статья в "Нью-Йорк Таймс" в пятницу под заголовком "Трамп пригласил русских взломать Клинтон. Они его послушались?", в которой сказано, что Россия могла абсурдно ответить на призыв Трампа в 10:30 утра 27 июля 2016 года о взломе частного сервера электронной почты Клинтон, потому что это было "ориентировочно" в тот день, когда Россия якобы впервые совершила попытку взлома частных электронных писем Клинтон, согласно обвинительному акту, что никак не связывает два события.
Если Россия действительно виновна в дистанционном взломе электронной почты, то для этого не нужно было содействие кого-то из команды Трампа, не говоря уже о публичном призыве Трампа на национальном ТВ начать эту операцию.
Что важнее, как обратил внимание Твиттер-аккаунт "Representative Press": "Призыв Трампа 27 июля 2016 года найти исчезнувшие 30000 электронных писем не мог быть "призывом взломать сервер Клинтон", так как на тот момент он больше не был подключен к сети. Задолго до заявления Трампа Клинтон уже передала ее сервер электронной почты Министерству юстиции США." Либо в обвинительном акте речь идет о других серверах, либо это намеренное введение в заблуждение, когда в акте говорится, что "ориентировочно 27 июля 2016 года соучастники попытались в нерабочие часы впервые выудить аккаунты электронной почты на домене, размещенном у стороннего провайдера и использовавшемся личной канцелярией Клинтон". Один только этот важный факт, что Клинтон передала сервер в 2015 году, так что никакой взлом не был возможен, делает невозможным рассмотрение призыва Трампа на ТВ как сговора. Только отчаявшийся человек может видеть это иначе.
Но есть простое объяснение того, почему официальные журналисты в один голос поддерживают господствующее изложение фактов: ставить его под сомнение является карьерным самоубийством.
Как сказал Сэмюэл Джонсон еще в 1745 году: "У большей части людей нет другой причины для их мнений, кроме той, что это модно … так как в пользу этого работают тщеславие и легковерие".
Значение американо-российских отношений
Трамп сказал, что недоказанные обвинения в сговоре "оказали негативное влияние на отношения двух крупнейших ядерных держав в мире. У нас 90 процентов ядерной мощи между двумя странами. Это нелепо. Нелепо то, что происходит с этим расследованием".
Американский президент сказал, что США были "безрассудны", отказавшись от попытки диалога с Россией ранее, от сотрудничества по ряду вопросов.
"Как президент я не могу принимать решения по внешней политике в бесплодных усилиях умилостивить узкопартийных критиков или СМИ, или демократов, которые не хотят ничего делать, кроме как противодействовать и чинить препятствия", – сказал Трамп. "Конструктивный диалог между Соединенными Штатами и Россией способствует возможности открытия новых путей к миру и стабильности в нашем мире. Я предпочитаю идти на политический риск ради мира, чем рисковать миром ради политики".
Эта основная причина саммитов между российскими и американскими лидерами была также оставлена без внимания: использование дипломатии для снижения опасной напряженности. "Я действительно думаю, что мир хочет, чтобы мы поладили", – сказал Трамп. "Мы являемся двумя великими ядерными державами. У нас 90 процентов ядерной (мощи). И это не хорошо, это плохо".
Воспрепятствование хорошим отношениям между двумя странами, похоже, является сутью вопроса для американской разведки и их агентов в СМИ. Поэтому Трампа обливали грязью просто за то, что он сделал попытку.
Игонорируя остальную историю
СМИ, зациклившиеся на истории "вмешательства", практически проигнорировали другие важные моменты, возникшие на саммите, такие как Ближний Восток.
Трамп отчасти поблагодарил Россию за ее усилия по нанесению поражения ИГИЛ. "Если вы посмотрите на весь успех на определенных участках, с уничтожением ИГИЛ примерно на 98 процентов, 99 процентов, и другие вещи, имевшие место, которые мы сделали, и, откровенно говоря, с этим Россия нам помогла по определенным аспектам", – сказал он.
Трамп здесь присваивает чужие заслуги, как он делал это и раньше, в вопросе победы над ИГИЛ лишь с некоторой "помощью" России. В Ираке США руководили борьбой с ИГИЛ, организуя иракские и курдские силы безопасности. Но в другой войне против ИГИЛ, в Сирии, поражение ИГИЛ почти полностью обеспечили Россия, Сирийская арабская армия, курдские силы, иранские войска и ополчения "Хизбалла". Также по Сирии было впечатление, что Трамп поддержал то, о чем сообщают как о соглашении между Россией и Израилем, по которому Израиль согласен с тем, что Башар аль-Асад остается сирийским президентом, в то время как Россия будет работать по Ирану, чтобы тот убрал свои силы из северной части Голанских высот, которые Израиль незаконно считает своей границей с Сирией. После встречи с Путиным в Москве на прошлой неделе израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху сказал, что он согласен с тем, что Асад останется у власти.
"Президент Путин также помогает Израилю", – сказал Трамп на пресс-конференции. "Мы оба говорили с Биби Нетаньяху. Они бы хотели сделать определенные вещи касательно Сирии, что связано с безопасностью Израиля. В этом отношении мы совершенно хотели бы работать, чтобы помочь Израилю. Израиль будет работать с нами. Так что обе страны будут работать совместно".
Трамп также сказал, что военные США и России координируют усилия в Сирии, но он не зашел так далеко, чтобы сказать, что они договорились сражаться там вместе, что является давним предложением Путина, относящимся к сентябрю 2015 года, до того, как Москва применила военную силу в этой стране.
"Наши военные ладят друг с другом, возможно, лучше, чем наши политические лидеры в течение многих лет", – сказал Трамп. "Наши военные действительно хорошо ладят. Они взаимодействуют в Сирии и в других местах".
Трамп сказал, что России и США следует сотрудничать по гуманитарной помощи в Сирии.
"Если мы можем что-то сделать, чтобы помочь народу Сирии вернуться в какое-то пристанище, и на гуманитарной основе… так это называлось – гуманитарная основа", – сказал он. "Я думаю, что мы оба были бы весьма заинтересованы сделать это".
Путин сказал, что он договорился в воскресенье с французским президентом Эммануэлем Макроном о совместных усилиях с Европой по доставке гуманитарной помощи. "С нашей стороны мы предоставим военный грузовой самолет для доставки гуманитарного груза. Сегодня я поднял этот вопрос с президентом Трампом. Я думаю, что много что можно рассмотреть", – сказал Путин.
Джо Лориа является главным редактором Consortium News и бывшим корреспондентом The Wall Street Journal, Boston Globe, Sunday Times of London и многих других газет.
http://perevodika.ru/articles/1194891.html – цинк
PS. Как не трудно догадаться, резонные вопросы, которые пытается задавать бывший журналист Wall Street Journal не слишком интересуют мейнстримовую прессу, которая уже несколько дней пребывает в состоянии перманентной истерики, обсасывая произошедшее в Хельсинки "предательство", которая лишь усугубилась после предложения Трампа пригласить Путина в Вашингтон, что к ужасу демократических комментаторов нашло некоторую поддержку в Пентагоне. Разумеется, при таких делах трудно ожидать адекватного освещения прошедших в Финляндии переговоров и тем более адекватности при обсуждении идеи провести такой саммит в Вашингтоне. Разумеется, если дело перейдет в практическую плоскость, то тема "куратор приехал к агенту" будет изливаться из мейнстримовых медиа на неокрепшие умы. А чтобы это не выглядело конспирологией, видные авторитеты вроде Бреннана своим экспертным мнением подтвердят, что на глазах всех честных американцев совершается самый черный акт предательства свободы и демократии.
Источник: colonelcassad.livejournal.com