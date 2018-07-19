Закон против всех

Нет, мы не мажем всех людей в правительстве одной краской. Мы понимаем, что в нем есть социально ориентированные министры, которые вынуждены подчиняться командной дисциплине. Но, вспоминая древних, хотим заявить: Платон с Гиппократом нам друзья, но истина дороже!

Наше отношение к законопроекту предельно жесткое. Мы считаем, что правительство воплотило в жизнь лозунг одной из кандидаток в президенты: «Против всех»! А если правительство – против всех, то и все – против правительства. Кстати, социология это подтверждает: около 90% граждан, опрошенных разными социологическими службами, выступают против закона.

Вот аргументы в пользу нашей жесткой позиции.

1. Это закон против старшего поколения

Напомню: по данным Финансового университета при правительстве РФ, в настоящее время до 60 лет не доживают 30% мужчин; до 65 – 43%. Рекорд Европы! Очевидно, что, если людей принудительно заставить работать, этот показатель увеличится. Возможно, до 50%.

По тем же данным, до 55 лет не доживают в настоящее время 10% женщин. Если пенсионный возраст поднять до 63 лет, не доживет, вероятно, четверть.

Иначе говоря, закон предполагает «ликвидацию как класса» половины пенсионеров-мужчин и четверти пенсионерок-женщин! Мы с этим не согласимся никогда!

Кстати, в этом смысле закон прямо противоречит Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года №204, который предусматривает увеличение продолжительности жизни к 2024 году – до 78, а к 2030 году – до 80 лет. Закон явно увеличит смертность людей старшего возраста хотя бы потому, что безработица и связанные с ней стрессы и самоубийства среди них наверняка умножатся.

2. Это закон против молодежи

По данным заместителя председателя правительства Т.А. Голиковой, в настоящее время почти половина всех безработных в стране – это люди от 20 до 34 лет (48%). Впрочем, здесь мы неоригинальны: во всех странах с так называемой рыночной экономикой (т.е. капиталистических) большинство безработных – это люди предпенсионного возраста либо молодежь. С принятием закона безработица увеличится, в т.ч. и среди молодых.

Напомню: по зарубежным данным, рост безработицы на 1% в среднем означает увеличение числа:

самоубийств – на 4,1%;

психических заболеваний – примерно на 6,7%;

преступлений – на 3,4% и т.д.

В России статистика лучше, но тенденция та же.

Большинство молодых людей этих цифр не знают, но угрозу чувствуют и идут на акции протеста вместе с нами.

3. Это закон против молодых мам

и детей, в т.ч. еще не родившихся

По статистике, в настоящее время очередь в детские дошкольные учреждения для детей в возрасте от полутора до трех лет на 1 сентября 2017 года составляет 470 тысяч, а в возрасте от трех до семи – 90 тысяч. Роль дошкольного образования во многом исполняют молодые бабушки. Закон постепенно, но неуклонно ликвидирует их как класс. Догадайтесь с трех раз, как это скажется на количестве детей, на качестве их образования и на качестве жизни молодых мам, в т.ч. одиноких!

4. Этот закон – ярчайшее проявление классовой политики. Он направлен против карманов практически всех граждан, за исключением, быть может, самых богатых, которым пенсии не нужны

В этом зале мы нередко слышим, что классовый подход устарел.

Замечательно! Но только объясните это правительству, которое все время грешит именно классовым подходом!

Представители правительства заявляют: закон нужен для того, чтобы повысить пенсии. Однако то ли сторонники закона не умеют считать, то ли просто принимают людей за бестолочь.

Действительно, Минтруд обещает нам, что в течение шести лет, к 2024 году, в реальных деньгах пенсия поднимется на 10%. Это означает следующее: чтобы вернуть потерянные деньги за каждый год повышения пенсионного возраста, человеку необходимо прожить на пенсии 10 лет. Итого:

мужчинам – 50 лет после 65;

женщинам – 80 лет после 63.

Мы желаем нашим ветеранам здоровья на многие годы, но до такого возраста еще ни в одной стране люди не доживали.

Очевидно: денег отберут намного больше, чем вернут обратно в виде прибавки к пенсии. При современной пенсии в 14 тыс. рублей мужчина за пять лет потеряет 840 тыс. рублей, а женщина за восемь лет – 1 млн 350 тыс. рублей!

5. Это закон против экономики

Вынужден напомнить еще раз: среди главных двигателей рыночной экономики – дешевый кредит и платежеспособный спрос.

Кредит в России дороже, чем в Европе или Китае, в несколько раз, а с 2014 года нет и платежеспособного спроса. Отнимая деньги у людей предпенсионного возраста, правительство тормозит по крайней мере развитие отечественного сельского хозяйства и легкой промышленности. Число покупателей их товаров сократится еще более.

Кстати, это прямо противоречит положениям президентского указа №204 о необходимости вывести экономику на среднемировые темпы развития. Какое уж там развитие, когда кругом сплошные тормоза?

6. Это закон против бюджета, особенно Фонда социального страхования

Как это ни покажется странным, от закона может пострадать бюджетная система вообще, Фонд социального страхования и даже отчасти бюджет Пенсионного фонда.

Напомню, во-первых: по данным Т.А. Голиковой, в России ежегодно госпитализируются более 10 млн граждан пенсионного возраста. Понятно, что общее число болеющих в несколько раз больше. В настоящее время они не получают выплат по больничным листам. Во что обойдутся такие выплаты, когда повысят пенсионный возраст и граждане такие больничные предъявят, никто явно не считал.

Во-вторых, с повышением пенсионного возраста несравненно большее число граждан будут обращаться за инвалидностью. Во что это обойдется самому Пенсионному фонду, правительство также посчитать не удосужилось.

В-третьих, никто не считал потерь, связанных с тем, что молодые мамы при отсутствии молодых бабушек не смогут выйти на работу, платить налоги и отчислять средства от зарплаты во все три внебюджетных фонда: пенсионный, соцстраха и обязательного медицинского страхования.

Наконец, в-четвертых и главное: дополнительные затраты на безработных.

На заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов представитель правительства заявил, что их не будет.

Мы спросили:

– Почему?

– Мы так считаем.

Сказали бы уж просто: «Потому что…»

Однако депутат Олег Шеин на основе данных Росстата просчитал ожидаемую к 2024 году безработицу в 15 млн человек. Кому верить: статистике или аргументам типа «потому что»?

Увы, коллеги из правительства, как слабый в математике Сидоров-кассир из интермедии Аркадия Райкина, не видят потенциальных финансовых потерь и считают только экономию Пенсионного фонда, да и то неверно!

Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор, который отражен в известном анекдоте.

Заявление гражданина работодателю:

«Прошу перевести мою зарплату на «черный нал», ибо до их пенсионного возраста все равно не доживу»!

Кто-нибудь считал такие последствия? Или наших рыночников надо переименовать в «гаечников», ибо они надеются, что все проблемы рыночной экономики можно решать закручиванием гаек?

7. Это закон против технического прогресса

Повышение пенсионного возраста, помимо большого числа безработных, породит также массу дешевой рабочей силы. Предпринимателям проще будет нанимать ее за копейки, чем тратиться на техническое перевооружение. И это очередной механизм торможения модернизации.

По данным доклада А.Л. Кудрина на VIII Гайдаровском форуме 13 января 2017 года, количество многофункциональных роботов на 10 тысяч работников, которые сегодня ежегодно устанавливаются, в Южной Корее – 478, в Китае – 36, а в России – 2. Но правительство почему-то в срочном порядке занялось не роботами, но пенсионерами.

Помните известный советский фильм «Приключения Электроника» и песню из него:

Позабыты хлопоты,

Остановлен бег.

Вкалывают роботы,

А не человек!

Похоже, правительство ее пересочинило:

Бесконечны хлопоты,

Нескончаем бег.

Отдыхают роботы,

А не человек!

С такой политикой наверняка будет провалено требование указа президента о повышении производительности труда не ниже 5% ежегодно до 2024 года.

Помните ли вы, коллеги, что в июне 2016 года в Швейцарии проводился референдум о введении так называемого обязательного базового дохода, т.е. такого дохода, который выплачивается человеку уже по факту рождения, независимо от труда. Швейцарцы проголосовали против и, думаю, были правы. При современном уровне производительности труда и массового сознания халява, скорее, вредна.

Но что из этого следует для нас? А вот что: к счастью, мы уже опоздали с повышением пенсионного возраста, но, к несчастью, кругами торопимся догонять другие страны, которые ушли далеко вперед.

Через 15 лет во всем мире одной из главных проблем станет технологическая безработица, связанная с роботизацией экономики. А мы, вместо того, чтобы проводить такую роботизацию, хотим заставить вкалывать старшее поколение и тем самым обеспечим себе отставание навсегда! Это провал всех грандиозных планов, записанных в указе №204, а главное – угроза национальной безопасности и суверенитету страны.

И последнее. Для чего мы создавали Фонд национального благосостояния? Говорили, что прежде всего для пенсионеров.

Сколько дополнительных денег в этом году поступит в этот фонд? Почти 1 трлн 800 млрд рублей.

Сколько из них получат пенсионеры? Ноль.

Более того, уменьшен трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета.

Спрашиваем профильного министра: рассматривалась ли в правительстве возможность поддержать пенсионеров из Фонда национального благосостояния?

Ответ:

– Нет.

– Почему?

Ответ в духе «потому что».

Почему мы должны верить, что, когда будет повышен пенсионный возраст, пенсионерам что-нибудь дадут? Нельзя же принимать народ за детскую лягушку, которую сколько ни надувай, все равно надувается!

Подведу итоги.

1. Мы внесли проект федерального закона о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года.

Вы спросите: почему до 2030-го? Отвечаю: согласно президентскому указу, мы должны жить долго – к 2030 году до 80 лет. Вот и давайте сначала доживем, а затем будем разбираться с пенсионным возрастом.

2. Нами инициирован общероссийский референдум о запрете на повышение пенсионного возраста.

Дайте народу высказаться на эту тему, и если повышение пенсионного возраста будет поддержано, принимайте решение. Если же нет, оставьте старшее поколение и весь народ в покое.

Концепция правительственного закона может быть выражена простой формулой: «Помоги правительству – умри молодым!»

Мы предлагаем заменить ее другой концепцией: «Помоги себе – и живи долго!»