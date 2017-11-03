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Многоходовки Путина: в Киеве может начаться война всех против всех

18:52. 3 ноября 2017 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

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Вчерашнее утро не предвещало в Киеве ничего необычного. СМИ наперебой спорили о том, какая из башен Кремля и зачем накануне убила «народную героиню Украины» Амину Окуеву (Наташу Никифорову), и чем это может окончиться в масштабах «мировой рволюции». Гром грянул примерно в 10 утра, когда министр МВД Арсен Аваков сообщил, что он снимает охрану майдана. И после этого заявления события начали развиваться просто с калейдоскопической скоростью.
 

Ультиматум майдану

Заявление Авакова, по сути, было шахом и матом майдану Михаила Саакашвили. Режим Порошенко переиграл экс-президента Грузии и готовился нанести тому последний убийственный удар. Любой дальнейший ход окопавшихся перед Радой «патриотов» был проигрышный.

Фактически вариантов было ровно два. Либо «оппозиция» занимает пустой и практически никем не охраняемый парламент и становится вне закона и быстро зачищается, либо неохраняемую никем группу ночующих «патриотов» заставляют убраться восвояси невесть откуда взявшиеся «хулиганы».

В любом случае Саакашвили проигрывал, а Вашингтон при этом терял даже то, что ему удалось с таким трудом достигнуть за сентябрь-октябрь 2017 года. Это ставило крест на любом продолжении антипорошенковских протестов осенью-зимой, а весной поднять население Украины на майдан практически нереально. Таким образом Киев, своим нестандартным ходом, мог обеспечить себе почти год спокойного правления. На радость Москве, и к большому сожалению США.

Роли изменились

Почему так произошло, что сегодня именно Москва пытается изо всех сил сохранить власть объявившего ей (неофициально, конечно) войну Петру Порошенко, а формальный союзник режима ищет пути для его сноса?

Дело в том, что за прошедшие три года на Украине многое изменилось. России, как и в Сирии на Украине нужен мир и стабильность. У нее уже почти все готово, чтобы начать свою реконкисту в западном направлении и для окончания подготовки нужно буквально два года спокойствия.

Петр Порошенко тоже хочет спокойно досидеть свой президентский срок. Он понимает, что именно он сегодня главная проблема Вашингтона и ему очень не хочется становиться очередным «кровавым диктатором» в истории Украины. То есть, локальные интересы Киева и Москвы совпали. И все было бы у них неплохо, если бы не американцы, которым очень не понравилась их новая роль - «третий лишний».

Первый год правления для 45-го президента США Дональда Трампа выдался сложным. Ему от предшественника досталось очень тяжелое внешнеполитическое наследство. Наступление России на Ближнем Востоке, резко усилившийся за последние годы Китай, тупик на Украине, европейская фронда. Все это надо было разгребать и исправлять, и при этом постоянно парировать выпады проигравших президентскую гонку «демократов».

Проект «МихоМайдан»

Итак, к тому моменту, когда Дональд Трамп смог начать решать украинскую проблему, многое было уже упущено. От былого 100% контроля над Киевом остались одни воспоминания. Россия была почти готова вернуться на Украину, а США потеряли большую часть инструментария, который ранее позволял им контролировать любой украинский режим.

В 2017 году, самыми преследуемыми в Киеве, несмотря на официальную риторику, были не «пророссийские» олигархи Медведчук и Новинский, а проамериканские политические проекты во главе с Саакашвили и Левочкиным.

Возвращение Михаила Саакашвили на Украину и отчаянная попытка раскачать киевский режим, это по сути, игра ва-банк. Попытка додавить режим Порошенко, пока тот не окреп окончательно и не послал своих бывших спонсоров подальше с их неуемными аппетитами контролировать все и везде.
 

Многоходовки Путина: в Киеве может начаться война всех против всех

Но, то ли Саакашвили уже не тот, то ли Порошенко много умнее Януковича, но попытка ослабить киевский режим при помощи грузинского майдана провалилась. Население так и не смогло понять, зачем ему антикоррупционный суд, когда на дворе война и в холодильнике пусто.
Именно поэтому, несмотря на пиар и хорошую подготовку уже ко второй неделе существования, организованный Саакашвили майдан сдулся. К концу второй недели даже последним киевским бомжам стало понятно, что из сидения в палатках ничего путного не выйдет. Это стало для Порошенко сигналом, что цирк можно закрывать.

«Аваковцы», «порошенковцы», «саакашвиливцы», или война всех против всех
 

Итак, наступило 31 октября. Как уже было сказано выше, Арсен Аваков нанес майдану давно ожидаемый удар под дых. Вашингтон понимал, что время идет уже не на дни, а на часы, и если промедлить, то завтра спасать в Мариинском парке будет уже нечего и некого. А потому, спустя всего несколько часов после решения увести с майдана полицию, следователи НАБУ задержали сына министра МВД и его бывшего заместителя.

Авакову Вашингтон дал понять, что отступать он больше не намерен и министр должен прямо сейчас сделать свой выбор. Либо министр МВД далее выполняет команды из посольства США, либо остается вместе со своим президентом и разделяет его судьбу.

Несмотря на то, что главной мишенью сегодня на Украине для Вашингтона является Петр Порошенко, самое трудное решение предстоит принять именно Арсену Авакову. У него есть на руках те козыри, которые могут склонить чашу весов либо в одну, либо в другую сторону
Выбор очень трудный и неоднозначный. Ошибка в этой ситуации может стоить министру не только должности, но и головы.

Итак, ставки на Украине подняты на новую планку. Проигравшая сторона рискует очень многим, а потому пока мосты не сожжены и стороны еще могут попробовать договориться. Потому, что если они не договорятся и конфликт вступит в острую фазу, то Москва уже может наполовину праздновать свою победу. Враг, который ранее выступал против нее единым фронтом, будет окончательно разделен и ей останется только… усилить поддержку Петру Порошенко. До поры до времени, конечно.

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