Главная » События Настоящего

Сокращение числа жителей России сравнимо с населением крупных городов

12:33. 19 июля 2018 Просмотров - 63 Один комментарий Опубликовал:

8-9-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80

Население России в период с январь по май 2018 года сократилось на 77,8 тысячи человек и на 1 июня составляло 146,8 миллиона человек. Об этом сообщает Росстат.

Так, число родившихся за первые пять месяцев 2018 года снизилось до 651,1 тысячи человек с 679,2 тысячи за аналогичный период прошлого года. Число умерших в январе-мае выросло до 798,3 тысячи человек с 791 тысячи в 2017 году. Таким образом, за январь-май 2018 года была зафиксирована естественная убыль населения на 147,2 тысячи человек. Миграционный прирост лишь на 47,2% (69,5 тысяч человек) компенсировал численные потери населения.

Ранее сообщалось, что убыль населения России покрывают приезжиеиз других стран — большинство из них граждане бывшего СНГ (Узбекистан, Азербайджан, Молдавия).

Справка «СП»

Сокращение числа жителей России в период с января по май 2018 года можно сравнить с населением подмосковного города Клин, где проживает около 79 тысяч человек.

Источник: svpressa.ru

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Один комментарий»

  • 48 48
    Хан Уман 19 июля 2018 в 13:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Не удивлюсь,если наше, любимое правительство, мечтающее подороже нас всех продать и свалить на историческую годину,скажет, а давайте завезём работящих негров и умных арабов!
    Чтобы было как в Европе!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>