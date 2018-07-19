Сокращение числа жителей России сравнимо с населением крупных городов

Население России в период с январь по май 2018 года сократилось на 77,8 тысячи человек и на 1 июня составляло 146,8 миллиона человек. Об этом сообщает Росстат.

Так, число родившихся за первые пять месяцев 2018 года снизилось до 651,1 тысячи человек с 679,2 тысячи за аналогичный период прошлого года. Число умерших в январе-мае выросло до 798,3 тысячи человек с 791 тысячи в 2017 году. Таким образом, за январь-май 2018 года была зафиксирована естественная убыль населения на 147,2 тысячи человек. Миграционный прирост лишь на 47,2% (69,5 тысяч человек) компенсировал численные потери населения.

Ранее сообщалось, что убыль населения России покрывают приезжиеиз других стран — большинство из них граждане бывшего СНГ (Узбекистан, Азербайджан, Молдавия).

Справка «СП»

Сокращение числа жителей России в период с января по май 2018 года можно сравнить с населением подмосковного города Клин, где проживает около 79 тысяч человек.

Источник: svpressa.ru