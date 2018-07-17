Вашингтонский обком отдаёт лидерство московскому??!
00:20. 17 июля 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Из заявления В.В. Путина на совместной пресс-конференции с Д. Трампом:
Здесь не только прямое указание на то, что отныне именно американцы будут приезжать за указаниями в московский обком, но и явное недовольство поведением всех, кроме Натальи Поклонской, присутствовавших в зале Госдумы депутатов.
„Совсем недавно, вы знаете, у нас была американская делегация американских конгрессменов. Но это воспринимается чуть ли не как историческое событие. А это должно быть рядовым, текущим мероприятием.”
Здесь не только прямое указание на то, что отныне именно американцы будут приезжать за указаниями в московский обком, но и явное недовольство поведением всех, кроме Натальи Поклонской, присутствовавших в зале Госдумы депутатов.
А насчёт передачи московскому обкому бывших полномочий вашингтонского как нельзя лучше свидетельствуют вот эти сообщения мировым элитам от глобального управления.
Подаренная президенту РФ футболка.
Нет, не эта, презентованная президентшей Хорватии. И не зря на российских видео в Ютубе номер на футболке, 9, настойчиво скрывается рекламой. Да и что такое Хорватия? Так, незначимый осколок Югославии.
Сообщение от глобального управления (не путать с т.н. глобализаторами США) пришло от „легенд” мирового футбола во время их встречи с Путиным. С соответствующим номером на майке.
Этот номер не преминули отметить и авторы видео. В заголовке
Хотя более естественным было бы что-то в таком роде:„Легенды футбола подарили Путину памятную футболку”.
Есть и ещё одно сообщение от ГП. Это встреча Президента России с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года.
В обеспечении безопасности на ЧМ-2018 принимали участие, помимо наших спецслужб, 126 представителей 55 спецслужб из 34-х стран планеты. А спецслужбы во многом – креатуры глобального управления.
Понятно, что эта встреча могла бы и не состояться – все всё понимают, задача была поставлена: ЧМ без значимых ЧП, она была выполнена. Но тут интересна одна деталь: трансляция встречи длится ровно 6 минут 5 секунд. Опять 11!
Совпадение? Возможно, возможно…
Подаренная президенту РФ футболка.
Нет, не эта, презентованная президентшей Хорватии. И не зря на российских видео в Ютубе номер на футболке, 9, настойчиво скрывается рекламой. Да и что такое Хорватия? Так, незначимый осколок Югославии.
Сообщение от глобального управления (не путать с т.н. глобализаторами США) пришло от „легенд” мирового футбола во время их встречи с Путиным. С соответствующим номером на майке.
Этот номер не преминули отметить и авторы видео. В заголовке
„Легенды футбола подарили Путину футболку с номером 11”.
Хотя более естественным было бы что-то в таком роде:„Легенды футбола подарили Путину памятную футболку”.
Есть и ещё одно сообщение от ГП. Это встреча Президента России с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года.
В обеспечении безопасности на ЧМ-2018 принимали участие, помимо наших спецслужб, 126 представителей 55 спецслужб из 34-х стран планеты. А спецслужбы во многом – креатуры глобального управления.
Понятно, что эта встреча могла бы и не состояться – все всё понимают, задача была поставлена: ЧМ без значимых ЧП, она была выполнена. Но тут интересна одна деталь: трансляция встречи длится ровно 6 минут 5 секунд. Опять 11!
Совпадение? Возможно, возможно…
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Источник: ss69100.livejournal.com