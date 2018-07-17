Мышеловка закрывается? Электронный концлагерь

Сегодня мало кто понимает суть происходящего в России. Футбол и пенсионные проблемы отрывают умы людей от процессов, которые носят поистине революционный характер. Прежде всего, это внедрение так называемой «цифровой экономики». Пагубность этого явления люди еще до конца не осознали, в том числе и сами строители «нового дивного цифрового» мира. Новые цифровые технологии несут угрозу не только каждому отдельному гражданину, но и самому государству, которое неминуемо будет разрушено. Это западня для всех и каждого под надуманными предлогами «улучшения государственного управления», «удобства граждан» и их «безопасности».

«С 1 июля зарплаты работников бюджетных организаций и студенческие стипендии будут приходить только на карты “Мир”», − сообщила « Российская газета ».

Безналичные электронные деньги «в виде каких-то цифр» «там», «куда у человека нет доступа» уже не являются собственностью гражданина! Это собственность «хозяев денег», а это, в свою очередь, означает жесткий контроль и управленческий диктат над личностью.

Еще 27 декабря 2016 года пленум Верховного Суда РФ издал постановление, согласно которому разрешено списывать долги за ЖКХ, телефонную и иную связь, а также налоги и прочие «обязательные платежи и взносы» с банковских карт граждан без судебного разбирательства. Причем в этом случае речь об участии должника в процессе взыскания долга вообще не идет. Но ведь в разных жизненных ситуациях людям часто приходится решать, какие платежи производить в первую очередь: купить дорогостоящее лекарство или заплатить за квартиру, оплатить обучение ребенка или приобрести необходимые к зиме вещи, отдать занятый долг или купить продукты, не говоря уже об экстренных случаях, таких, как похороны, авария, неожиданная тяжелая болезнь, свадьба и другие. Постановление ВС РФ не позволяет человеку самостоятельно принимать решения. Так он лишается свободы выбора, свободы принятия решений, свободы действий.

Бездушная банковская компьютерная система, действующая в автоматическом режиме, не услышит сердечную боль человека. Поэтому следует напомнить читателям, что в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2017 года №88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей” и Федеральный закон “О национальной платежной системе”» за гражданами России сохраняется право выбора способа получения зарплат и пенсий. Данный закон не обязывает всех граждан получать банковские платёжные карты «Мир» и другие средства электронных платежей и дает возможность на получение наличных средств.

3 июля 2018 года правительство РФ опубликовало подборку документов «О некоторых вопросах размещения сведений граждан в единой биометрической системе (ЕБС) и единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)». Подробно о внедрении этой античеловеческой технологии в повседневную жизнь граждан рассказано в статье « Уничтожение богоданной свободы ». Принимая условия новой системы жизнеобеспечения, человек добровольно отдает себя в рабство ее хозяевам. Причем всю ответственность за любые последствия, которые принесет внедрение этой системы человек берет на себя, за что и расписывается.

Уже 11 июля в «Известиях» появилась статья «Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян». В ней, в частности, сообщается: «В следующем году коллекторы получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) и смогут идентифицировать должников по голосу... Кредитные организации, продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании». О том, что представляют из себя коллекторы и как они действуют, сказано уже немало. Теперь эти специалисты «по вышибанию долгов» получат доступ к самым сокровенным данным о гражданах. Как они могут ими воспользоваться, можно только догадываться.

Здесь необходимо напомнить, что вступающий в ЕБС и ЕСИА гражданин, дает «своей волей и сознательно» согласие на обработку всех его персональных данных (включая биометрические) и передачу их любым третьим лицам. Поэтому неудивительно, что скоро эти данные будут неоднократно перепродаваться, а затем и вовсе «гулять» по интернету. Фактически, согласившийся подписать «согласие на обработку персональных данных» может стать рабом любого хозяина, владеющего этими данными...

11 июля 2018 года Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ направила в Министерство финансов проект поправок в Налоговый кодекс. Они позволят сотрудникам ведомства проверять любого гражданина страны в случае возникновения «подозрений в незаконной предпринимательской деятельности». Речь идет о том, что ФНС сможет загрузить данные обо всех трансакциях россиян в свою программу, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ. «В любой момент любой налоговик сможет запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина», − говорит Алексей Артюх из юридической компании «Taxology».

Когда-то мы что-то слышали о «банковской тайне». Теперь, видимо, это понятие распространяется только на самих банкиров. Например, почти 50% акционеров «Сбербанка» являются юридическими и частными лицами иностранных государств. Этот список – не разглашается...

3 июля 2018 года «Известия» опубликовали еще одну интересную новость : «С будущего года по биометрическим параметрам (изображение лица, голосовой слепок) можно будет сверить не только паспортные данные гражданина, но и номер его мобильного телефона... Привязка биометрии к номеру мобильного телефона сведет риски идентификации банковских клиентов к нулю, а также упростит и повысит качество дистанционного обслуживания граждан... Сверка биометрии с номером мобильного телефона позволит однозначно идентифицировать человека, который использует услугу». А что еще «однозначно позволит» такая технология? Совершенно верно: позволит однозначно определять местоположение человека. Все гениальное – просто...

Кроме того, с 1 июля 2018 года в России началось действие «закона Яровой», предписывающего операторам распространение данных в интернете (ОРИ) − мессенджерам, соцсетям и мобильным операторам, − хранить данные о звонках и сообщениях пользователей. «Пока утвержденный правительством РФ 26 июня 2018 года срок для хранения данных составляет шесть месяцев. Эту информацию ОРИ должны будут предоставлять по запросу госструктур, ведущих оперативно-розыскную деятельность или обеспечивающих безопасность государства», − сообщило агентство РБК

Не следует забывать, что с 1 декабря 2018 года «Сбербанк» с иностранным участием начнет выдавать гражданам России водительские права нового образца с биометрическим микрочипом, а затем и УЛГ – удостоверения личности гражданина РФ с биометрией и электронным кошельком, являющимся собственностью банка (как и любая банковская карта).

Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств» дает ростовщикам право мгновенно блокировать банковские карты без согласия клиента при наличии «подозрительных» обстоятельств», которые будут устанавливать сами ростовщики!

А еще 29 декабря 2017 года был принят Федеральный закон №470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где вводится норма, которая полностью снимает с банков ответственность за любые отказы в обслуживании. При этом, в соответствии с Положением Центробанка РФ от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…», банкам предоставляются абсолютно неограниченные полномочия с точки зрения списка факторов, квалифицируемых в качестве любых «подозрительных»! Практика отказов банков в обслуживании и блокировании операций граждан уже имеется. Так «добровольное» вхождение в ЕБС легко может превратиться в обязательное!

Поэтому нет сомнений, что в случае внедрения системы биометрической идентификации и аутентификации, граждане, не желающие в нее вступать, будут постепенно ограничиваться в обслуживании как «подозрительные личности», и в итоге окажутся лишены многих прав, поскольку в ситуации запрета пользования банковской сферой не смогут вести нормальную жизнедеятельность. Такая же ситуация может сложиться и в других отраслях после повсеместного внедрения системы. Фактически человека можно будет превратить в изгоя, лишенного возможности совершать сделки купли-продажи. Тем более, что не прекращаются постоянные разговоры со стороны банков и финансовых ведомств «о необходимости» упразднения наличных денег. Невольно здесь напрашиваются параллели с апокалиптическими картинами.

Суммируя вышеизложенные факты, несложно понять, какой режим может быть построен в России в самое ближайшее время. Такого тоталитаризма мир еще не видел. Даже в Китае подобная система действует только в нескольких «пилотных» городах, но не в масштабах всей страны.

Для очистки совести можно задать вопросы: «Почему среди депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации ФС РФ не нашлось ни одного человека, который бы категорически заявил о недопустимости внедрения античеловеческой системы идентификации и аутентификации высшего творения Божия? Почему под постоянные заявления о необходимости «улучшения качества жизни» и «безопасности» граждан планомерно и ускоренно строится система цифрового банковского концлагеря? Почему люди постоянно обсуждают многие второстепенные вопросы и не видят, куда их ведут “реформаторы” или молчат о происходящем?»

Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель