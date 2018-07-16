Игровая пандемия: Застрявшие в матрице

Щёлк. Щёлк. Щёлк. Пальцы подростка ловко, словно руки заправского пианиста, танцевали танго на клавиатуре игрового ноутбука, а рука без устали щёлкала мышкой, словно рука радиста, отбивающего «морзянкой» важное сообщение. Полумрак комнаты разбавлял лишь мягкий свет монитора, который периодически взрывался вспышками света и звуками выстрелов. Причудливые тени скакали по стенам комнаты, а на экране разворачивалась историческая баталия, в которой внук победителя Третьего рейха без тени сомнения крошил советских солдат из легендарного MG-42. За окном щедрыми потоками по стёклам изливался осенний дождь, ветер ворвался в приоткрытое окно, пролетел по комнате и толкнул дверь платяного шкафа, откуда в зловещем отблеске монитора с дедовского мундира сверкнули добытые кровью ордена…

Раздобыв новую игру, которую последние полгода усиленно рекламировали производители, Вовочка, бросив портфель у порога, вот уже пятый час подряд доблестно оборонял родной Берлин от наседавшей «большевистской заразы». Уникальность игры была в том, что можно было принять участие в сражении на стороне германской армии, и это как нельзя лучше подогревало интерес к «стрелялке». Тем более, что за фашистов по непонятной случайности воевать было почему-то легче. Завтра контрольная по истории, но изучать историю с MG-42 наперевес, обороняя Зееловские высоты, было куда интереснее. Просидев за ноутбуком всю ночь и настреляв «Иванов» достаточно, чтобы получить в итоге миссии рыцарский железный крест с золотыми дубовыми листьями, Вовочка умиротворенный отправился в школу – спать. Ночью бодрствует – днём спит. Хорошая жизнь на уровне рептилии. Да и интереса к окружающему – не больше чем у сытого крокодила, пускающего пузыри в уютном Ниле.

А дальше – как у Некрасова: «Годы идут. Продвигается медленно дело вперёд». Вовочка наш растёт. Растёт смышлёным мальчиком. Вот уже и с «торрентами» познакомился, теперь любимые игрушки можно добывать бесплатно и, буквально, десятками. Выходные для Вовочки начинаются в пятницу, когда на «скачивание» ставятся сразу две-три игры. В субботу с раннего утра начинаются битвы на полях сражений мировых войн, крестовые походы и борьба с терроризмом. А каникулы для Вовочки – словно зима для медведя – горе тому, кто потревожит его игровую «спячку». Главное – как следует запастись пропитанием: чипсами, сухариками и сникерсами. Чтобы, не дай Бог, не пришлось в разгаре штурма Берлина бежать в соседний ларёк за батончиками. Потому как сдать русским сердце Третьего рейха из-за шоколадки – такого себе внук советского солдата позволить не может. В общем – жизнь идёт. Правда – почему-то только на экране ноутбутка, а реальная вселенная для Вовочки давно сузилась до размеров его комнаты, в которую родители уже давно не заходят. Потому что словарный запас нашего виртуального героя сократился до пяти-шести реплик, и слышать в ответ на вопрос о делах в школе и в жизни очередное «Я играю» или «Отстань, мам» родителям просто надоело.

Первая любовь, спортивные секции, соревнования, турниры. Травмы и победы на татами, увлекательные схватки королей на шахматной доске, летние путешествия на море, первая поездка за рулем папиной машины. Первые наивные школьные стихи, брусья, турники, бассейн, книги Дейла Карнеги. Саморазвитие, познание окружающего мира. Творчество. Музыка. Полотна. Всё это было. Но не в жизни Вовочки. Все это было в жизни его одноклассников. Кто-то раньше времени покинул безмятежную бухту школьной жизни и, с гордостью надев «суворовские» мундиры, отправился в бескрайний океан взрослой жизни. Чьи-то стихи напечатали в городской газете, кто-то увидел свои полотна на международной выставке. Но всё это было где то там, за дверью комнаты Вовочки – в иной, параллельной Вселенной. А он, тем временем порабощал мир, казнил и миловал и был равен Богу. Правда, всё это исчезало куда-то с нажатием кнопки «выкл» на ноутбутке. Поэтому с каждым годом он нажимал её всё реже и реже.

Вот и прозвенел последний звонок для Вовочки. Взмахнув крыльями, вольными голубями полетели его одноклассники во взрослую, полную приключений жизнь. Полетели осуществлять свои детские мечты или уже совсем взрослые амбиции. Весенний воздух, полный нежного аромата сирени, опьянял будущих студентов, и там, стоя на торжественной линейке и слыша нежный звон колокольчика, они уже парили каждый в своих мечтах. Парил и Вовочка. В своих мыслях он уже клинком ассасина кромсал ненавистных ему крестоносцев, о которых он ни разу в жизни не прочитал ни одной книги…

Ленточка с надписью «Выпускник», небрежно брошенная у порога, напомнила родителям о том, что сын как бы вырос. И, наверное, так дальше продолжаться не может. И родители собрались на семейный совет – решать, что делать с сыном. Но всё вернулось на круги своя, потому что процесс воспитания длится годы, за час или день невозможно наверстать упущенное. Теперь для Вовочки решилась самая главная проблема – не надо больше было ходить в школу. А значит, игра просто перестала прекращаться. Осталась только одна трудность – собственный организм, который не мог сутками без сна и еды сидеть и нажимать на кнопки. Но не зря наш герой прошёл столько квестов, и эта задачка оказалась ему по плечу – он с ней справился с помощью современной пищевой индустрии – «энергетики» и кофе в бешеных дозах быстро избавили от необходимости спать слишком часто. Он просто периодически «вырубался» прямо за ноутбуком, а когда приходил в себя – снова продолжал игру. Поначалу это мешало игре, но потом Вовочка научился сохраняться каждые 10 минут, и проблем в жизни не стало вовсе.

Пропасть между Вовочкой и реальным миром с каждым днем становилась только больше. Удивительно, но о Вовочке, живущем в параллельной Вселенной, забыл даже «военкомат» – последняя надежда родителей и их главная «пугалка» для сына. Махнув рукой, родители смирились с мыслью, что жизнь у сына, что называется «не удалась». Впрочем, сам Вовочка, конечно же, так не думал. На форумах, в среде себе подобных он был чуть ли не Богом, который в своём игровом мире познал и испытал всё.

Что же произошло дальше? – спросите вы. А ничего. Так вот и жил. Пока не помер. А может быть – и до сих пор живёт. Как сорняк на грядке нерадивого огородника. Человеческий организм – штука живучая, его угробить очень сложно. Так что лет 20-30 такой «жизни» волне протянет на радость или на горе своим родителям. Так что может до сих пор сидит и геройствует на полях виртуальных сражений, спасая человечество от очередной угрозы. Гораздо интереснее другой вопрос – сколько таких Вовочек сегодня сидит, закрывшись в комнате? И сколько мам и пап не подозревают о том, что медленно и незаметно их сын превращается в такого Вовочку?

А ведь всё начинается с малого. «Пусть малыш поиграет в телефон, чтобы не мешал родителям заниматься своими делами». «Мой малыш гораздо луше кушает, когда смотрит мультики». «Он у нас такой сообразительный, уже в годик знает, как пользоваться гаджетами». «Смотри, как он смешно водит пальцами по окну, пытается увеличить изображение улицы». «Твоя бабушка тебя любит, и она купила тебе планшет, хочет, чтобы у её внука было всё самое лучшее». «Во дворе детям самим гулять опасно, пусть лучше дома в приставку поиграют». «Какой вред?! У меня на телефоне только обучающие игры, от них сплошная польза».

А там глядишь, и у ребёнка на День рождения появляется первый игровой ноутбук, первая приобретённая в переходе якобы безвредная игра. И всё поначалу безобидно. Время за компьютером по выходным, «на досуге», и игры – вроде как, совсем не глупые, а даже «развивающие». И как-то незаметно этот «досуг» становится главным смыслом жизни ребёнка, начинает занимать все его мысли и мечты, а из пары часов на выходных превращается в круглосуточный. Как-то незаметно на смену «развивающим» играм на телефоне приходят кровавые бойни на экране компьютера с «расчленёнкой» и оторванными конечностями, где вся алгоритмика поведения сводится к принципу «бей-беги», а сам ребёнок всё так же медленно и незаметно превращается в «Вовочку» – парня с сутулой спиной, пустыми глазами и полным отсутствием интереса к реальной жизни. Он так привык к экранному насилию и жестокости, что грубо ответить своим родителям – для него просто мелочь.

И однажды, когда мама с папой откроют наконец-то дверь в комнату сына и поинтересуются, почему же у него «досуг» как-то подзатянулся на пару десятков лет, – они увидят там 25-30-летнее социально неадаптированное, физически и духовно недоразвитое существо, по внешности и манерам поведения больше похожее на Голлума из «Властелина Колец». А «прелестью» для него давно стал ноутбук, который он поглаживает и лелеет как самое ценное сокровище во Вселенной. Для «Вовочки» кроме этого кнопочного друга в мире больше не существует ничего. Ноутбук и интернет – это всё, что ему нужно. Ну и родители – как безлимитный поставщик пищи. Сходите, посмотрите. Может быть, и ваш сын превращается в «Вовочку»?

Слава Ветер

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Источник: feedproxy.google.com