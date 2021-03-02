Знаменитый журналист, политический обозреватель и просто главный эрудит России Анатолий Вассерман приехал в Петербург для запуска нового игрового проекта. В интервью 78.ru он рассказал о жизни в пандемию, планах на будущее и отношении к соцсетям.

Пандемия и Вассерман: «Не тот волк, которого ноги кормят»

Пока во всём мире люди пытались приспособиться к новым реалиям мира, охваченного пандемией, жизнь известного эрудита Анатолия Вассермана, по его собственным словам, практически не изменилась. Как рассказал сам журналист в беседе с 78.ru, причина проста:

— Я уже много лет работаю, в основном, дома, последние три года даже свою собственную авторскую программу — и ту снимаю дома. Так что для меня не изменилось почти ничего. Другое дело, что многое изменилось для тех, с кем я так или иначе взаимодействую, и по работе, и просто по жизни. Так что мне приходится много сочувствовать другим. Но для меня самого всё по-прежнему. Я не тот «волк», которого ноги кормят.

В Петербург журналист и политолог приехал по делам: вместе со своими партнёрами и друзьями, изобретателями братьями Латыповыми он планирует запустить новый игровой проект.

— Он представляет собой некую адаптацию спортивного «Что? Где? Когда?», разработанного, по большей части, теми же братьями Латыповыми, к возможности участия через интернет практически неограниченного числа народа, — поделился наш собеседник. — Посмотрим, как получится, пока эта идея представляется перспективной.

Впрочем, некоторые стороны жизни Анатолия Вассермана всё же соприкоснулись с пандемией, изменив его планы. Но его это не вовсе не печалит:

— Многое из того, что планировалось до пандемии, отложено. Мне, например, предлагали участвовать в рекламе нескольких новых видов продукции, чей запуск отложен в связи с пандемией. Посмотрим, что будет дальше, что из того, что отложено, снова всплывёт. Во всяком случае, честно скажу, даже если ничего нового не запустится, мне и того, чем я сейчас занимаюсь, тоже хватает.

Обсценная лексика, эмоции и женщины

В разговоре с Анатолием Вассерманом мы обсудили животрепещущие темы текущих дней. Одной из важнейших, без сомнения, является запрет мата в социальных сетях, вступивший в силу с 1 февраля. Ранее журналист уже высказывался в СМИ, что не считает такой запрет целесообразным. И вообще, обсценная лексика имеет полное право на существование:

— На мой взгляд, мат — это инструмент выражения очень сильных чувств. Неважно, положительных или отрицательных, главное — что очень сильных, и если им пользоваться в товарных количествах, то, когда будете испытывать эти самые сверхсильные эмоции, вам просто нечем будет их выразить. Поэтому к мату я отношусь как к инструменту ограниченного применения.

Сам же Анатолий Вассерман нецензурной бранью в разговоре не пользуется. И не то, чтобы подобных слов никогда не было в его лексиконе — бывали. Но завязать с матом его заставила необходимость общаться с женщинами. Об этом факте он вспомнил с тёплой улыбкой:

— В восьмидесятые годы, когда я руководил коллективом из пяти программисток, пришлось научиться выражать свои эмоции в цензурной форме.

«Клабхаус», «ТикТок» и другие соцсети

Но ждать ли появления самого публициста в социальных сетях? Не так давно он намекал, что, возможно, заведёт аккаунт в популярной сети «ТикТок». В последнее время на пике популярности совершенно новая соцсеть — Clubhouse. Приложение появилось в 2020 году и представляет собой платформу для общения в голосовых чатах.

Наш собеседник твёрдо заявил, что в «Клабхаусе» его ноги, как и аккаунта, не будет. Причина такого отношения к этой новинке оказалась довольно серьёзной:

— Это, на самом деле, инструмент переубеждения, оформленный в виде социальной сети. Там технология такая: создали коллектив, очень строго придерживающийся убеждений тоталитарной секты «Либералы», а теперь рассылают приглашения, чтобы по одиночке туда заходили люди других убеждений. А, как правило, одиночка, попавший в тоталитарную секту, очень быстро переубеждается и становится её адептом.

Вассерман подчеркнул, что знаком с этим по собственному опыту:

— В девяностом году я сам стал адептом тоталитарной секты «Либералы», и мне понадобилось лет пятнадцать, чтобы разобраться, что это именно тоталитарная секта, и выкарабкаться из неё. И ещё лет семь понадобилось, чтобы понять, почему это секта, чтобы доказать с почти что математической точностью, что вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество гарантированно приводит к рекомендациям, не совместимым с жизнью. Так вот, сейчас эта секта создала новый инструмент заманивания адептов — «Клабхаус».

Своё отношение к новой соцсети наш собеседник описал первой строчкой первого псалма Давида:

— «Блажен муж иже не идёт в совет нечестивых и не сидит в сонме неправедных».

Платформа YouTube, по мнению журналиста, пока является местом, где царит разнообразие — но в скором времени та же «тоталитарная секта» может захватить и её. А вот «ТикТок» не прельщает Анатолия Вассермана из-за его очевидной несерьёзности и глубоко развлекательной направленности контента:

— «ТикТок» доказал по сути пока только одно: чем несерьёзнее проект, чем меньше там мыслей, тем легче впаривать через него всякую рекламу.

Эпоха «Великой депрессии»

Рассказал политолог и о более глубоких и серьёзных проблемах мирового сообщества. Среди них важное место занимает так называемая «Великая депрессия», в которую весь мир, по мнению публициста, погрузился в 2008 году — и пребывает в ней до сих пор.

— Что это за депрессия, мы ощущаем на себе, — отметил Вассерман. — Хотя по многим формальным показателям её удалось разбить на несколько спадов, якобы чередующихся с подъёмами. Но, если перейти от денежных показателей, которые довольно легко подтасовать, к натуральным, то станет видно, что спад продолжается непрерывно. Вызван этот спад, в основном, нынешним форматом глобального разделения труда, в котором каждую страну, кроме Китая, принуждают к узкой специализации, к отказу от большинства видов деятельности.

Такая система, уверен наш собеседник, привела к «катастрофическому падению производительности труда в расчёте на одного живущего». А всё потому, что большая часть людей сейчас оказались неработающими.

— И, соответственно, пока мы не откажемся от идеи узкой специализации целых стран, мы из нынешней Великой депрессии не выйдем, — уверен политолог.

Когда же этот тяжёлый период закончится? Точные прогнозы Анатолий Вассерман давать не стал, но отметил, что случится это не позже, чем через десять лет. И тому есть свои причины:

— К концу нынешнего десятилетия, по приблизительным моим подсчётам, в мире накопится вычислительная мощность, достаточная для планирования всего мирового производства как единого целого. А это повлечёт колоссальные изменения не только в производстве, но и во всех сторонах жизни человека. И, в частности, вот такая специализация просто перестанет быть нужна хоть кому-нибудь.

Полезное чтиво для правильной картины мира

В беседе с известным эрудитом мы не упустили возможности попросить рекомендации относительно полезной для ума и сердца литературы. И Анатолий Вассерман согласился дать нам совет:

— Я обычно советую не просто прочесть, а изучить и тщательно обдумать четыре книги. Изучение этих книг позволяет сформировать в общих чертах целостную картину мира, а такая картина совершенно необходима для осмысленной жизни. Какие это книги? Это Энгельс — «Анти-Дюринг», Лем — «Сумма технологии», Докинз — «Слепой часовщик» и Дойч — «Структура реальности». Вот если их прочесть в указанном порядке, хорошенько обдумать и по одиночке, и все вместе, то общие контуры целостной картины мира сформируются. А дальше, когда такие контуры есть, каждый новый факт ложится в них как элемент пазла, дополняет, а если какой-то факт в неё не вписывается — значит, либо факт неверный, либо с самой картиной что-то не в порядке и надо её перерабатывать.

Рассказывать о литературе, которую он сам читает ради удовольствия, Вассерман не стал — публицист отметил, что его вкусы слишком специфичны, и он не уверен, что подобная литература понравится кому-то ещё.