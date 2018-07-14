The National Interest назвал российское оружие, которое для НАТО может стать “худшим кошмаром”

Ни для кого не секрет, что российское вооружение признано одним из самых мощных и перспективных в мире. Неоднократно западные СМИ отмечали, что даже главному экспортеру оружия - США – нечем ответить России.

Накануне американское издание The National Interest, опубликовало материал, в котором журналисты называют российские противотанковые управляемые ракеты «самым худшим кошмаром» для Североатлантического альянса.

Отмечается, что Россия скакнула далеко вперед по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для ПТУР, поскольку каждый снаряд в арсенале ВС РФ имеет комбинации с этими боевыми частями. К примеру, подобными механизмами располагают ПТРК «Метис», ракеты «Атака», которые, по оценке аналитика, представляют не меньшую угрозу для Запада.

Автор статьи отмечает, что возможность ПТУР поражать цели противника на дальних расстояниях значительно усиливает потенциал ВС России.

Особое внимание обращено к ракетам «Корнет» и «Метис», которые имеют высокую мобильность. Их особенностью является то, что перевозить снаряды можно усилиями двух-трех человек, поэтому в случае угрозы они могут выполнять функцию высокоточного оружия, говорится в статье.

Преимуществом таких снарядов издание американское называет скорость приведения в боевую готовность, которая по сравнению с артиллерийскими комплексами лазерного наведения значительно выше. Дополнительным плюсом является то, что такая техника не требует дополнительных расходов на приобретение оборудования для лазера.

Уникальность, высокое качество и рациональное распределение бюджета – это то, что на сегодняшний день отличает Россию от США, которые систематически поставляют непригодное для эксплуатации и дорогостоящее вооружение в блок НАТО.