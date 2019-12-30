В Bloomberg назвали достижения Путина за 20 лет пребывания у власти в России

Американское информационное агентство Bloomberg подводит итоги 20-летнего пребывания Владимира Путина у власти. Напомним, что во время большой пресс-конференции один из журналистов назвал этот срок 20-летием президентства», на что Путин возразил, отметив, что с 2008 по 2012 года он не являлся президентом Российской Федерации.



Информационная служба «Блумберг» пишет, что основным достижением Владимира Путина за этот 20-летний период является восстановление Россией большей части того влияния, которое было растеряно после распада СССР.

В материале сообщается, что Владимир Путин за это время сделал многое для укрепления экономических и политических контактов с Китаем. На данный момент КНР для России является главным экономическим партнёром. По предварительным оценкам, в 2019 году товарооборот между РФ и Китаем составит рекордные 118 млрд долларов (в 2018 году было около 108 млрд). Страны ставят своей целью в ближайшей перспективе довести объёмы товарооборота до 200 млрд долларов. Свою лепту в эту способен внести газопровод «Сила Сибири». Нужно отметить, что в последние пару лет товарооборот между Китаем и США снижается из-за так называемой торговой войны. В первом полугодии 2019 году объёмы товарооборота между этими странами рухнули почти на 15 процентов. Однако в общей сложности они остаются огромными – около 400 млрд долларов в год.



К достижениям Путина с 1999 года по сей день Bloomberg относит увеличение территории России за счёт присоединения Крыма, налаживание поставок российского оружия в страну НАТО – Турцию, укрепление влияния на Ближнем Востоке, в первую очередь посредством проведения операции в Сирии и дипломатических мер в странах Персидского залива.



Из материала:





«Россия стала основной силой на Ближнем Востоке. При этом она расширяет влияние на Африку. Также Путину сегодня удаётся задавать тон саммитам «нормандской четвёрки».



Издание не стало рассматривать проблемы в течение 20-летнего срока пребывания Владимира Путина у власти.

Источник: http://voicesevas.ru/news/49123-v-bloomberg-nazvali-dostizheniya-putina-za-20-let-prebyvaniya-u-vlasti-v-rossii.html