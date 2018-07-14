Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Давайте решим это как взрослые люди

15:14. 14 июля 2018 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:


Фины подсуетились и выпустили ограниченную партию пива к переговорам в Хельсинки с посылом "Давайте разрешим это как взрослые".
Впрочем, если судить по реакции западной прессы, вести себя по взрослому не так просто. По мере приближения даты переговоров, накал истерии нарастает и в Британии она выплеснулась на улицы британских городов. Особенно отметился Лондон, где более 250 000 человек протестовали против Трампа.













































































Карикатуристы не отстают.



























































И да, по случаю требований США к странам НАТО.


Шедевры Кукрыниксов оказались вневременными.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, Германия, Европа, карикатуры, Митинги, протесты, Россия, США, Трамп, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>