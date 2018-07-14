Давайте решим это как взрослые люди
15:14. 14 июля 2018 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Фины подсуетились и выпустили ограниченную партию пива к переговорам в Хельсинки с посылом "Давайте разрешим это как взрослые".
Впрочем, если судить по реакции западной прессы, вести себя по взрослому не так просто. По мере приближения даты переговоров, накал истерии нарастает и в Британии она выплеснулась на улицы британских городов. Особенно отметился Лондон, где более 250 000 человек протестовали против Трампа.
Карикатуристы не отстают.
И да, по случаю требований США к странам НАТО.
Шедевры Кукрыниксов оказались вневременными.
Источник: colonelcassad.livejournal.com