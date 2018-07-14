Давайте решим это как взрослые люди

Фины подсуетились и выпустили ограниченную партию пива к переговорам в Хельсинки с посылом "Давайте разрешим это как взрослые".Впрочем, если судить по реакции западной прессы, вести себя по взрослому не так просто. По мере приближения даты переговоров, накал истерии нарастает и в Британии она выплеснулась на улицы британских городов. Особенно отметился Лондон, где более 250 000 человек протестовали против Трампа.Карикатуристы не отстают.И да, по случаю требований США к странам НАТО.Шедевры Кукрыниксов оказались вневременными.

Источник: colonelcassad.livejournal.com