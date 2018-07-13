Видеоблог №146: Кудрин, НДС, левые эсеры, конвой и НАТО
09:09. 13 июля 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В очередном выпуске ответов на ваш и вопросы, уважаемые читатели мы обсудили следующие темы:
Хронометраж:
00:00 – Что стоит за отставкой Бориса Джонсона
07:26 – 100 лет мятежу левых эсеров и убийству посла Германии Мирбаха
13:52 – Блок НАТО: защита или конвой?
17:13 – Кудрин, бюджетное правило и НДС
23:11 – За кого теперь болеть на чемпионате мира
Предыдущий выпуск:
Видеоблог №145: Как Трамп рушит глобализацию, кто такие «усташи»
Источник: nstarikov.ru