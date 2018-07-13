Видеоблог №146: Кудрин, НДС, левые эсеры, конвой и НАТО

В очередном выпуске ответов на ваш и вопросы, уважаемые читатели мы обсудили следующие темы:

Хронометраж:

00:00 – Что стоит за отставкой Бориса Джонсона

07:26 – 100 лет мятежу левых эсеров и убийству посла Германии Мирбаха

13:52 – Блок НАТО: защита или конвой?

17:13 – Кудрин, бюджетное правило и НДС

23:11 – За кого теперь болеть на чемпионате мира

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Предыдущий выпуск:

Видеоблог №145: Как Трамп рушит глобализацию, кто такие «усташи»

Источник: nstarikov.ru