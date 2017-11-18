Видеоблог №119
Один из насущных вопросов на ближайшие месяцы, безусловно — грядущие президентские выборы. Об этом и других актуальных темах мы поговорили в очередном выпуске ответов на ваши вопросы.
ХРОНОМЕТРАЖ:
00:00:00 – о будущих президентских выборах. Почему важно, будет ли Путин выдвигать свою кандидатуру, и в каком качестве: как кандидат от «Единой России» или как самовыдвиженец.
00:05:21 – что показал визит Трампа в Китай?
00:14:47 – Китай и США: «дружба навек» или «Боливар не вынесет двоих»?
00:20:44 – слова Медведева о «цивилизованной инфляции» в переводе на доступный язык: цены будут стабильно расти. Как оценивать слова Кудрина о неспособности государства выполнять социальные обязательства?
00:26:34 – польские мифы антисоветской и антироссийской направленности – не новость, а историческая традиция
00:36:11 – Готовятся ли ВСУ к новому наступлению? Нагнетание милитаристской истерии со стороны украинских политиков: что за этим стоит на самом деле.
P.S. В качестве иллюстрации «дружбы» США и Китая.
Источник: russian.news.cn
Доклад комиссии при Конгрессе США отражает предубеждения в отношении Китая — МИД КНР
2017-11-16 23:47:17丨Russian.News.Cn
Пекин, 16 ноября /Синьхуа/ — Обнародованный так называемой «Комиссией по оценке экономики и безопасности США и КНР» при Конгрессе США на днях доклад по содержанию представляет собой чистую фикцию и отражает предубеждения авторов в отношении Китая. Об этом на состоявшейся сегодня очередной ведомственной пресс-конференции заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.
Комментируя реакцию китайской стороны на содержание доклада, в котором информационное агентство Синьхуа и другие государственные СМИ КНР обвиняются в разведывательной и пропагандистской деятельности, а также указывается на необходимость объявить их в США «иностранными агентами», Гэн Шуан указал, что обнародовавшая этот отчет «комиссия» по вопросам, затрагивающим Китай, неизменно демонстрирует предубежденность. Содержание доклада представляет собой чистую фикцию и отражает предубеждения авторов в отношении Китая, а в равной мере и характер их мышления.
«Мы призываем соответствующие структуры США прекратить ошибочные слова и действия в отношении Китая и играть конструктивную роль в продвижении развития китайско-американских отношений», — отметил Гэн Шуан.
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Источник: nstarikov.ru