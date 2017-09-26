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Видеоблог №115

13:07. 26 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске ответов на ваши вопросы, уважаемые читатели, мы обсуждали следующие вопросы:

Хронометраж:

00:00 — О референдуме по созданию Иракского Курдистана.

08:13 — О реформе ООН, предложенной президентом США.

10:25 — О возможном вводе миротворцев на Украину.

13:20 — О результатах выборов в Бундестаг.

17:07 — О совместных российско-белорусских учениях «Запад-2017».

19:20 — О разнице между социальным государством и государством, функции которого превращаются в услуги.

24:04 — Об итогах первого года работы нового министра образования.

27:57 — Бомбили ли США советский Дальний Восток? Об инциденте на полевом аэродроме «Сухая речка» в 1950 году.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео, видеоблог
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