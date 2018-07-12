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Правительство собирается нарушить Конституцию

00:49. 12 июля 2018 Просмотров - 993 13 коммент. Опубликовал:

Набиулина, Медведев, Кудрин и Силуанов государственные преступники?

Ни Набиулина, ни Медведеве, ни даже Кудрин с Силуановым ещё не дошли до стадии государственных преступлений. Поскольку их предложения по повышению пенсионного возраста пока ещё не приняты. Но как только они будут приняты, нарушителями Конституции окажутся и все кто разрабатывал эти предложения и все кто за них голосовал.

Что будет делать в таких обстоятельствах Гарант Конституции мне даже будет интересно посмотреть. Потому что с одной стороны эти предложения выдвигают люди которым он привык верить и которых он считает своими единомышленниками. Хотя они сами по моему считают совершенно иначе.

А с другой стороны, уже несколько серьёзных юристов указали на незаконность и неконституционность этих предложений. Так что тут придётся нарушать собственные служебные обязанности, либо карать за нарушение служебных обязанностей тех с кем он привык поддерживать наилучшие отношения.

Лично я конечно же предпочел бы второй вариант.

Преступное правительство

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Источник: vassermans.ru

Метки: мировоззрение
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13 коммент.»

  • 355 335
    Лариса Петрова 12 июля 2018 в 1:20 Ссылка Пометить
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    Браво, Анатолий!

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      ЗАРАБОТОК КРИПТОВАЛЮТЫ Лариса Петрова 12 июля 2018 в 6:02 Ссылка Пометить
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    • 259 173
      Валентина Лариса Петрова 12 июля 2018 в 18:05 Ссылка Пометить
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      Именно благодаря некомпетентным действиям правящего режима или прямого предательства интересов народа (я склоняюсь к последнему) была разрушена промышленность России, а из за творящейся несправедливости и нищеты люди не хотят размножаться, разрушены нормальные деловые отношения с остальным миром, благодаря чему Россия стала изгоем – и теперь как итог – дефицит денег и трудовых ресурсов и как следствие нам повышают пенсионный возраст. То есть на народ переложили ответственность за действия этих предателей и главное, что впереди беспросветная безнадега, поскольку народу выбравшему (п)резидента Путина настолько задурили голову, что они не видят пропасти в которую катится страна.

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  • 4311 3700
    Леонид Петрович Плотников 12 июля 2018 в 4:45 Ссылка Пометить
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    Не позавидуешь Путину! Выбор явный: либо согласиться с Правительством и нарушить Конституцию, либо отправить Правительство в отставку, объявив тем самым войну пятой колонне. Найдутся люди, которые напишут заяву в Суд на Путина, который не выполняет своих прямых обязанностей и должен уйти в отставку.

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    • 1931 1561
      sergej Леонид Петрович Плотников 12 июля 2018 в 9:05 Ссылка Пометить
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      Никто не собирается ни за что отвечать , так уже было с падением рубля .Основания для повышения найдутся , власти нужны другие достаточно серьезные доводы , что бы соблюдать конституцию.

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  • 3870 2936
    step 12 июля 2018 в 5:43 Ссылка Пометить
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    Вся эта суета с пенсией – отвлекающий маневр по продаже сибирского леса китайцам на 49 лет за бесценок. Цена занижена примерно в 200-300 раз, по оценкам специалистов. Леса, как такового, практически уже нет(см. спутниковую карту от Томска до Читы). В это же время в Китае и США прекратилась вырубка собственного леса и началось массовое засаждение молодняка…….

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    Алексей Козлов 12 июля 2018 в 6:06 Ссылка Пометить
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    Для этого и делают.

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  • 11618 9974
    Вячеслав 12 июля 2018 в 6:58 Ссылка Пометить
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    “Ни Набиулина, ни Медведеве, ни даже Кудрин с Силуановым ещё не дошли до стадии государственных преступлений…” А нутряные органы своим всевидящим оком куда смотрят?

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  • 20 16
    Евгений 12 июля 2018 в 7:47 Ссылка Пометить
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    А ваша печень бу

    Внутренние органы являются частью одного организма.

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  • 20 16
    Евгений 12 июля 2018 в 7:54 Ссылка Пометить
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    В уставе (конституции) управляющей компании РФ(РОССИЯ)указано главенство международных договоров над внутренними законами. Возможно заключен международный договор с МВФ например, в котором оговаривается повышение пенсионного возраста. И бац – Набиулина, Медведев, Кудрин и Силуанов не государственные преступники, а порядочные и ответственные чиновники.

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  • 6958 3532
    Maleos 12 июля 2018 в 10:29 Ссылка Пометить
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    Еврей есть еврей: как только доходит до сути, тут же прикидывается дурачком!.. “некоторые юрысты типа предупреждают..”! Да хоть запредупреждаются! В прокуратуре тоже юристы, которые точно знают, что предъяви правительству претензии по отдельным статьям закона, а те вынут пачку международных соглашений и натыкают прокуратуру в морду статьёй 15.п.4 конституции РФ. И усё – утрутся и пойдут колпашить дебилов, которые думают, что “на конституцию все плевали”

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