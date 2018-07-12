Правительство собирается нарушить Конституцию

Набиулина, Медведев, Кудрин и Силуанов государственные преступники?

Ни Набиулина, ни Медведеве, ни даже Кудрин с Силуановым ещё не дошли до стадии государственных преступлений. Поскольку их предложения по повышению пенсионного возраста пока ещё не приняты. Но как только они будут приняты, нарушителями Конституции окажутся и все кто разрабатывал эти предложения и все кто за них голосовал.

Что будет делать в таких обстоятельствах Гарант Конституции мне даже будет интересно посмотреть. Потому что с одной стороны эти предложения выдвигают люди которым он привык верить и которых он считает своими единомышленниками. Хотя они сами по моему считают совершенно иначе.

А с другой стороны, уже несколько серьёзных юристов указали на незаконность и неконституционность этих предложений. Так что тут придётся нарушать собственные служебные обязанности, либо карать за нарушение служебных обязанностей тех с кем он привык поддерживать наилучшие отношения.

Лично я конечно же предпочел бы второй вариант.

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Источник: vassermans.ru