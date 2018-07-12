Правительство собирается нарушить Конституцию
Набиулина, Медведев, Кудрин и Силуанов государственные преступники?
Ни Набиулина, ни Медведеве, ни даже Кудрин с Силуановым ещё не дошли до стадии государственных преступлений. Поскольку их предложения по повышению пенсионного возраста пока ещё не приняты. Но как только они будут приняты, нарушителями Конституции окажутся и все кто разрабатывал эти предложения и все кто за них голосовал.
Что будет делать в таких обстоятельствах Гарант Конституции мне даже будет интересно посмотреть. Потому что с одной стороны эти предложения выдвигают люди которым он привык верить и которых он считает своими единомышленниками. Хотя они сами по моему считают совершенно иначе.
А с другой стороны, уже несколько серьёзных юристов указали на незаконность и неконституционность этих предложений. Так что тут придётся нарушать собственные служебные обязанности, либо карать за нарушение служебных обязанностей тех с кем он привык поддерживать наилучшие отношения.
Лично я конечно же предпочел бы второй вариант.
Источник: vassermans.ru
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Именно благодаря некомпетентным действиям правящего режима или прямого предательства интересов народа (я склоняюсь к последнему) была разрушена промышленность России, а из за творящейся несправедливости и нищеты люди не хотят размножаться, разрушены нормальные деловые отношения с остальным миром, благодаря чему Россия стала изгоем – и теперь как итог – дефицит денег и трудовых ресурсов и как следствие нам повышают пенсионный возраст. То есть на народ переложили ответственность за действия этих предателей и главное, что впереди беспросветная безнадега, поскольку народу выбравшему (п)резидента Путина настолько задурили голову, что они не видят пропасти в которую катится страна.
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Не позавидуешь Путину! Выбор явный: либо согласиться с Правительством и нарушить Конституцию, либо отправить Правительство в отставку, объявив тем самым войну пятой колонне. Найдутся люди, которые напишут заяву в Суд на Путина, который не выполняет своих прямых обязанностей и должен уйти в отставку.
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Никто не собирается ни за что отвечать , так уже было с падением рубля .Основания для повышения найдутся , власти нужны другие достаточно серьезные доводы , что бы соблюдать конституцию.
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Вся эта суета с пенсией – отвлекающий маневр по продаже сибирского леса китайцам на 49 лет за бесценок. Цена занижена примерно в 200-300 раз, по оценкам специалистов. Леса, как такового, практически уже нет(см. спутниковую карту от Томска до Читы). В это же время в Китае и США прекратилась вырубка собственного леса и началось массовое засаждение молодняка…….
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Для этого и делают.
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“Ни Набиулина, ни Медведеве, ни даже Кудрин с Силуановым ещё не дошли до стадии государственных преступлений…” А нутряные органы своим всевидящим оком куда смотрят?
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Куда, куда….
Это как ответ на вопрос: Где, где…в…..
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А ваша печень бу
Внутренние органы являются частью одного организма.
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В уставе (конституции) управляющей компании РФ(РОССИЯ)указано главенство международных договоров над внутренними законами. Возможно заключен международный договор с МВФ например, в котором оговаривается повышение пенсионного возраста. И бац – Набиулина, Медведев, Кудрин и Силуанов не государственные преступники, а порядочные и ответственные чиновники.
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Тёзка бросай курить.
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Еврей есть еврей: как только доходит до сути, тут же прикидывается дурачком!.. “некоторые юрысты типа предупреждают..”! Да хоть запредупреждаются! В прокуратуре тоже юристы, которые точно знают, что предъяви правительству претензии по отдельным статьям закона, а те вынут пачку международных соглашений и натыкают прокуратуру в морду статьёй 15.п.4 конституции РФ. И усё – утрутся и пойдут колпашить дебилов, которые думают, что “на конституцию все плевали”