Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 сентября 2017

Независимый Курдистан и курды, которых снова обманут

25 сентября 2017 года на части территории Ирака запланирован референдум. Курдское население поднимет вопрос о создании независимого государства на территории Иракского Курдистана.



«Этот референдум является законным правом нашего народа, и затем мы хотели бы мирно обсудить (с Багдадом. — Прим. ред.) итоги этого референдума», — говорит лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани. В том, каковы будут его итоги, мало кто сомневается — вряд ли число проголосовавших за будет менее 80%».

Это событие, безусловно, окажет огромное влияние на ситуацию на всем Ближнем Востоке, а потому нам надо повнимательнее её проанализировать.

Начнем с истории вопроса.

Кто такие курды? «Курды – это крупнейший народ без государства, который разбросан по территории по меньшей мере четырех ближневосточных стран (Ирак, Иран, Турция, Сирия) и обладает большой европейской диаспорой».

Какова численность курдов? Точно ответить на этот вопрос невозможно – так как все страны, на территории которых проживают курды, всегда старались «записать» их в другую национальность. В итоге численность курдов оценивается с огромным разбросом – 20-40 млн. человек.

Курды – это народ, который никогда не имел своего национального государства в ХХ веке, но давно и последовательно хочет это государство создать. В Средние века существовали независимые или полунезависимые курдские княжества. Сегодняшняя ситуация хаоса и развала на Ближнем Востоке, казалось, бы дает такую потенциальную возможность. Очевидно, что создание независимого Курдистана неизбежно наносит мощнейший удар не только по стране, на территории которой он будет объявлен (Ирак), но и по Сирии, Турции и Ирану. Да и в целом ситуация на Ближнем Востоке станет ещё более запутанной.

Последний раз попытки создать курдское государство, как казалось, имевшие в своей основе вполне реальную перспективу, были в начале и середине ХХ века. Первая состоялась по окончании Первой мировой войны, когда Англия и Франция делили между собой территорию бывшей Османской империи. Еще в 1919 году англичане создали первые карты нового государства, обещая курдам свою поддержку. В октябре 1920 г. был образован Комитет независимости Курдистана в Эрзеруме во главе с полковником Х. Джибранлы. Он привлёк на свою сторону до 80 % курдов Турции из всех районов. Сегодня курдское движение разделено на несколько частей, несколько партий, оно не представляет из себя монолита. Так было и в начале ХХ века. В тот момент существовало несколько частей курдского национального движения:

1.Движение за полную независимость Курдистана (Комитет независимости Курдистана).

2. Движение за внутреннюю автономию Курдистана в рамках турецкой государственности.

3. «Независимый» Курдистан под протекторатом Ирана.

4. «Независимый» Курдистан под покровительством Англии.

5. Были и курды, которые выступали за то, чтобы Курдистан был и оставался частью Турции.

В итоге вопрос о создании Курдистана, как отдельного государства был закрыт основателем современной Турции Кемалем Ататюрком. Не только в ходе вооруженной борьбы, но и в ходе переговоров и закулисной дипломатии он сумел убедить Англию и Францию в том, что им выгоднее поддержать создание нового турецкого государства, нежели продолжать плодить хаос в регионе. Которым вполне себе собирались воспользоваться русские большевики, одно время активно помогавшие тому же Ататюрку и делавшие ставку на советизацию Персии. (Одним из руководителей проекта Москвы в Персии – Гилянской республики, был убийца германского посла Мирбаха и вероятный убийца С. Есенина чекист и авантюрист Яков Блюмкин). Получив помощь от Ленина, Кемаль Ататюрк плавно перешел на сторону Антанты и созданная им Турция верно служила Лондону и Парижу. Настолько верно, что даже в период могущества Третьего рейха, несмотря на все посылы Гитлера, так и не выступила ни против союзников, ни против СССР.

А что курды? Их просто обманули. Англичане использовали их, разжигая восстания (например — в июле 1920 года в районе Кочкири-Дерсим) , втравливали в конфликты, обещая, что они «борются за государство», а потом «сдали» их Ататюрку.

Второй раз независимое курдское государство было провозглашено, когда курдский вопрос пытался использовать в своих интересах товарищ Сталин. В августе 1941 года Иран был оккупирован Советским Союзом и Великобританией. Между двумя «зонами» получился анклав со столицей в городе Мехабад, где 22 января 1946 года на площади Чарчара («площадь Четырех фонарей») было провозглашено создание Республики Курдистан, получившей в истории также названия Мехабадской республики. Однако Великобритания в тот момент была заинтересована в целостности Ирана и в покое на Ближнем Востоке. (Поэтому, кстати, она выступала против создания и Израиля!) В качестве второго рычага давления на Иран (а значит и на Запад) Сталин использовал Иранский Азербайджан. Но в том же 1946 году СССР начал вывод войск с территории Ирана, в обмен на предоставление советскому правительству нефтяных концессий. В итоге войска шаха подавили все очаги создания новых государств, а создатель Республики Курдистан Кази Мухаммед был арестован вместе со своими соратниками. 30 марта 1947 г. «они были повешены на той самой площади Чарчара, где годом ранее провозглашалась независимость Курдистана». Теперь с пониманием истории вопроса, вернемся в наши дни.

Кто сегодня подталкивает курдов к созданию независимого государства? Тот, кто хочет хаос и войну, а никак не успокоение в этом регионе. Это – США. Протии создания государства курдов выступают Турция, Иран, Сирия, и Ирак, так как в ходе этого «создания» они могут потерять территории и оказаться втянутыми в войну. России, которая выступает за успокоение конфликта, за международное право, за сохранение государственности стран региона, начало нового этапа эскалации напряженности явно не нужно. А кому оно нужно? США. Американцы ввергли регион в войну «под флагом» запрещенной в России группировки ДАИШ – ИГИЛ. Последний факт, когда штатовцы натравили террористов на наших военных полицейских в Сирии, передав им координаты расположения российских военных, (СССЫЛКА!!!!!) есть всего лишь один из бесспорных фактов поддержки со стороны США тех, кто сеет войну и хаос.

Но усилиями России война в Сирии в ближайшее время может закончиться. А она нужна для поддержания напряженности и попыток не дать угаснуть очагу терроризма и экстремизма. В этой ситуации Вашингтон решает добавить горючего материала в ситуацию в Ираке. Раз война с ИГИЛ там тоже может закончиться, пусть начнется новая – уже между центральным правительством и курдами. В этот конфликт неизбежно втянется и Турция, которая не может спокойно смотреть за созданием независимого Курдистана. Референдум и его последствия обязательно приведут и к росту напряженности в Сирии. Ведь районы, занятые курдским ополчением, также могут сделать заявления о присоединении их к новому государству. В ситуации его отсутствия сирийские курды будут куда более сговорчивы и предложения Дамаска об автономии и широких правах могут привести к окончанию конфликта и получению со стороны сирийского руководства контроля над всей территорией страны.

Таким образом референдум о создании независимого курдского государств анна территории Ирака, способен резко обострить ситуацию не только в Ираке, но и в Сирии. Привести к войне между собой вчерашних союзников против террористов, сильно запутать ситуацию и дать США новые возможности для игры на этой «шахматной доске».

В одном можно быть уверенными на 100% — когда интересы США чуть изменятся, они точно также предадут курдов, бросив их на произвол судьбы, как это сделали англичане около 100 лет назад.

Понимают ли руководители курдов, что англосаксам нельзя верить ни в коем случае, мы увидим в самое ближайшее время.

И последнее – выверить позицию России во все усиливающемся хаосе на Ближнем Востоке, учитывая весь имеющийся тут клубок противоречий, крайне сложно.

Но это надо сделать обязательно.

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Дейр-эз-Зор. 25.09.2017

Коротко по Дейр-эз-Зору к 25 сентября 2017 года.1. Мааданский котел сейчас доваривают. Берег Евфрата к северо-западу от Дейр-эз-Зора практически полностью перешел под контроль сирийской армии, уцелевшие боевики отошли в пустынные районы к югу от Маадана, где они находятся в оперативном окружении, не имея особых шансов куда-то прорваться. В ходе боев был убит эмир Маадана и еще ряд высокопоставленных полевых командиров. С полной закраской этой территории пока несколько торопятся, так как определенное спорадическое сопротивление еще сохраняется, но с оперативной точки зрения котел в ближайшее время должен быть зачищен. Ожидается, что уцелевшие в последних боях боевики будут пытаться через пустыню пробиться к своим в районе Дейр-эз-Зора.2. На острове Сахур продолжаются упорные бои, "черные" уперлись в западной части острове и вытеснить их пока оттуда не удается. Потеря острова вполне очевидно затруднит положение боевиков в городских кварталах на южном берегу Евфрата, поэтому "черные" здесь держат подчеркнутую позиционную оборону, так как в традиционные "ударил-отошел" пользуясь пустынными пространствами тут не поиграешь. В конечной перспективе, здесь должно сказаться превосходство САА в тяжелой технике и артиллерии. Прибытие к городу батареи РСЗО "Ураган" предвещает тяжелые времена для боевиков в Дейр-эз-Зоре.3. К Дейр-эз-Зору продолжают перебрасывать подкрепления и различные гуманитарные грузы. Сирийские источники сообщают, что авиабаза Дейр-эз-Зора будет являться одним из центральных логистических хабов Восточной Сирии и якобы там начались работы по созданию полноценной российской базы. К текущему моменту боевики уже оттеснены от базы на приличное расстояние и после определенных восстановительных работ, она уже достаточно скоро сможет регулярно принимать военно-транпортные самолеты, что улучшит снабжение группировки действующей в районе Дейр-эз-Зора.4. Сам город освобожден примернно на 80%, противник оказывает упорное сопротивление в удерживаемых городских кварталах, заявленый срок освобождения оставшихся кварталов за недели, выглядит несколько оптимистичным, хотя если боевики решать прорываться к своим в районе Маядина, то все может закончиться быстрее. Но пока они своему подходу не изменяют, предпочитая удерживаться в крупных городах максимально долго.5. К востоку от города в направлянии Маядина, фронт стабилизировался по мере подхода подкреплений "черных", что позволяет им здесь на некоторое время перевести дух, так как значительные силы САА были заняты ликвидацией Мааданского котла и боями в районе города на обоих берегах Евфрата. Но после того, как с Мааданом полностью закончат, можно ожидать возобновления продвижения к Маядину, хотя грядущая операция по срезанию Эль-Латаминского выступа в Северной Хаме и занятию Морека ( https://www.youtube.com/watch?v=lxPWtCmV4q8 про это напишу отдельно, так как там события в ближайшие дни будут развиваться интересно), может внести определенные коррективы в вопрос ближайших приоритетов. Также стоит отметить, что ИГИЛ активизировался в районе сирийско-иракской границы, предприняв ряд нападений на иранских "прокси" и иракскую армию, за счет сил сосредоточенных в провинции Анбар. С учетом возможного кризиса вокруг иракского Курдистана, ИГИЛ в теории может расчитывать на ослабление давления на него в Ираке, что позволит ему как активизироваться в западных районах Ирака, так и перебросить подкрепления в Восточную Сирию, чтобы попытаться проявить активность в районе Дейр-эз-Зора.Обходной маневр США и SDF.Между передовыми позициями сторон в районе Табии и Хушама порядка 4-5 километров.6. На северном берегу реки, США и SDF заняли район нефтяного поля Табии и продолжают обтекать сирийский плацдарм с севера, по сути копируя действия САА в районе Табки, где американский плацдарм на южном берегу реки просто обошли через пустыню и продолжили путь к Ресафе. Здесь же, США и SDF через Табию пытаются прорваться к дороге ведущей в нефтяные районы к северо-востоку от сирийского плацдарма, чтобы ограничить его расширение на восток. Сил на плацдарме судя по всему недостаточно, особенно это касается тяжелого вооружения – как показывают на видео, переправлялась в основном легкая пехота с стрелковым оружием и противотанковыми средствами. Для наступления нужен мост и скоро он по всей видимости появится – в Хмеймим прибыла партия понтонов, которые российские инженерные части будут использовать для наведения моста через Евфрат, дабы туда можно было переправить танки, ББМ и артиллерию. Странно, что их раньше не перебросили, но возможно темпы развития операций в сентябре просто опережали даже самые смелые прогнозы. В любом случае, наглядно видно, как по мере снижение роли фактора ИГИЛ, конкуренция между российской и американской коалициями обостряется, что уже выразилось в заявлении Лаврова о том, что "мол, посмотрим, что вы будете делать после того, как ИГИЛ будет побежден". На мой взгляд, вполне очевидно, что борьба с терроризмом в Сирии не находится в приоритете у США и в Сирии они преследуют совсем другие цели, а уничтожение "черных" это лишь один из способов легализовать свое присутствие на территории суверенного государства, куда их не приглашали.В целом, операция развивается успешно, но можно увидеть, что все-таки сил не хватает, чтобы одновременно и одинаково эффективно добивать Мааданский котел, брать город, развивать операции на северном берегу Евфрата, наступать к Маядину. Группировка очевидно нуждается в дальнейшем усилении. Ну и стоит отметить, что противник, несмотря на поражения первой половины сентября, продолжает оказывать достаточно упорное и организованное сопротивление, затрудняя развитие операций САА и нанося наступающим определенные потери (в том числе и среди российских военных https://colonelcassad.livejournal.com/3702931.html ). Но в конечном итоге, для Халифата это уже ничего не меняет. Это сопротивление имеет значение в контексте гонки за нефтью Дейр-эз-Зора и расклада между коалициями в Восточной Сирии к следующему этапу войны, когда придет пора решать курдский вопрос.МааданВыгрузка в Хмеймиме.Бои на острове Сахур.Нападение Халифата на отряд SDF на трассе Хасаке-Дейр-эз-Зор.Фото с убитыми выкладывал вчера в Телеграм.Бои в районе Дейр-эз-Зора.Выгрузка в Хмеймиме понтонов, которые будут использованы для наведения моста через Евфрат.Про экипировку боевиков.Сводка военных событий в Сирии 24-25 сентября 2017 года – https://mediarepost.ru/online/online-siriya/130886-online-lenta-sirii-svodka-za-25092017-post-obnovlyaetsya.html

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США усилили слежку за Армией России в Сирии после «угроз» Москвы, — CNN

Американские военные усилили наблюдение за позициями российских частей в Сирии, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне. По словам телеканала, эта необходимость была вызвана предупреждением Москвы, что она примет ответные меры, если её войска будут атакованы США или их союзниками. Пентагон усилил наблюдение за позициями российских войск в Сирии после того, как Москва предположила, что американцы могут «оказаться втянуты» в её военную операцию, передаёт CNN. Об этом телеканалу сообщил чиновник, напрямую связанный со стратегическим планированием США. Вашингтон «пристально следил» за расположением российских частей в течение последних нескольких месяцев. Однако необходимость в усиленном наблюдении стала особенно важной сейчас, когда военные двух стран действуют в непосредственной близости друг от друга на востоке Сирии, отмечает телеканал. Читайте также: В Сирии под минометный обстрел попал российский корреспондент Уровни наблюдения и разведки регулярно меняются в зависимости от угроз. В настоящий момент в Пентагоне считают, что Россия не собираются атаковать войска США, а большая часть её риторики является «политически мотивированной». В то же время американские чиновники признают: они опасаются, что недопонимание или «слабые военные навыки» россиян могут привести к несчастному случаю. И именно этим продиктовано их решение усилить наблюдение, поясняет CNN. Читайте также: «Союзнички»: Минобороны РФ предоставило доказательства дружественного взаимодействия спецназа США и ИГИЛ* в Сирии (ФОТО) Это решение Пентагона было принято спустя всего несколько дней после «беспрецедентной» встречи генералов коалиции США с коллегами из России. Они подробно обсудили детали своих операций, чтобы избежать инцидентов, подобных тому, что случился на прошлой неделе, когда российский самолёт нанёс удар по позиции бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) с находящимися неподалёку американскими военными. По словам CNN, Министерство обороны РФ пригрозило ответными действиями, если SDF и их американские советники атакуют россиян, сопровождающих правительственные войска в Сирии. По данным ведомства, США вместе со своими союзники уже дважды обстреливали сирийскую армию из гранатомётов и артиллерии. Между тем, отвечая на вопрос журналистов в Польше, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что последнее развитие событий в Сирии не вызывает у него беспокойство. «Мы продолжаем вести дела с русскими в духе сотрудничества. Мы с этим разберёмся», — пообещал он. Читайте также: Штаты совсем «съехали с катушек»? * запрещенная в РФ террористическая группировка

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В Сирии в результате обстрела со стороны ИГ* погиб российский генерал

© РИА Новости / Виталий Аньков

Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии при обстреле со стороны террористов “Исламского государства”*, сообщает в воскресенье Минобороны России, передает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск. Он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Асапов был смертельно ранен в результате разрыва мины.

Асапова посмертно представили к высокой государственной награде.

* Запрещенная в России террористическая группировка

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