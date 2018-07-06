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Кремль: Путин в курсе реакции россиян на идею повысить пенсионный возраст

15:24. 6 июля 2018 Просмотров - 631 5 коммент. Опубликовал:
Кремль: Путин в курсе реакции россиян на идею повысить пенсионный возраст | Русская весна

Президент России Владимир Путин в курсе того, как общество отреагировало на идею повысить в РФ пенсионный возраст. 

Об этом 6 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Президент в курсе реакции на предлагаемые инициативы и параметры (пенсионной реформы — прим. РВ). 

По всем вопросам он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом объективности», — заявил Песков, пояснив, что Путин «никогда не ограничивается только принятием сухих отчётов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации».

Напомним, что 14 июня 2018 года правительство России предложило повысить возраст выхода на пенсию в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Госдума начнёт рассматривать предложение министров в середине июля.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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  • 6834 3448
    Maleos 6 июля 2018 в 18:33 Ссылка Пометить
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    Суть реакции общества весьма примитивна: это что ещё за ху..ня?!.. Дальше начинается соплежуйство не в ту степь. Президент ждёт, когда соплежуйство трансформируется в здравые рассуждения и тогда можно будет вновь обратиться к народу с предложением, от которого народ в этот раз не откажется…

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    • 10034 7464
      Ъ Maleos 6 июля 2018 в 19:10 Ссылка Пометить
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      :)))).Господи…Тебе реально не платят.Такое не оплачивается:))).Это же….что-то с мозгом,наверное…Гипоталамус поврежден или просто слабоумие,как у Сергеева,я не могу понять…Когда “соплежуйство народа сформируется в здравые рассуждения”…только ТОГДА можно будет вновь обратится…Ты такая д.ра,это уму не постижимо.Дом-2.Как только Ян Абрикосов поймет Ксению Собчак…только тогда.Ты-дегенерат,это-ужас.Пиши-”гойский долб..б”,это-ты(подчерк),это-привычно,это “сукас малый”,ЭТО-ПОНЯТНО.Но …вот это вот.Ну не твое,пойми…Обзывай гойскими долб…ми-это твой потолок.Бухай,канабиоиды и опиаты употребляй,это хоть какой-то “отмаз”.Если ты трезвый такой…только суицид выход.

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    • 857 -193
      Vlad Rubos Maleos 6 июля 2018 в 22:59 Ссылка Пометить
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      Давай про Конституцию.Как нерешительный Вовик ждет поддержки стада тебе подобных))

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    Maleos 6 июля 2018 в 21:42 Ссылка Пометить
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    Бесисся?.. зря! будешь беситься – протечёт чердак. Чердак протечёт – попадёшь в дуpку. В дуpке галоперидол в попка попадёт, совсем дурак будешь. Тебе-то похрен, а обо мне ты подумал?.. я же буду плакать!..

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  • 287 267
    Лариса Петрова 6 июля 2018 в 22:28 Ссылка Пометить
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    Ну и что нам с этим “в курсе” делать? Не кажется ли режиссёрам, что театральная пауза слишком затянулась?

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