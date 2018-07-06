Кремль: Путин в курсе реакции россиян на идею повысить пенсионный возраст

Президент России Владимир Путин в курсе того, как общество отреагировало на идею повысить в РФ пенсионный возраст.

Об этом 6 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Президент в курсе реакции на предлагаемые инициативы и параметры (пенсионной реформы — прим. РВ).

По всем вопросам он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом объективности», — заявил Песков, пояснив, что Путин «никогда не ограничивается только принятием сухих отчётов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации».

Напомним, что 14 июня 2018 года правительство России предложило повысить возраст выхода на пенсию в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Госдума начнёт рассматривать предложение министров в середине июля.

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