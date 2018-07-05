Обман опытом

Пенсионная «реформа» в РФ вовсе не похожа на зарубежные примеры

Трендом пропаганды по объяснению повышения планки выхода на заслуженный отдых стали ссылки на опыт развитых государств. Однако всей правды при этом нам не говорят. При этом чиновники даже не стараются опровергнуть тот факт, что быть пенсионером в Западной Европе, США и даже Индии гораздо лучше, чем выживать стариком в России.



Одними из последних о пресловутом зарубежном опыте и его применении в России высказались глава Минтруда Максим Топилин и свежий руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин. Первый заявил о выравнивании пенсионных возрастов у мужчин и женщин мировыми тенденциями, второй порассуждал о «механизмах» инвестирования пенсионных средств, «показавших эффективность в других странах». Вряд ли будет преувеличением сказать, что все подобные спекуляции служат цели дезинформировать население. Ведь ни один из заявленных чиновниками параметров скандальной реформы не соответствует реалиям, привычным для «других стран». Ни соотношение возраста выхода на пенсию и дожития, ни размер пособия на старости лет. Также далеко от западных практик и то, как принималось решение о реформе. Итак, в настоящий момент речь о том, чтобы заставить российских мужчин трудиться до 65 лет, женщин – до 63. И это при том, что средняя по стране продолжительность жизни у первых – 65,9, у вторых – 76,7 года. В отдельных регионах ситуация ещё хуже: даже до нынешнего пенсионного возраста не доживает значительная часть мужского населения Тувы, Чукотки, Еврейской автономной области. Если планка будет повышена, как запланировано, до выхода «в отставку» не будут дотягивать жители Амурской, Иркутской, Магаданской областей, Забайкальского края, Сахалина и ещё нескольких десятков субъектов Федерации.



Другое дело заграница. В Японии выходят на пенсию в 70 лет, но и живут до 82,1. В Дании – 67 и 78,3, Германии – 67 и 79,3, США – 65 и 78,1. То есть за кордоном старики имеют минимум дюжину лет заслуженного отдыха, в котором, похоже, власти РФ собираются вовсе отказать собственным гражданам. Другая важная проблема отечественной пенсионной системы – резкое падение доходов граждан после ухода на законный отдых. В России на пенсии можно рассчитывать только на 39% прежнего дохода. И наше государство находится внизу рейтинга, составляемого экспертами Всемирного экономического форума. Да, мы слегка обходим Польшу (38%), заметно обгоняем Мексику (25%) и Великобританию (24%), не говоря уже о Южной Африке (17%). Однако со многими другими странами сопоставлять РФ просто нелепо – это Индия, Португалия и Италия, где пенсионер получает свыше 90% средней зарплаты. К слову, в отдельных государствах зафиксирован интересный феномен: там пенсии даже выше, чем зарплаты. В Нидерландах – на скромный процент, в Турции – на 2, в Хорватии – аж на 29%. Не исключено, здесь основной вопрос – эффективность работы пенсионных фондов. Для сравнения: в Германии взносы в них равняются 18,7%, в России – 22%. При этом средние пенсии отличаются кардинально – 782 и 188 евро, или 13,8 тыс. рублей. Впрочем, ничего удивительного. Если ПФР на собственные нужды тратит вот уже почти триллион рублей в год и кормит 121 тыс. клерков, то наши пенсии вряд ли когда-либо сравняются с немецкими. Кстати, отдельного разговора достойно то, что власти, похоже, затеяли так называемую реформу вопреки правовым нормам. Некоторые юристы считают, что она противоречит самой Конституции России, в которой говорится как о том, что «каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту», так и о том, что в РФ «не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Однако поднятие планки выхода на пенсию, полагают эксперты, является как раз «умалением права» на то самое обеспечение по возрасту. Между тем в упомянутых «других странах» подход к важным изменениям в жизни общества совершенно иной – решения о них часто принимаются всенародно. Так, швейцарцы на референдуме 2017 года отказались от предложенной правительством реформы, население Новой Зеландии 20 годами ранее отвергло переход страны на обязательное пенсионное накопление, в Словении семь лет назад граждане выступили против повышения пенсионного возраста до планки, ныне вводимой в России. Так что, пожалуй, никогда ещё апелляция к передовому зарубежному опыту не была столь далека от действительного положения дел.



Источник: versia.ru