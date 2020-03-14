Биорезонансная диагностика: волшебное средство или обман?
Биорезонансная диагностика – метод, который чаще всего рекламируется в объявлениях у подъезда дома, на фонарном столбе или рекламной доске в лифте. Уникальный метод, бескровная и быстрая диагностика, дешево и правдиво... Чего только не обещают будущим пациентам!
А так ли все на самом деле? Увы, реальность существенно отличается от рекламных листовок.
Что такое неинвазивная диагностика.
Биорезонансная диагностика является неинвазивным методом. Это атравматичное обследование пациента, при котором исключаются проколы и разрезы кожи и слизистых.
Излишне говорить, что все манипуляции, связанные с проколами и разрезами, пациенты встречают настороженно. Стремление сохранить целостность своего тела совершенно нормально: оно присуще человеку на генетическом уровне и является одним из способов защиты жизни. Поэтому желание избежать инвазивных методов диагностики вполне объяснимо – так же, как и стремление «убить всех зайцев» одним выстрелом, а именно получить сведения о состоянии здоровья как можно быстрее, проще и дешевле. Как раз это предлагает пациентам биорезонансная диагностика (БРД).
Биорезонансная диагностика – в чем суть?
Принцип биорезонансной диагностики состоит в регистрации отклонений электромагнитного колебания клеток организма от условного стандарта. Каждому органу, части тела и системе организма присущ особый тип колебаний, характеризующийся уникальной частотой. Развитие заболеваний приводит к изменениям частоты, которые может уловить специальный прибор. Отклонения частоты колебаний от эталонов позволяют судить о том, какой именно патологический процесс развивается в организме.
В чем польза БРД для пациента, по мнению приверженцев этого метода? Считается, что он позволяет выявить заболевания на самых ранних стадиях и способен комплексно оценить состояние организма, в отличие от узко мыслящих врачей традиционной медицины. Демонстрация человеку состояния его здоровья повышает мотивацию к лечению и настраивает организм на борьбу с обнаруженным недугом. Наконец, приверженцы БРД полагают, что метод позволяет точно и быстро подобрать индивидуальное эффективное лечение.
Как проводят биорезонансную диагностику.
Обычно БРД проводят на автоматизированном рабочем месте, в составе которого – специальное программное обеспечение, монитор, наушники и коробка с датчиками. Перед началом диагностики врач опрашивает пациента по поводу имеющихся у него жалоб на здоровье, ранее проведенных анализов и обследований, а затем вносит все сведения в программу.
Непосредственно процедура заключается в том, что пациент надевает наушники и садится перед монитором, на котором демонстрируются изображения органов и частей тела. Слушая звуки в наушниках, человек видит символы, появляющиеся в проекциях органов на экране. Символы имеют разную форму, цвет и визуально демонстрируют человеку, каково состояние отдельных систем организма. По окончанию процедуры диагностики, врач печатает полученный отчет и рисунки органов с символами для передачи их пациенту вместе с рекомендациями и назначениями.
Что происходит на самом деле? Беспристрастное изучение работы приборов БРД показывает, что программное обеспечение выдает впечатляющие изображения больных органов пациента из перечня имеющихся в памяти картинок, основываясь на информации, которую врач ввел со слов пациента. Излюбленные диагнозы приверженцев метода – зашлакованность организма и паразитарные поражения – предлагается лечить БАДами. Необходимость чистки организма от шлаков и борьбы с паразитами объясняется тем, что отравляющее влияние того и другого является причинами всех остальных болезней. Мотивацию к такому «лечению» у впечатлительных пациентов отлично формируют предложенные картинки ужасных поражений организма.
Почему медицина не признает БРД?
Официальная медицина не признает биорезонансную диагностику и считает ее псевдонаучной. Доказательная база БРД противоречит законам физиологии человека и принципам физики и не может быть признана достоверной. Почему?
Во-первых, достоверность диагностики клинически не доказана. Не проведено ни одного сколько-нибудь значимого исследования, которое продемонстрировало бы ее наглядный эффект.
Во-вторых, невозможно разработать нормативы колебаний частоты для всех людей, потому что электромагнитные процессы организма – сугубо индивидуальное явление. До настоящего времени не проводилось никаких опытов и обширных испытаний, касающихся количественного определения подобных нормативов.
В-третьих, даже если прибор может зафиксировать изменения частоты колебания клеток больного органа, то все равно для постановки диагноза недостаточно данных и информации. Получается, что человек приходит к «специалисту» и жалуется на боли в печени или желудке. Проводится биорезонансная диагностика и пациент получает на руки распечатку, в которой указано, что у него проблемы с печенью или желудком. Существуют десятки болезней печени и еще больше заболеваний, где проблемы этого органа – лишь один из симптомов.
Как по изменениям колебания частоты можно поставить диагноз? При циррозе будет одна частота, а при гепатите другая — и так по всем тысячам существующих болезней? Конечно же нет. Именно поэтому поставить диагноз на основании БРД не представляется возможным. А без диагноза назначать лечение опасно для здоровья. Диагноза «болезнь печени» или «проблемы с желудком» не существует. Как не существует таблетки «от боли в печени».
Все это позволяет сделать вывод о том, что БРД невозможно использовать в качестве достоверного метода диагностики, и позиция официальной медицины по этому поводу вполне разумна.
Чем заменить БРД?
Что же предлагает официальная медицина взамен метода БРД? Ответ очевиден – любой традиционный и научно подтвержденный метод диагностики принесет пациенту реальную пользу, в отличие от шарлатанских способов. На сегодняшний день медицина базируется на принципах доказательности – и диагностика, и лечение должны проводиться методами, эффективность которых подтверждена и доказана в многочисленных клинических исследованиях. К таким методам относят: эндоскопию, МРТ/МСКТ, рентгенологическое обследование, УЗИ, функциональную диагностику, лабораторные исследования биологических материалов.
Но так ли все плохо с биорезонансной диагностикой? Пожалуй, она имеет существенный плюс — не вредит организму, зато эффект от такой заботы о собственном здоровье может оказаться даже положительным. Ведь вполне возможно, что результаты диагностики насторожат пациента и заставят обратиться за помощью уже к обычной, доказательной медицине. Но если рассматривать ситуацию с другой стороны, БРД может и вредить – успокоенный ложными хорошими новостями о собственном здоровье, человек может потерять время, нужное для традиционного лечения.
Комментарии экспертов.
Шаров Александр Алексеевич, кардиохирург, к.м.н., член Российской и Европейской ассоциации кардиохирургов.
Каждый орган, каждая клетка в организме имеет свою частоту. Если в органе возникли проблемы, то частота может измениться. Но поставить диагноз, основываясь только на БРД, невозможно.
Поставить диагноз можно только проведя комплекс необходимых анализов и исследований. Даже в традиционной медицине нет какого-то одного способа, который бы позволял определять болезнь во всех случаях. Например, у больных часто берут общий анализ крови. Допустим, анализ показал наличие воспаления в организме. Но по одному этому анализу нельзя определить, что это за воспаление: хроническое, онкологическое, аутоиммунное, в каком оно точно органе, каковы его причины. Для точной диагностики необходим комплекс мероприятий.
И уж тем более нельзя ставить диагноз на основе биорезонансной диагностики. Допустим, прибор действительно показал изменение колебания частоты в определенном органе. Но это не диагноз и не основание для назначения лечения. Это скорее веская причина обратиться к соответствующему доктору для проведения комплексной диагностики и постановки диагноза.
Со временем у каждого человека появляются определенные болезни. Например, у большинства людей после 30 лет есть гастрит, или остеохондроз или присутствует некоторое количество условно патогенных микроорганизмов. И только врач, основываясь на анализах, может определить, нуждается человек в лечении или нет. Лечить надо не анализы, а болезнь.
БРД может показать проблемы везде. Однако эти данные не являются диагнозом и поставить его на основе только БРД нельзя. И как следствие, не представляется возможным назначить лечение. Но его назначают. Так от чего тогда лечат пациента?
Есть люди, которым хочется верить в волшебные средства. Но единственное, для чего могут использоваться данные биорезонансной диагностики – как повод обратиться к нормальному специалисту.
Источник: https://medaboutme.ru/zdorove/publikacii/stati/alternativnaya_meditsina/biorezonansnaya_diagnostika_volshebnoe_sredstvo_ili_obman/
Здесь представлен только сокращенный набор частотных рецептур(set).Из него были исключены многие прописи (типа рецептур Келлинета и Грэйна),содержщие набор наиболее популярных частот (728,784/787,880,5000,10000,800,20Гц).
Даный перечень более известен как МОR-рецептура,составлен Робертом П.Стаффорд М.Д.,терапевтом,работавшем с оригиналом генератора Райфа с 1957 по 1963 гг.
Микроорганизмы и частоты Гц
Столбняк 120
Сифилис 660
Гонорея 712
Стафилококковые инфекции 728
Пневмококковые инфекции 776
Грибок стрептотрикс 784
Стрептококковые инфекции 880
Тифоид бактериальная форма 712
Тифоид вирусная форма 1862
Кишечная палочка бактериальная форма 800
Кишечная палочка вирусная форма 1552
Бацилла туберкулеза бакформа 803
Туббацилла вирусная форма то же что и К.палочка) 1552
Саркома (все формы) 2008
Карцинома (все формы) 2128
Следуя традиции я попытался составить свой список.Он представлен в формате:Частота-Где применялась-Как получена-Источник данных.Если в поле «Как получена» записано «теория»,это значит,что частота приведена без какого-либо источника практического подтверждения.Если в том же поле записано «теория/440»,то я заимствовал данные из книги Хильды Кларк «Неизлечимых болезней нет» и разделил указанную там частоту на 440.
Частота Где применялась Как получена Источник данных
20 Бак.инфекции
Глисты
Звон в ушах
Шишковидная железа Теория
Плазменная трубка (ПТ) Согласно Дону Тани
Из частотного руководства Барэ
64 Псориаз ПТ Из частотного руководства Барэ
72 Глисты ПТ Из частотного руководства Барэ
96
96 Травмы
Глисты Из частотного руководства Барэ
104
112 Псориаз ПТ Из частотного руководства Барэ
120 Теория
Астенический синдром
Столбняк (теория) ПТ Согласно Дону Тани
Из частотного руководства Барэ
144 Головные боли ПТ Из частотного руководства Барэ
128 Глисты ПТ Из частотного руководства Барэ
192 Травмы ПТ Из частотного руководства Барэ
248 Почки ПТ Из частотного руководства Барэ
300 Люмбаго
Миозиты
Травмы ПТ Из частотного руководства Барэ
304 Гипертония
Головные боли
Седативное и болеутоляющее ПТ Из частотного руководства Барэ
328 Миозиты ПТ Из частотного руководства Барэ
408 Прострация ПТ Из частотного руководства Барэ
421 Рак ПТ Согласно Дону Тани
423 Рак ПТ Согласно Дону Тани
424 Астенический синдром ПТ Из частотного руководства Барэ
425 Рак ПТ Согласно Дону Тани
427 Рак ПТ Согласно Дону Тани
432 Рак ПТ Согласно Дону Тани
432 Болезнь Лайма ПТ Из частотного руководства Барэ
434 Рак ПТ Согласно Дону Тани
440 Морская болезнь ПТ Из частотного руководства Барэ
440 Морская болезнь
Панкреатиты
Почки ПТ Из частотного руководства Барэ
464 Астенический синдром
Кандидозы
Молочница
Морская болезнь
Панкреатиты ПТ Из частотного руководства Барэ
500 Сибирская язва ПТ Из частотного руководства Барэ
520 Головные боли ПТ Из частотного руководства Барэ
600 Морская болезнь
Панкреатиты ПТ Из частотного руководства Барэ
624 Морская болезнь
Панкреатиты ПТ Из частотного руководства Барэ
648 Морская болезнь
Панкреатиты ПТ Из частотного руководства Барэ
662
666 Простой герпес 1-го серотипа Теория/440
660 Сифилис Теория Из частотного руководства Барэ
664 Астенический синдром
Бак.инфекции
Гастриты
Простатиты
Раны
Эмоциональная уязвимость
Простой герпес 1-го серотипа ПТ
Теория/440 Из частотного руководства Барэ
Из частотного руководства Барэ
676 Хеликобактер пилори ПР Из частотного руководства Барэ
712 Гонорея ПР Из частотного руководства Барэ
728 Артриты
Гастриты
Гипертония
Глазные болезни
Звон в ушах
Катаракта
Катарры
Люмбаго
Миозиты
Опухолевые клетки
Прострация
Стафилококковые инф.
Фарингит
Холелитиаз ПР Из частотного руководства Барэ
760 Травмы ПР Из частотного руководства Барэ
764 Эмоциональная неустойчивость ПР Из частотного руководства Барэ
776 Пневмококковая инф.
Фарингит
Язвенно-раневые процессы ПР Из частотного руководства Барэ
784 Артриты
Гастриты
Звон в ушах
Катаракта
Корь
Краснуха
Стрептотрикс инф.
Фарингиты
Язвенно-раневые процессы ПР Из частотного руководства Барэ
785
786 Простой герпес 1-го серотипа Теория/440
800 Артриты
Бак.инфекции
Грипп
Катарральные процессы
Колибациллярные инф.
Люмбаго
Опоясающий лишай
Фарингит
Язвенно-раневые процессы ПР Из частотного руководства Барэ
803 Туберкулез бак.форма ПР Из частотного руководства Барэ
804-825 Простой герпес 2-го серотипа Теория/440
807 Простой герпес 2-го серотипа Теория/440
818 Простой герпес 2-го серотипа Теория/440
823-829 Грибковые инфекции Теория/440
829 ВИЧ Теория/440
830 ВИЧ Теория/440
832 Бактериальные инфекции
Язвенно-раневые процессы Из частотного руководства Барэ
861-868 Болезнь Лайма Теория/440
873-877 Кандидозы Теория/440
880 Артриты
Гипертония
Карцинома
Катаракта
Катарральные процессы ПР Из частотного руководства Барэ
2128 Прострация ПР Из частотного руководства Барэ
2180 Рак толерантный к терапии ПР Из частотного руководства Барэ
2182 Рак толерантный к терапии ПР Из частотного руководства Барэ
2720 Прострация ПР Из частотного руководства Барэ
3000 Холелитиаз
Травмы ПР Из частотного руководства Барэ
3120 Блефароспазм ПР Из частотного руководства Барэ
4500 Судорожный синдром(?) ПР Из частотного руководства Барэ
10000 ПР Согласно Дону Тани
СПИСОК ЧАСТОТ КИНЕМАНА
Эффекты,производимые частотами заимствованы как из одноименного руководства,так и с прочих источников
Частота Отмеченый эффект
120 Влияет на столбняк,астению,глисты
304 Седативный,болеутоляющий эффект,миозиты,гипертония,аналгезия
400 Кажется,активизирует циркуляцию и обмен
432 Болезнь Лайма,Рак
465 Кандидозы,астения,панкреатиты?
660 Сифилис
712 Гонорея
728 В крови появляются раковые клетки
784 Стрептотрикс
800 Вирус гриппа
880 Артриты,фарингиты,люмбаго,гипертония
965 (расслабляет мышцы,особенно шейные)
1552 Панкреас,глазные проблемы,фарингит
1862 Тифоид вирус,стимуляция лейкопоэза
2008 Все формы саркомы,стимулятор лейкопоэза
2128 Все формы саркомы,стимулятор лейкопоэза
2180 Рак,стимуляция лейкопоэза
5000 (аллергии,использовать кратковременно,длительная экспозиция разрушает эритроциты)
9999 (влияет на общую биоэнергетику и сопротивляемость организма)