Биорезонансная диагностика: волшебное средство или обман?

Биорезонансная диагностика – метод, который чаще всего рекламируется в объявлениях у подъезда дома, на фонарном столбе или рекламной доске в лифте. Уникальный метод, бескровная и быстрая диагностика, дешево и правдиво... Чего только не обещают будущим пациентам!

А так ли все на самом деле? Увы, реальность существенно отличается от рекламных листовок.

Что такое неинвазивная диагностика.

Биорезонансная диагностика является неинвазивным методом. Это атравматичное обследование пациента, при котором исключаются проколы и разрезы кожи и слизистых.

Излишне говорить, что все манипуляции, связанные с проколами и разрезами, пациенты встречают настороженно. Стремление сохранить целостность своего тела совершенно нормально: оно присуще человеку на генетическом уровне и является одним из способов защиты жизни. Поэтому желание избежать инвазивных методов диагностики вполне объяснимо – так же, как и стремление «убить всех зайцев» одним выстрелом, а именно получить сведения о состоянии здоровья как можно быстрее, проще и дешевле. Как раз это предлагает пациентам биорезонансная диагностика (БРД).

Биорезонансная диагностика – в чем суть?

Принцип биорезонансной диагностики состоит в регистрации отклонений электромагнитного колебания клеток организма от условного стандарта. Каждому органу, части тела и системе организма присущ особый тип колебаний, характеризующийся уникальной частотой. Развитие заболеваний приводит к изменениям частоты, которые может уловить специальный прибор. Отклонения частоты колебаний от эталонов позволяют судить о том, какой именно патологический процесс развивается в организме.

В чем польза БРД для пациента, по мнению приверженцев этого метода? Считается, что он позволяет выявить заболевания на самых ранних стадиях и способен комплексно оценить состояние организма, в отличие от узко мыслящих врачей традиционной медицины. Демонстрация человеку состояния его здоровья повышает мотивацию к лечению и настраивает организм на борьбу с обнаруженным недугом. Наконец, приверженцы БРД полагают, что метод позволяет точно и быстро подобрать индивидуальное эффективное лечение.

Как проводят биорезонансную диагностику.

Обычно БРД проводят на автоматизированном рабочем месте, в составе которого – специальное программное обеспечение, монитор, наушники и коробка с датчиками. Перед началом диагностики врач опрашивает пациента по поводу имеющихся у него жалоб на здоровье, ранее проведенных анализов и обследований, а затем вносит все сведения в программу.

Непосредственно процедура заключается в том, что пациент надевает наушники и садится перед монитором, на котором демонстрируются изображения органов и частей тела. Слушая звуки в наушниках, человек видит символы, появляющиеся в проекциях органов на экране. Символы имеют разную форму, цвет и визуально демонстрируют человеку, каково состояние отдельных систем организма. По окончанию процедуры диагностики, врач печатает полученный отчет и рисунки органов с символами для передачи их пациенту вместе с рекомендациями и назначениями.

Что происходит на самом деле? Беспристрастное изучение работы приборов БРД показывает, что программное обеспечение выдает впечатляющие изображения больных органов пациента из перечня имеющихся в памяти картинок, основываясь на информации, которую врач ввел со слов пациента. Излюбленные диагнозы приверженцев метода – зашлакованность организма и паразитарные поражения – предлагается лечить БАДами. Необходимость чистки организма от шлаков и борьбы с паразитами объясняется тем, что отравляющее влияние того и другого является причинами всех остальных болезней. Мотивацию к такому «лечению» у впечатлительных пациентов отлично формируют предложенные картинки ужасных поражений организма.

Почему медицина не признает БРД?

Официальная медицина не признает биорезонансную диагностику и считает ее псевдонаучной. Доказательная база БРД противоречит законам физиологии человека и принципам физики и не может быть признана достоверной. Почему?

Во-первых, достоверность диагностики клинически не доказана. Не проведено ни одного сколько-нибудь значимого исследования, которое продемонстрировало бы ее наглядный эффект.

Во-вторых, невозможно разработать нормативы колебаний частоты для всех людей, потому что электромагнитные процессы организма – сугубо индивидуальное явление. До настоящего времени не проводилось никаких опытов и обширных испытаний, касающихся количественного определения подобных нормативов.

В-третьих, даже если прибор может зафиксировать изменения частоты колебания клеток больного органа, то все равно для постановки диагноза недостаточно данных и информации. Получается, что человек приходит к «специалисту» и жалуется на боли в печени или желудке. Проводится биорезонансная диагностика и пациент получает на руки распечатку, в которой указано, что у него проблемы с печенью или желудком. Существуют десятки болезней печени и еще больше заболеваний, где проблемы этого органа – лишь один из симптомов.

Как по изменениям колебания частоты можно поставить диагноз? При циррозе будет одна частота, а при гепатите другая — и так по всем тысячам существующих болезней? Конечно же нет. Именно поэтому поставить диагноз на основании БРД не представляется возможным. А без диагноза назначать лечение опасно для здоровья. Диагноза «болезнь печени» или «проблемы с желудком» не существует. Как не существует таблетки «от боли в печени».

Все это позволяет сделать вывод о том, что БРД невозможно использовать в качестве достоверного метода диагностики, и позиция официальной медицины по этому поводу вполне разумна.

Чем заменить БРД?

Что же предлагает официальная медицина взамен метода БРД? Ответ очевиден – любой традиционный и научно подтвержденный метод диагностики принесет пациенту реальную пользу, в отличие от шарлатанских способов. На сегодняшний день медицина базируется на принципах доказательности – и диагностика, и лечение должны проводиться методами, эффективность которых подтверждена и доказана в многочисленных клинических исследованиях. К таким методам относят: эндоскопию, МРТ/МСКТ, рентгенологическое обследование, УЗИ, функциональную диагностику, лабораторные исследования биологических материалов.

Но так ли все плохо с биорезонансной диагностикой? Пожалуй, она имеет существенный плюс — не вредит организму, зато эффект от такой заботы о собственном здоровье может оказаться даже положительным. Ведь вполне возможно, что результаты диагностики насторожат пациента и заставят обратиться за помощью уже к обычной, доказательной медицине. Но если рассматривать ситуацию с другой стороны, БРД может и вредить – успокоенный ложными хорошими новостями о собственном здоровье, человек может потерять время, нужное для традиционного лечения.

Комментарии экспертов.

Шаров Александр Алексеевич, кардиохирург, к.м.н., член Российской и Европейской ассоциации кардиохирургов.

Каждый орган, каждая клетка в организме имеет свою частоту. Если в органе возникли проблемы, то частота может измениться. Но поставить диагноз, основываясь только на БРД, невозможно.

Поставить диагноз можно только проведя комплекс необходимых анализов и исследований. Даже в традиционной медицине нет какого-то одного способа, который бы позволял определять болезнь во всех случаях. Например, у больных часто берут общий анализ крови. Допустим, анализ показал наличие воспаления в организме. Но по одному этому анализу нельзя определить, что это за воспаление: хроническое, онкологическое, аутоиммунное, в каком оно точно органе, каковы его причины. Для точной диагностики необходим комплекс мероприятий.

И уж тем более нельзя ставить диагноз на основе биорезонансной диагностики. Допустим, прибор действительно показал изменение колебания частоты в определенном органе. Но это не диагноз и не основание для назначения лечения. Это скорее веская причина обратиться к соответствующему доктору для проведения комплексной диагностики и постановки диагноза.

Со временем у каждого человека появляются определенные болезни. Например, у большинства людей после 30 лет есть гастрит, или остеохондроз или присутствует некоторое количество условно патогенных микроорганизмов. И только врач, основываясь на анализах, может определить, нуждается человек в лечении или нет. Лечить надо не анализы, а болезнь.

БРД может показать проблемы везде. Однако эти данные не являются диагнозом и поставить его на основе только БРД нельзя. И как следствие, не представляется возможным назначить лечение. Но его назначают. Так от чего тогда лечат пациента?

Есть люди, которым хочется верить в волшебные средства. Но единственное, для чего могут использоваться данные биорезонансной диагностики – как повод обратиться к нормальному специалисту.

Источник: https://medaboutme.ru/zdorove/publikacii/stati/alternativnaya_meditsina/biorezonansnaya_diagnostika_volshebnoe_sredstvo_ili_obman/