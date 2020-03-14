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Биорезонансная диагностика: волшебное средство или обман?

09:53. 14 марта 2020 64 просмотра Один комментарий Опубликовал:

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Биорезонансная диагностика – метод, который чаще всего рекламируется в объявлениях у подъезда дома, на фонарном столбе или рекламной доске в лифте. Уникальный метод, бескровная и быстрая диагностика, дешево и правдиво... Чего только не обещают будущим пациентам!

А так ли все на самом деле? Увы, реальность существенно отличается от рекламных листовок.

Что такое неинвазивная диагностика.

Биорезонансная диагностика является неинвазивным методом. Это атравматичное обследование пациента, при котором исключаются проколы и разрезы кожи и слизистых.

Излишне говорить, что все манипуляции, связанные с проколами и разрезами, пациенты встречают настороженно. Стремление сохранить целостность своего тела совершенно нормально: оно присуще человеку на генетическом уровне и является одним из способов защиты жизни. Поэтому желание избежать инвазивных методов диагностики вполне объяснимо – так же, как и стремление «убить всех зайцев» одним выстрелом, а именно получить сведения о состоянии здоровья как можно быстрее, проще и дешевле. Как раз это предлагает пациентам биорезонансная диагностика (БРД).

Биорезонансная диагностика – в чем суть?

Биорезонансная диагностика – в чем суть?

Принцип биорезонансной диагностики состоит в регистрации отклонений электромагнитного колебания клеток организма от условного стандарта. Каждому органу, части тела и системе организма присущ особый тип колебаний, характеризующийся уникальной частотой. Развитие заболеваний приводит к изменениям частоты, которые может уловить специальный прибор. Отклонения частоты колебаний от эталонов позволяют судить о том, какой именно патологический процесс развивается в организме.

В чем польза БРД для пациента, по мнению приверженцев этого метода? Считается, что он позволяет выявить заболевания на самых ранних стадиях и способен комплексно оценить состояние организма, в отличие от узко мыслящих врачей традиционной медицины. Демонстрация человеку состояния его здоровья повышает мотивацию к лечению и настраивает организм на борьбу с обнаруженным недугом. Наконец, приверженцы БРД полагают, что метод позволяет точно и быстро подобрать индивидуальное эффективное лечение.

Как проводят биорезонансную диагностику.

Обычно БРД проводят на автоматизированном рабочем месте, в составе которого – специальное программное обеспечение, монитор, наушники и коробка с датчиками. Перед началом диагностики врач опрашивает пациента по поводу имеющихся у него жалоб на здоровье, ранее проведенных анализов и обследований, а затем вносит все сведения в программу.

Непосредственно процедура заключается в том, что пациент надевает наушники и садится перед монитором, на котором демонстрируются изображения органов и частей тела. Слушая звуки в наушниках, человек видит символы, появляющиеся в проекциях органов на экране. Символы имеют разную форму, цвет и визуально демонстрируют человеку, каково состояние отдельных систем организма. По окончанию процедуры диагностики, врач печатает полученный отчет и рисунки органов с символами для передачи их пациенту вместе с рекомендациями и назначениями.

Что происходит на самом деле? Беспристрастное изучение работы приборов БРД показывает, что программное обеспечение выдает впечатляющие изображения больных органов пациента из перечня имеющихся в памяти картинок, основываясь на информации, которую врач ввел со слов пациента. Излюбленные диагнозы приверженцев метода – зашлакованность организма и паразитарные поражения – предлагается лечить БАДами. Необходимость чистки организма от шлаков и борьбы с паразитами объясняется тем, что отравляющее влияние того и другого является причинами всех остальных болезней. Мотивацию к такому «лечению» у впечатлительных пациентов отлично формируют предложенные картинки ужасных поражений организма.

Почему медицина не признает БРД?

Почему медицина не признает БРД?

Официальная медицина не признает биорезонансную диагностику и считает ее псевдонаучной. Доказательная база БРД противоречит законам физиологии человека и принципам физики и не может быть признана достоверной. Почему?

Во-первых, достоверность диагностики клинически не доказана. Не проведено ни одного сколько-нибудь значимого исследования, которое продемонстрировало бы ее наглядный эффект.

Во-вторых, невозможно разработать нормативы колебаний частоты для всех людей, потому что электромагнитные процессы организма – сугубо индивидуальное явление. До настоящего времени не проводилось никаких опытов и обширных испытаний, касающихся количественного определения подобных нормативов.

В-третьих, даже если прибор может зафиксировать изменения частоты колебания клеток больного органа, то все равно для постановки диагноза недостаточно данных и информации. Получается, что человек приходит к «специалисту» и жалуется на боли в печени или желудке. Проводится биорезонансная диагностика и пациент получает на руки распечатку, в которой указано, что у него проблемы с печенью или желудком. Существуют десятки болезней печени и еще больше заболеваний, где проблемы этого органа – лишь один из симптомов.

Как по изменениям колебания частоты можно поставить диагноз? При циррозе будет одна частота, а при гепатите другая — и так по всем тысячам существующих болезней? Конечно же нет. Именно поэтому поставить диагноз на основании БРД не представляется возможным. А без диагноза назначать лечение опасно для здоровья. Диагноза «болезнь печени» или «проблемы с желудком» не существует. Как не существует таблетки «от боли в печени».

Все это позволяет сделать вывод о том, что БРД невозможно использовать в качестве достоверного метода диагностики, и позиция официальной медицины по этому поводу вполне разумна.

Чем заменить БРД?

Чем заменить БРД?

Что же предлагает официальная медицина взамен метода БРД? Ответ очевиден – любой традиционный и научно подтвержденный метод диагностики принесет пациенту реальную пользу, в отличие от шарлатанских способов. На сегодняшний день медицина базируется на принципах доказательности – и диагностика, и лечение должны проводиться методами, эффективность которых подтверждена и доказана в многочисленных клинических исследованиях. К таким методам относят: эндоскопию, МРТ/МСКТ, рентгенологическое обследование, УЗИ, функциональную диагностику, лабораторные исследования биологических материалов.

Но так ли все плохо с биорезонансной диагностикой? Пожалуй, она имеет существенный плюс — не вредит организму, зато эффект от такой заботы о собственном здоровье может оказаться даже положительным. Ведь вполне возможно, что результаты диагностики насторожат пациента и заставят обратиться за помощью уже к обычной, доказательной медицине. Но если рассматривать ситуацию с другой стороны, БРД может и вредить – успокоенный ложными хорошими новостями о собственном здоровье, человек может потерять время, нужное для традиционного лечения.

Комментарии экспертов.

Шаров Александр Алексеевич, кардиохирург, к.м.н., член Российской и Европейской ассоциации кардиохирургов.

Каждый орган, каждая клетка в организме имеет свою частоту. Если в органе возникли проблемы, то частота может измениться. Но поставить диагноз, основываясь только на БРД, невозможно.

Поставить диагноз можно только проведя комплекс необходимых анализов и исследований. Даже в традиционной медицине нет какого-то одного способа, который бы позволял определять болезнь во всех случаях. Например, у больных часто берут общий анализ крови. Допустим, анализ показал наличие воспаления в организме. Но по одному этому анализу нельзя определить, что это за воспаление: хроническое, онкологическое, аутоиммунное, в каком оно точно органе, каковы его причины. Для точной диагностики необходим комплекс мероприятий.

И уж тем более нельзя ставить диагноз на основе биорезонансной диагностики. Допустим, прибор действительно показал изменение колебания частоты в определенном органе. Но это не диагноз и не основание для назначения лечения. Это скорее веская причина обратиться к соответствующему доктору для проведения комплексной диагностики и постановки диагноза.

Со временем у каждого человека появляются определенные болезни. Например, у большинства людей после 30 лет есть гастрит, или остеохондроз или присутствует некоторое количество условно патогенных микроорганизмов. И только врач, основываясь на анализах, может определить, нуждается человек в лечении или нет. Лечить надо не анализы, а болезнь.

БРД может показать проблемы везде. Однако эти данные не являются диагнозом и поставить его на основе только БРД нельзя. И как следствие, не представляется возможным назначить лечение. Но его назначают. Так от чего тогда лечат пациента?

Есть люди, которым хочется верить в волшебные средства. Но единственное, для чего могут использоваться данные биорезонансной диагностики – как повод обратиться к нормальному специалисту.

Источник: https://medaboutme.ru/zdorove/publikacii/stati/alternativnaya_meditsina/biorezonansnaya_diagnostika_volshebnoe_sredstvo_ili_obman/

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  • 11250 5210
    BlackCat 14 марта 2020 в 9:55

    Здесь представлен только сокращенный набор частотных рецептур(set).Из него были исключены многие прописи (типа рецептур Келлинета и Грэйна),содержщие набор наиболее популярных частот (728,784/787,880,5000,10000,800,20Гц).
    Даный перечень более известен как МОR-рецептура,составлен Робертом П.Стаффорд М.Д.,терапевтом,работавшем с оригиналом генератора Райфа с 1957 по 1963 гг.

    Микроорганизмы и частоты Гц
    Столбняк 120
    Сифилис 660
    Гонорея 712
    Стафилококковые инфекции 728
    Пневмококковые инфекции 776
    Грибок стрептотрикс 784
    Стрептококковые инфекции 880
    Тифоид бактериальная форма 712
    Тифоид вирусная форма 1862
    Кишечная палочка бактериальная форма 800
    Кишечная палочка вирусная форма 1552
    Бацилла туберкулеза бакформа 803
    Туббацилла вирусная форма то же что и К.палочка) 1552
    Саркома (все формы) 2008
    Карцинома (все формы) 2128
    Следуя традиции я попытался составить свой список.Он представлен в формате:Частота-Где применялась-Как получена-Источник данных.Если в поле «Как получена» записано «теория»,это значит,что частота приведена без какого-либо источника практического подтверждения.Если в том же поле записано «теория/440»,то я заимствовал данные из книги Хильды Кларк «Неизлечимых болезней нет» и разделил указанную там частоту на 440.

    Частота Где применялась Как получена Источник данных

    20 Бак.инфекции
    Глисты
    Звон в ушах
    Шишковидная железа Теория
    Плазменная трубка (ПТ) Согласно Дону Тани
    Из частотного руководства Барэ
    64 Псориаз ПТ Из частотного руководства Барэ
    72 Глисты ПТ Из частотного руководства Барэ
    96
    96 Травмы
    Глисты Из частотного руководства Барэ
    104
    112 Псориаз ПТ Из частотного руководства Барэ
    120 Теория
    Астенический синдром
    Столбняк (теория) ПТ Согласно Дону Тани
    Из частотного руководства Барэ
    144 Головные боли ПТ Из частотного руководства Барэ
    128 Глисты ПТ Из частотного руководства Барэ
    192 Травмы ПТ Из частотного руководства Барэ
    248 Почки ПТ Из частотного руководства Барэ
    300 Люмбаго
    Миозиты
    Травмы ПТ Из частотного руководства Барэ
    304 Гипертония
    Головные боли
    Седативное и болеутоляющее ПТ Из частотного руководства Барэ
    328 Миозиты ПТ Из частотного руководства Барэ
    408 Прострация ПТ Из частотного руководства Барэ
    421 Рак ПТ Согласно Дону Тани
    423 Рак ПТ Согласно Дону Тани
    424 Астенический синдром ПТ Из частотного руководства Барэ
    425 Рак ПТ Согласно Дону Тани
    427 Рак ПТ Согласно Дону Тани
    432 Рак ПТ Согласно Дону Тани
    432 Болезнь Лайма ПТ Из частотного руководства Барэ
    434 Рак ПТ Согласно Дону Тани
    440 Морская болезнь ПТ Из частотного руководства Барэ
    440 Морская болезнь
    Панкреатиты
    Почки ПТ Из частотного руководства Барэ
    464 Астенический синдром
    Кандидозы
    Молочница
    Морская болезнь
    Панкреатиты ПТ Из частотного руководства Барэ
    500 Сибирская язва ПТ Из частотного руководства Барэ
    520 Головные боли ПТ Из частотного руководства Барэ
    600 Морская болезнь
    Панкреатиты ПТ Из частотного руководства Барэ
    624 Морская болезнь
    Панкреатиты ПТ Из частотного руководства Барэ
    648 Морская болезнь
    Панкреатиты ПТ Из частотного руководства Барэ
    662
    666 Простой герпес 1-го серотипа Теория/440
    660 Сифилис Теория Из частотного руководства Барэ
    664 Астенический синдром
    Бак.инфекции
    Гастриты
    Простатиты
    Раны
    Эмоциональная уязвимость
    Простой герпес 1-го серотипа ПТ
    Теория/440 Из частотного руководства Барэ

    Из частотного руководства Барэ
    676 Хеликобактер пилори ПР Из частотного руководства Барэ
    712 Гонорея ПР Из частотного руководства Барэ
    728 Артриты
    Гастриты
    Гипертония
    Глазные болезни
    Звон в ушах
    Катаракта
    Катарры
    Люмбаго
    Миозиты
    Опухолевые клетки
    Прострация
    Стафилококковые инф.
    Фарингит
    Холелитиаз ПР Из частотного руководства Барэ
    760 Травмы ПР Из частотного руководства Барэ
    764 Эмоциональная неустойчивость ПР Из частотного руководства Барэ
    776 Пневмококковая инф.
    Фарингит
    Язвенно-раневые процессы ПР Из частотного руководства Барэ
    784 Артриты
    Гастриты
    Звон в ушах
    Катаракта
    Корь
    Краснуха
    Стрептотрикс инф.
    Фарингиты
    Язвенно-раневые процессы ПР Из частотного руководства Барэ
    785
    786 Простой герпес 1-го серотипа Теория/440
    800 Артриты
    Бак.инфекции
    Грипп
    Катарральные процессы
    Колибациллярные инф.
    Люмбаго
    Опоясающий лишай
    Фарингит

    Язвенно-раневые процессы ПР Из частотного руководства Барэ
    803 Туберкулез бак.форма ПР Из частотного руководства Барэ
    804-825 Простой герпес 2-го серотипа Теория/440
    807 Простой герпес 2-го серотипа Теория/440
    818 Простой герпес 2-го серотипа Теория/440
    823-829 Грибковые инфекции Теория/440
    829 ВИЧ Теория/440
    830 ВИЧ Теория/440
    832 Бактериальные инфекции
    Язвенно-раневые процессы Из частотного руководства Барэ
    861-868 Болезнь Лайма Теория/440
    873-877 Кандидозы Теория/440
    880 Артриты
    Гипертония
    Карцинома
    Катаракта
    Катарральные процессы ПР Из частотного руководства Барэ
    2128 Прострация ПР Из частотного руководства Барэ
    2180 Рак толерантный к терапии ПР Из частотного руководства Барэ
    2182 Рак толерантный к терапии ПР Из частотного руководства Барэ
    2720 Прострация ПР Из частотного руководства Барэ
    3000 Холелитиаз

    Травмы ПР Из частотного руководства Барэ
    3120 Блефароспазм ПР Из частотного руководства Барэ
    4500 Судорожный синдром(?) ПР Из частотного руководства Барэ
    10000 ПР Согласно Дону Тани
    СПИСОК ЧАСТОТ КИНЕМАНА

    Эффекты,производимые частотами заимствованы как из одноименного руководства,так и с прочих источников

    Частота Отмеченый эффект
    120 Влияет на столбняк,астению,глисты
    304 Седативный,болеутоляющий эффект,миозиты,гипертония,аналгезия
    400 Кажется,активизирует циркуляцию и обмен
    432 Болезнь Лайма,Рак
    465 Кандидозы,астения,панкреатиты?
    660 Сифилис
    712 Гонорея
    728 В крови появляются раковые клетки
    784 Стрептотрикс
    800 Вирус гриппа
    880 Артриты,фарингиты,люмбаго,гипертония
    965 (расслабляет мышцы,особенно шейные)
    1552 Панкреас,глазные проблемы,фарингит
    1862 Тифоид вирус,стимуляция лейкопоэза
    2008 Все формы саркомы,стимулятор лейкопоэза
    2128 Все формы саркомы,стимулятор лейкопоэза
    2180 Рак,стимуляция лейкопоэза
    5000 (аллергии,использовать кратковременно,длительная экспозиция разрушает эритроциты)
    9999 (влияет на общую биоэнергетику и сопротивляемость организма)

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