Бизнес – это просто обман

Средний капиталист очень любит поучать «нищебродов». Ему кажется, что его место в экономике приобретено им благодаря исключительно его, капиталиста, уму, а остальные люди настолько глупые, что им только и остается как работать по найму.

Самый любимый миф капиталиста, который рассказывает его всякому встречному и поперечному – что всякий «может начать свой бизнес», а тот, кто этого не делает, тот «лох» и дурак.

Я как-то писал уже про принципиальное различие между мифом и сказкой – слушатель (и сам сказитель) воспринимают миф как вполне реальные события, в то время как сказка заведомо событие фантастическое.

Так как наличие буржуйчиков, выбившихся в буржуйчики из пролетариев умственного и физического труда, как бы говорит слушателю этих рассказов про успешных чистильщиков ботинок за то, что это все правда, рассказчики тем более особо упорствуют в том, что это не сказка, а ПРАВДА, только правда и ничего, кроме правды.

Только это далеко не вся правда-то. А правда состоит в том, что а) массовое превращение пролетариев в буржуйчиков – это очень ограниченный по времени процесс, который называется «первоначальное накопление капитала», он кратковременен, в этот период действительно некоторые пролетарии смогли стать капиталистами крупной, средней и мелкой руки. Он в РФ закончился к середине 2000-х уж точно.

б) капиталистов в любой экономике может быть только очень ничтожное количество, так как для производства прибыли нужны люди, которые будут работать по найму, то есть пролетарии, причем чем их будет больше относительно капиталистов, тем успешней будет капиталист, и тем больше прибыль.

в) рынок в любой момент времени относительно жестко поделен между капиталистами (неважно сколько их – двое или сто), на который не допускаются другие игроки (в частности пролетарии, которые решили стать капиталистами), встроиться в рынок новому капиталисту можно только при двух условиях:

— резкое расширение рынка при пассивности основных игроков

— выигрыш в конкурентной борьбе с уничтожением либо кого-то из игроков, либо с частичным вытеснением их с рынка.

г) капиталист, говоря о возможности всем стать капиталистами, представляет это таким образом, как будто все сразу решили стать капиталистами, но вот он был умней всех, потому он стал, а остальные пошли на завод. Так вот, это не так, вернее, так бывает, но это очень редкий в нынешние времена крупного производства случай, когда один успешный мелкий ремесленник разоряет собратьев и обращает в пролетариев. На практике получается, что пролетарий, который решил заняться бизнесом, не имеет начального капитала. Уже это одно удерживает основную массу пролетариев от попыток стать капиталистами, и в силу этого капиталист не имеет никакого права оценивать умственные способности пролетария по организации производства хотя бы потому, что у основной массы пролетариев не было ни единого шанса себя в этом проявить.

д) кредит, во-первых, дают далеко не всем, а, как правило, дают под обеспечение, а во-вторых, кредит является лишь обременением на этапе борьбы за рынок, когда нужны дополнительные активы для конкурентной борьбы. Возьмем двух капиталистов: у одного сегмент рынка и 1 миллион, но свой + прибыль. И вот есть пролетарий, который взял кредит на тот же миллион, прибыли у него нет, сегмента рынка нет, зато есть требование по выплате кредита. Есть прибыль, нет – банку все равно. Как вы думаете, каким будет результат борьбы этих капиталистов? Правильно, предсказуемым.

Есть вполне доступная статистика: из 100 новообразующихся предприятий в США через полгода остаются на плаву только 20, а через 2 года – не более 5. Пролетарий может стать капиталистом. Но только на полгода, а потом опять пахать на чужого дядю и расплачиваться по долгам, наделанным за полгода «халифства на час». Единицы из пролетариев смогут начать «свой бизнес». И единицы смогут в нем удержаться. И все это безотносительно «способностей». Просто формальная возможность компенсируется фактической невозможностью. Этого капиталисты-то как раз либо не понимают (из тех романтиков капитализма, кто поглупее), либо сознательно не хотят признавать публично (из тех, кто поумнее). Капиталистам крайне выгодны попытки пролетария стать «предпринимателем» — сначала они рекламой уговаривают наивных людей аккумулировать все свои накопления и перевести их в капитал, или взять огромный кредит, а потом этот капитал рыночными способами конкуренции отжимают и пилят «на всех». Ведь так попробуй дождись, пока пролетарий обнищает настолько, что продаст свою единственную квартиру! А так – «на дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош, и делай с ним что хошь», сам пролетарий принесет свои сбережения капиталисту. Некоторые узкие профильные рынки как раз заточены под эту операцию – высокая норма прибыли порождают разговоры среди буржуев относительно легкости преуспевания с минимальным начальным капиталом, пролетарий на это покупается, приходит на рынок со своими грошами, ну а дальше все предсказуемо – делиться с пролетарием никто не хочет, и все разговоры были как тот бесплатный сыр. Судя по статистике, в 95% случаев эта схема работает безотказно.

Когда-то один мелкий и считающий себя успешным «бизнесмен» учил меня за рюмкой чая, как «организовывать бизнес». Я к нему обратился на предмет подработок, так что пришлось выслушивать всю эту пургу. Мало того, что он проявил полное незнание рынка перевозок, времени оборота капитала, размер оборотного и постоянного капитала, нормы прибыли по отрасли и прочее, так он еще и рассказывал мне, какой я дурак, что не пользуюсь такой великолепной возможностью залезть в долги еще больше и он мне может помочь под 20% годовых и бесплатные перевозки для него и его друзей. Ну я-то не против был, но хотел за такую щедрость заказчиков, которых он ко мне направит, ибо вопреки его представлениям, я вовсе не дурак. Тут бизнесмен сдулся – одно дело пустить слабого конкурента на рынок и затем ободрать, а другое – поделиться с ним рынком, пусть и за процент. Напомнило известное: «Крокодил зверь водный… Егда имать человека ясти, тогда плачет и рыдает, а ясти не перестает, а главу от тела оторвав, зря, плачет».

Так что разговоры капиталистов про то, что «все могут начать свой бизнес» — это частично безграмотная, а в значительной части и злонамеренная болтовня.

Обидно только, что на эту удочку покупается молодежь, которая не имеет банального жизненного опыта – один родственник уже год не работает, по его уверениям «пытается с ребятами бизнес наладить». Привез я его матери как-то рамы со стеклами — выходит в драных трусах. Спрашиваю — что, единственные трусы? Говорит, да. А как же бизнес? — «Ну, у нас пока проблемы с точкой, одну закрыли, вот рекламу распространяем, о новой договариваемся». Да, думаю. Договоришься – вообще без трусов останешься. Это, дорогой, бизнес, который своих деток пожирает куда успешней, чем любая революция.

А. Лбов

Источник: cont.ws