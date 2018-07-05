Не наступите в кучу “Новичка”
12:31. 5 июля 2018 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4295669.html
Британская полиция не нашла/пока не нашла доказательств причастности России к отравлению "Новичком" в Эймсбери. При этом Британия призвала Россию помочь в расследовании отравления в Эймсбере, так как она несет ответственность за отравление в Солсбери. Позиция тут простая – раз Россия причастна к первому нападению, то она может быть косвенно причастна и ко второму, которое может быть случайностью, а может быть и нет.
Британская полиция пока не рассматривает отравление двух граждан Британии как нападение с помощью "Новичка", подразумевая, что отравление произошло случайно, что уже породило различные спекуляции на тему того, что "убийцы Скрипаля бросили "Новичок" в Англии, а потом в него спустя несколько месяцев вляпались рандомные граждане". Чисто случайно рядом с лабораторией Портон-Даун.
Стоит также отметить, что на сегодня, ни одна из жертв (кроме кота и хомячка) "Новичка" на территории Британии не умерла, хотя британские СМИ продолжают позиционировать "Новичок" как один из самых смертельных ядов.
Один из отравленных Чарльз Роули состоит на учете как героиновый наркоман.
Как шутят британцы по поводу заявлений министерства здравоохранения Британии по поводу того, чтобы не поднимать брошенных предметов на улице из-за опасности заражения и мыть одежду – если вы увидели на улице своего города кучу "Новичка", не наступайте в нее, а позвоните властям, чтобы прибрали.
Источник: colonelcassad.livejournal.com