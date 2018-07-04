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Почему Ленин пошел на раскол партии? Е.Ю.Спицын и П.Ю.Савельев

19:03. 4 июля 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

Программа из цикла "Исторические зарисовки"

Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын и гость программы доктор исторических наук, профессор Пётр Савельев обсуждают, как завершение первой русской революции хронологически совпало с острейшим периодом внутри РСДРП. Как глубокое реформирование политической системы сказалось на всех партиях? Почему партия брала курс на демократизацию общества, с перспективой на социалистическую революцию, но не достигла этой цели? Пытался ли Ленин возродить РСДРП? Почему он убедился, что из старого материала построить новую партийную организацию нельзя? Какие идейные лозунги Ленина потерпели крах? Чем был вызван глубокий кризис партии и её фактический распад?

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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МПГУ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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