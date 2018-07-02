Взлёт с Луны (???) космического модуля Аполлон-15 (1971 год)

Очень мало разбиаюсь в технике видео- и фотосъёмки, тем не менее возник следующий вопрос.Когда модуль взлетел, почему изображение оставшейся части так сильно колеблется? Подобное колебание можно видеть при жаркой погоде, например, при хорошо прогретом песке. Получается горячий воздух, который очень подвижен.Только вопрос: откуда воздух на Луне? Ведь горячие газы возвращаемого модуля уже должны были бы улетучиться. Или колебание можно объяснить иными причинами? Выделяющимися газами из нагретой породы?

Источник: ss69100.livejournal.com