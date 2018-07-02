Взлёт с Луны (???) космического модуля Аполлон-15 (1971 год)
10:20. 2 июля 2018 Просмотров - 180 Один комментарий Опубликовал: brahman
Очень мало разбиаюсь в технике видео- и фотосъёмки, тем не менее возник следующий вопрос.
Когда модуль взлетел, почему изображение оставшейся части так сильно колеблется? Подобное колебание можно видеть при жаркой погоде, например, при хорошо прогретом песке. Получается горячий воздух, который очень подвижен.
Только вопрос: откуда воздух на Луне? Ведь горячие газы возвращаемого модуля уже должны были бы улетучиться. Или колебание можно объяснить иными причинами? Выделяющимися газами из нагретой породы?
Когда модуль взлетел, почему изображение оставшейся части так сильно колеблется? Подобное колебание можно видеть при жаркой погоде, например, при хорошо прогретом песке. Получается горячий воздух, который очень подвижен.
Только вопрос: откуда воздух на Луне? Ведь горячие газы возвращаемого модуля уже должны были бы улетучиться. Или колебание можно объяснить иными причинами? Выделяющимися газами из нагретой породы?
Источник: ss69100.livejournal.com
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Вопросец имеется. Где в таком маленьком модуле размещалось топливо, скатная дорожка для лунохода, сам луноход, двигатели, бортовое оборудование, экипаж, пищевые запасы на две недели и так далее? После недели сидения в кресле без движения они были бы еле живые, плюс окололунная радиация, от которой могли бы спасти только метровые свинцовые стены корабля. Вопросов тьма, ответов минимум. Красивая сказка 20 века, не более.