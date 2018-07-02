Отнюдь не рядовые указы президента о восстановлении наименований 11 воинских частей
19:25. 2 июля 2018 Просмотров - 209 2 коммент. Опубликовал: brahman
С сегодняшнего дня вступили в силу 11 новых указов Президента РФ о переименовании действующих или недавно воссозданных воинских подразделений ВС РФ. Формулировки везде такие:
В целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу
постановляю:
1. Присвоить 6 танковому полку почетное наименование «гвардейский Львовский» и впредь именовать его: 6 гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Т.е. со 2 июля сего года.
Вот список остальных, затронутых указом воинских частей.
933-му зенитному ракетному полку присвоено почётное наименование «Верхнеднепровский»
381-му артиллерийскому полку присвоено почётное наименование «гвардейский Варшавский»
102-му мотострелковому полку присвоено почётное наименование «Слонимско-Померанский»
163-му танковому полку присвоено почётное наименование «гвардейский Нежинский»
68-му танковому полку присвоено почётное наименование «гвардейский Житомирско-Берлинский»
150-й мотострелковой дивизии присвоено почётное наименование «Идрицко-Берлинская»
856-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почётное наименование «гвардейский Кобринский»
144-й мотострелковой дивизии присвоено почётное наименование «гвардейская Ельнинская»
400-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почётное наименование «Трансильванский»
90-й танковой дивизии присвоено почётное наименование «гвардейская Витебско-Новгородская»
Обратите внимание на географию наименований: от Украины до Берлина. В чётком соответствии с известной нам историей Великой Отечественной войны.
Замечательный посыл не только Порошенко с подельниками, но и их европейским кураторам.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Хороший намёк, но могут прикинуться ветошью и сделать вид что ничего не поняли. Ещё и обиженно вонять начнут.
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Мысль материальна ,забыл? главное обозначить,пусть живут и помнят.