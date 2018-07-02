Отнюдь не рядовые указы президента о восстановлении наименований 11 воинских частей





В целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу



постановляю:



1. Присвоить 6 танковому полку почетное наименование «гвардейский Львовский» и впредь именовать его: 6 гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк.



2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. С сегодняшнего дня вступили в силу 11 новых указов Президента РФ о переименовании действующих или недавно воссозданных воинских подразделений ВС РФ. Формулировки везде такие





Т.е. со 2 июля сего года.



Вот список остальных, затронутых указом воинских частей.



933-му зенитному ракетному полку присвоено почётное наименование «Верхнеднепровский»



381-му артиллерийскому полку присвоено почётное наименование «гвардейский Варшавский»



102-му мотострелковому полку присвоено почётное наименование «Слонимско-Померанский»



163-му танковому полку присвоено почётное наименование «гвардейский Нежинский»



68-му танковому полку присвоено почётное наименование «гвардейский Житомирско-Берлинский»



150-й мотострелковой дивизии присвоено почётное наименование «Идрицко-Берлинская»



856-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почётное наименование «гвардейский Кобринский»



144-й мотострелковой дивизии присвоено почётное наименование «гвардейская Ельнинская»



400-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почётное наименование «Трансильванский»



90-й танковой дивизии присвоено почётное наименование «гвардейская Витебско-Новгородская»



Обратите внимание на географию наименований: от Украины до Берлина. В чётком соответствии с известной нам историей Великой Отечественной войны.



Замечательный посыл не только Порошенко с подельниками, но и их европейским кураторам.



Источник: ss69100.livejournal.com