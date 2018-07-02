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Отнюдь не рядовые указы президента о восстановлении наименований 11 воинских частей

19:25. 2 июля 2018 Просмотров - 209 2 коммент. Опубликовал:
С сегодняшнего дня вступили в силу 11 новых указов Президента РФ о переименовании действующих или недавно воссозданных воинских подразделений ВС РФ. Формулировки везде такие:

В целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу

постановляю:

1. Присвоить 6 танковому полку почетное наименование «гвардейский Львовский» и впредь именовать его: 6 гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.


Т.е. со 2 июля сего года.

Вот список остальных, затронутых указом воинских частей.

933-му зенитному ракетному полку присвоено почётное наименование «Верхнеднепровский»

381-му артиллерийскому полку присвоено почётное наименование «гвардейский Варшавский»

102-му мотострелковому полку присвоено почётное наименование «Слонимско-Померанский»

163-му танковому полку присвоено почётное наименование «гвардейский Нежинский»

68-му танковому полку присвоено почётное наименование «гвардейский Житомирско-Берлинский»

150-й мотострелковой дивизии присвоено почётное наименование «Идрицко-Берлинская»

856-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почётное наименование «гвардейский Кобринский»

144-й мотострелковой дивизии присвоено почётное наименование «гвардейская Ельнинская»

400-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почётное наименование «Трансильванский»

90-й танковой дивизии присвоено почётное наименование «гвардейская Витебско-Новгородская»

Обратите внимание на географию наименований: от Украины до Берлина. В чётком соответствии с известной нам историей Великой Отечественной войны.

Замечательный посыл не только Порошенко с подельниками, но и их европейским кураторам.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: войска, президент
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