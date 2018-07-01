Ярга-свастика при советской власти. Часть 2
Продолжение рассказа об исследованиях советской научной мыслью ярги и свастики. В этой части мы узнаем, какое место занимает крест с загнутыми концами в научных методах изучения археологических и народных культур России.
Исследование яргических знаков в коммунистическое время запрета
Спустя год после выхода статьи наркома Луначарского, которая явилась, по сути, запрещением русской ярги- свастики, выходит труд В.А. Городцова (1923) «Археология. Каменный период». В ней даётся общее представление о крючковатом кресте, сложившееся к тому времени в мировой науке: смыслы и значения; материки и земли, страны и народы его распространения; время исторического бытования; некоторые особенности изображения ярг; значение свастики для исследования научных проблем и т.д. Самым важным в труде, не утратившим научное значение и по сей день, стало открытие и подробное описание яргических узоров на костяных скульптурах птиц с палеолитической в Черниговской губернии.
В этой связи весьма интересна оценка В.А. Городцовым изображения самой ярги:
…третья птица имеет… на задней плоскости брюшка — великолепно разработанный знак свастики, выведенный в фигурах меандра. Разработка этого мистического знака доведена до изумительной виртуозности: видно, что мастер набил руку на производстве подобных фигур до совершенства. Ещё более изумительно то, что расположение концов свастики, согнутых в форме концентрических спиралевидных ромбов, даёт формы креста, тесно связанного с свастикой, ромба и меандра, также связываемых некоторыми исследователями с свастическим знаком.
В другом своём труде, изданном несколько лет спустя под названием «Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве», В.А. Городцов раскрыл не только внешнюю красоту крестьянских узоров, насыщенных яргами. На примере северовеликорусской вышивки он первым определяет идею о смысле трёхчастных узоров с образом Рожаницы в середине. В них народный образ Бабы он сравнивает с образом мирового древа, образом Верховной Богини, а коней с яргами на спинах соотносит с прибогами.
Вычленив в работе понятие «элемент», В.А. Городцов, прежде всего уделяет внимание «прелестнейшей свастике». Ярга, многократно показанная им в северных крестьянских узорах, занимает одно из ведущих мест в его работе. Она служит учёному образом, вобравшим в себя народные духовные ценности, общим знаком культуры сарматов, даков и восточных славян 19-20 столетия. Знак понимается им в качестве характерного показателя индоевропейских культур. В.А. Городцов полагал, что в линейных узорах и, в частности, в свастиках скрывается ключ к проблеме происхождения «русских славян», к разъяснению их древнего Религиозного культа и к открытию, если не первородины, то той родины, из которой они выступили в пределы современной России. В представлении учёного крест с загнутыми концами выступает особым знаком всех арийских племён и народов, сохранившим своё древнее значение в крестьянских узорах. Исследование В.А. Городцова считается классическим трудом русского народоведения с позиции обоснования идеи Верховного начала у древних славян и использования метода этнических реконструкций и этнических атрибуций – родокультурного понимания, описания и восстановления.
Е.Н. Клетнова, профессор археологии, в своей работе «Символика народных украс Смоленского края» впервые исследовала крестьянские украсы (в т.ч. и яргу) в границах только одной местности – нескольких уездов Смоленщины. Она показала древнейшие пласты славянской культуры, лежащие в основе современной народной культуры Смоленщины. При этом Е.Н. Клетнова подчеркнула, что «особенно выдающийся интерес представляют типы крюковых фигур уже известных в древнейших культурах Востока под названием “свастики”». Исследователь значительно расширила перечень начертаний, включаемых в круг яргических знаков и дала им свои названия: «осложнённая» свастика; «расколонная» или «расколотая», свастика, середину которой образует ромб; «утратившая свои загибы расколотая свастика» — ромб со «свастически загнутыми отметами». Исследовательница рассматривала яргу как общую характерную черту народной культуры Смоленщины и местной раннесредневековой археологической культуры.
Иллюстрация из работы Е.Н. Клетновой. Народные вышивки Смоленской губернии.
Смысл знака определяется в работе с опорой на его народные названия в сравнении с занимаемым им положением в знаковых образах женских одежд. Е.Н. Клетнова считает свастику принадлежащей культуре славянских, иранских и других индоевропейских народов, с которыми смоленская ярга и узоры имеют непосредственную родовую связь. На примере смоленских украс Е.Н. Клетнова первой среди отечественных учёных выделяет наиважнейшую характеристику изображения ярги: «С нею главным образом исполняются широкие узоры, но всегда она является вписанной обязательно в ромб: гладкий, гребенчатый, даже особого вида крюковой со свастически загнутыми отметами». На современных ей материалах Клетнова показала самобытность и разнообразие яргических очертаний в народной культуре смолян, подчеркнув при этом связь первых с индоиранскими культурами. В труде Е.Н. Клетновой прослеживается дальнейшее обоснование взглядов В.И. Сизова о прямой связи археологической культуры раннего Средневековья Смоленщины с существующей крестьянской культурой края.
В выпущенной в 1924 г. работе «Крестьянское искусство» В.С. Воронов рассматривает связь знакового содержания узоров в различных видах резьбы и росписи, вышивки и ткачества. Изучение народного творчества учёный проводил на материалах своих многочисленных полевых исследований по Северным, Срединным, Поволжским и Уральским губерниям России, а также в музейных собраниях. Воронов полагал, что в основе узоров находятся те «иконографические элементы, художественное бытие которых уже исчисляется долгими веками», причём многообразные и богатые значения их были «заложены в древнюю языческую пору». По его мнению, содержание всего узорного русского крестьянского искусства принадлежит «к символической иллюстрации древних религиозных начал народной жизни». При этом изобразительная сторона народного искусства связывалась им с древними родноверческими культами. В ярге-кресте он видел родноверческое начало духовной, религиозной жизни народа, которая как древнейший знак легко выделяется в крестьянском искусстве.
Учёный допускает некоторое иновлияние на крестьянское искусство (особенно в годы правления Петра I и позже), но при этом утверждает незыблемость начертаний, изображений древнейших знамений, которые всегда присутствовали в крестьянских узорах. Его образное выражение по вопросу древности ярги и иновлияния столь ярко, сколь и содержательно:
Отделив западный жбан и восточный кумган, мы остаёмся перед примитивной братиной, имеющей своим прототипом глиняный курганный сосуд, и фигурным скопкарем в форме водяной птицы, вещающем о древне-языческих религиозных празднествах и пиршествах. За букетом и гирляндой 18 в. сразу виднеется древнейшая свастика…
Итак, учёный относит яргу к знакам древнейшего времени. Оценивая историческую глубину основных знаков крестьянских узоров, включая и яргу, он определил несколько тысячелетий непрерывного пребывания последней в народной культуре.
Изобразительной основой крестьянского искусства, в частности вышивки, В.С. Воронов считал линейные яргиче- ские образы:
В вышивке преобладают чистые геометрические узоры, составляющие, видимо, более старый орнаментальный слой. Главным элементом их служит древнейший мотив свастики, усложнённый или раздробленный в бесчисленном множестве остроумных геометрических вариаций (так называемые “гребни”, “расковка”, “козыри”, “крылья” и пр.). На этом мотиве, как на основе, развёртывается художественная изобретательность вышивальщиц.
В это же время свои исследования материальной культуры южновеликорусского населения Мещёры — глухих лесных и болотистых мест Северо-Востока Рязанской и прилегающих земель Владимирской и Тамбовской губерний проводит московский профессор Б.А. Куфтин. В своём знаменитом труде «Материальная культура русской Мещеры» (запрещённом, кстати, в те же годы) Куфтин в качестве важнейшей характеристики великорусской народности широко использовал собственно яргу и яргические знаки, которыми были насыщены древние славянские одежды, а также предметы домашнего обихода крестьян Поочья.
Яргические образования: 1 – яргические образования в Рязанских понёвах, д. Парахино Касимовского уезда. 20 в. [Куфтин Б.А., 1926, таб. V]; 2 – ярги-кони в материале для понёв крестьянок Мещёрского края. Кон. 19 – нач. 20 в. [Малинина М., 1927, рис. Б/н]
Основная задача его труда заключалась в описании материальной культуры и определении древних родовых корней населения мещерской низменности — Мещёры.
Б.А. Куфтин весьма ярко использовал яргу при решении вопроса установления древних славянских корней жителей Мещёры. Показывая вещные области бытования креста с загнутыми концами, древние способы тканья и вышивки, исторические и языковые данные, он с помощью этих характеристик решил расовую принадлежность древних жителей Поочья. Исследователь разграничил научные понятия «татар-мишарей» и так называемых «мещеряков», считавшихся ранее финно-уграми, отнеся при этом последних к потомкам древних славян. Благодаря Куфтину образ вятичей-рязанцев — жителей Мещёры и образ ярги стали частями единого знако-племенного понятия, где крест с загнутыми концами оказался родовым знаком жителей раннего Средневековья Мещёры. Ярга рассматривалась в нём как знак отражения духовной родноверческой культуры народа. Выявленные Куфтиным народные наименования креста с загнутыми концами соединяли его образ с солнцем, конём и змеёй. Всеми последующими поколениями советских учёных и исследователей русской культуры этот труд был признан классическим произведением народоведения.
По материалам этнологических экспедиций в Брянской, Рязанской и Калужской губерниях в 20-х годах 20 в. классик русского народоведения Н.И. Лебедева выпустила несколько работ. Она часто использовала «прелестнейшую» яргу для характеристики явлений народной культуры, но при этом гораздо важнее, что её работы в силу своей основательности и теоретической глубины в изучении проблем народной культуры обеспечили «тылы», создавали запас прочности в обосновании древности и самобытности русской народной культуры, тесно связанной с яргическими знаками. Собрания Н.И. Лебедевой вещей для музеев по Пензенской, Рязанской и другим областям, их описания хранят огромный пласт научного материала по яргам, который до настоящего времени не введен в научный оборот. Материалы находятся в Рязанских областных музеях и архивах.
В книге «Происхождение креста», изданной в 1927 году, рассматриваются проблемы генезиса первообразов свастики, содержится важный материал о бытовании яргических знаков среди западных и восточных славян. Один из её авторов,А. Немоевский, приводит в ней ценнейшие обобщённые свидетельства по распространению ярги у малорусов, моравов и поляков.
Попытка разделить яргу, на условно говоря, индоевропейскую и «фашистско-антисемитскую» прослеживается в статье Малой советской энциклопедии [МСЭ, т. 7. 1930, свастика]. Это одна из редких работ, где были обозначены существовавшие в то время взгляды на происхождение первообраза ярги.
Исследователь М. Макарченко в 1931 г. издал материалы обследования Софии Киевской. Из них видно, что в росписях собора древние мастера широко использовали яргу и яргические образы. Согласно результатам скрупулёзного исследования, материал отделки собора был отнесен к местному производству, а стиль резьбы характеризовался как «начальный этап киевской пластики». В системе средневекового убранства Софийского собора (датируется 1037 г.), как и Десятинной церкви, отмечается особый приём – соединение мозаики и фресковой росписи. В собственно византийских памятниках этот приём неизвестен. Следовательно, в архитектурном убранстве собора был помещён исконный на Руси яргический узор, выполненный местными мастерами.
Прошедшие во второй половине 20-х гг. 20 в. крупные научные собрания — Этнологические Совещания — были ознаменованы успехами русских учёных в теоретическом споре отстаивания исторической и культурной самобытности русской народной культуры. В докладах Совещания и в других материалах того времени получила дальнейшее развитие проблема яргических знаков. Знак ярги вычленяется как характерная особенность отдельных предметов крестьянской одежды: головных уборов Нижегородчины; понёв Рязанщины. Однако после Второго Этнологического совещания в отношении народоведов и самого направления (исследования русской истории и народной культуры) в целом были приняты жёсткие репрессивные меры (1930-1934 гг.). По решению партии, изучение целого ряда тем русского народоведения свертывалось, а управление исследованиями переводили из Москвы в Ленинград. Самих же учёных расстреливали, ссылали, заключали в дома сумасшедших.
«Народоведение» переименовали в «этнографию». Казалось бы, этим погромом и закончилась эпоха изучения творчества русского народа. На долгие годы и наименование креста с загнутыми концами словом свастика, и его изображения исчезли из тем научных исследований и изданий. Запрет наркома А.В. Луначарского вступил в полную силу.
Однако в истории науки есть направление исследования как своего рода исключение, где изучение ярги и свастики не прекращалось. В течение всего советского времени истории России-СССР усиленно изучалась мощная андроновская археологическая культурная общность, охватывающая просторы Сибири, Урала, Зауралья и другие районы. Историю её исследования можно выделить в самостоятельное направление.
В этой связи необходимо отметить, что одновременно с первыми статьями (докладами) об андроновской культуре её постоянным спутником становится крест с загнутыми концами и его разновидности. Несмотря на то, что большинство материалов по андроновцам издано в советское время, когда резко ограничивался показ ярги и яргических знаков, в них она приобрела неоспоримый статус яркого знака характеристики андроновской культуры, соотносимой с древнейшими ариями.
Андроновская культура. Свастика на сосудах 2 тыс. до н.э. (Кузьмина Е.Е., 1994, с. 410-452, рис. 19-24; Эп. бром, лес., 1987, с. 384, 386, рис. 105-17, 107- 24; Косарев М.Ф., 1964, с. 212 и др.)
…
Рассматривая развитие взглядов учёных по определению временных отрезков существования андроновской культуры, сравнение особенностей последней с культурами исторических (скифы, сарматы, савроматы, персы) и современных народов, мы видим, что значение узора (в т.ч. яргического) ставится на одно из первых мест, а в отдельных случаях он считается основным показателем того или иного вида археологической культуры при её соотнесении с культурой современных народов.
Таким образом, андроновская археологическая общность как культура ариев-индоиранцев в настоящее время представляется учёными через совокупность характерных черт, где свастика со своими семейственными разновидностями занимает прочное место одного из её основных показателей.
«Хрущёвская оттепель» в конце 50 — начале 60 гг. 20 столетия сняла жёсткий запрет на изучение ярги и свастики, что, как следствие, расширило область изучения славянской историко-культурной тематики.
В известных трудах академика Б.А. Рыбакова ярга считается характерным знаком народности в протославянской, праславянской и древнерусской культурах. Следует отметить, что в силу известных причин того времени Б.А. Рыбаков не уделял много внимания изучению ярги, однако, с 1950 гг. он предоставляет широкий простор своим последователям и ученикам в освещении этой темы.
Впечатляющая картина распространения ярги и других древнейших знаков в средневековой культуре славяно-руссов представлена в монографии А.Л. Монгайта, посвящённой истории Рязанской земли, летописному племени вятичей. В ней делается вывод о том, что знаки гончарных клейм древних славянских мастеров, проставляемые на днищах глиняных изделий, сходны на гигантских пространствах славянских земель, и к тому же «все эти круги, колёса, свастики, кресты связаны с солнечным культом».
А.А. Мансуров показал среди прорисей знаков-мет начертания яргических знаков, проставленных рязанскими крестьянами ещё в начале 20 в. на своих угодьях. Обсуждая смыслы рязанских знаков, исследователи отметили их первоначальное обрядовое значение.
Шиферные пряслица с яргой и яргическими знаками: 1а - общий вид, 1б – прорисовка. Русичи, вятичи. 11-13 вв. Рязанская обл. Пронский р-н д. Студенец; 2 - с. Савинская Слобода, г.Звенигород, Московская обл. Вятичи.
Яргические клейма на днищах горшков: 1, 2 – с Рославля Рязанского. 12-13 вв. Вятичи; 3 – старо-рязанское клеймо. 13 в.
Перстни вятичей с яргическими знаками, 12-13 вв.
Обереги невесты.
Шерстяная лента головного убора с яргой и ярг-знаком. Раскопки курганов близ с. Никольское Пушкинского р-на Московской обл. 12-13 вв.
При этом учёные не связывали явление рязанской ярги с какими-либо заимствованиями из культур других народов.
В послевоенных исследованиях продолжает развиваться идея особого положения и значения свастики в древних культурах, её принадлежность арийским племенам и народам. Так, Э.И. Соломоник считал широкое распространение ярги среди разных народов явлением заимствования. Он исходил из идеи распространения знака от одного народа, одной археологической культуры к другой, соотнося рассматриваемую культуру с культурными достижениями древних ариев и их потомков.
Прорись яргических знаков на скифо-сарматских зеркалах (по Э.И. Соломонику): 1, 2, 3, 4, 16 – Прикубанье; 3, 11 – Крым; 4, 8, 15 – Приднепровье; 8, 12 – Поволжье; 9 – Херсонес; 10 – Танаис; 17 – Ольвия.
В 1960 г. появляется одна из первых советских работ, полностью посвященная смыслам знаков культов небесных светил в Древней Руси [Даркевич В.П., 1960]. Её сочинитель В.П. Даркевич сразу же подчеркнул отсутствие научной литературы по проблеме ярги у восточных славян. Рассматривая крючковатый крест и другие солнечные знаки, учёный ни словом, ни мыслью не подверг сомнению положительное значение ярги и не вложил чего-либо отрицательного в её смысл, хотя для поколения В.П. Даркевича и его научных редакторов Великая Отечественная война 1941—1945 гг. осталась вечно живой по своим страшным результатам.
Тем не менее, сознание современников не связывало ужасы войны со знаком ярги. Ярга наряду с другими знаками – крестом, кругом, колесом – выступает явлением «настолько устойчивым, что в качестве декоративных элементов сохранилась в народных узорах (резьба по дереву, вышивка) до наших дней». Учёный подчёркивает продолжающее бытование ярги-креста в русской народной культуре во второй половине 20 в.
В.П. Даркевич считал «прямолинейные» и «криволинейные» ярги повсеместно распространёнными в Древней Руси в значении огня и солнца. Им была составлена таблица народноправославных знаков небесных светил, встречающихся в средневековых русских украшениях, где широко представлены и яргические образы. Яргу и её разновидности Даркевич относил к древним начертаниям, присущим духовной культуре родноверческого мировоззрения русичей и дошедшим до современности в неизменных видах в русской народной культуре. Таким образом, работа В.П. Даркевича окончательно выводит тему ярги-креста из тридцатилетнего теоретического забвения, открывая научную дорогу для её дальнейших исследований.
В 1963 г. был издан труд С.В. Иванова «Орнамент народов Сибири как исторический источник», в котором были предложены методологические подходы к изучению народного узора, представлено значительное количество изображений узорочья, показана ярга народов Сибири, рассмотрен значительный материал по узорам восточных славян. По его мнению, сибирские народы свастику унаследовали от скифов.
Труд С.В. Иванова прочно закрепил значение исследования узоров как основных показателей древности народной культуры. Узор, по мнению исследователя, просвечивает культуру через века и тысячелетия, являясь связующим звеном разновременных культурных пластов народной истории.
В дальнейшем Н.В. Рындина (1963), А.К. Амброз (1966), Ильинская В.А. (1966), А.И. Мелюкова (1976), Т.В. Равдина (1978), Л.Д. Побаль (1979), Я.Г. Зверуга (1975; 1989), Г.В. Шгыхов (1978), А.Р. Митрофанов (1978), В.В. Седов (1982), Б.А. Рыбаков (1981; 1988), И.В. Дубов (1990), П.Ф. Лысенко (1991), М.М. Седова (1981), И.К. Фролов постоянно упоминают в своих исследованиях этот знак: пишут о нём, издают его изображения, но, к сожалению, очень редко поясняют его смысловое значение.
Материалы по ярге включаются в труд советских ученых АН СССР «Русские». Крючковатый крест в нём связывается с древнейшими проявлениями русской народной культуры. Однако при этом необоснованно излагаются мысли о влиянии финно-угров на появление ярги у русских. Со времён В.В. Стасова это становится своеобразной нормой в трактовке тематики ярги, своего рода навязчивой идей. Как только изложение материала доходит до описания явления яргических знаков в русской культуре, у отдельных исследователей тут же появляется необоснованная оговорка: заимствован от финнов, балтов, угров, греков и т. д. Подобные необоснованные оговорки прослеживаются и в современных статьях.
В советское время продолжается развитие темы взаимосвязей и взаимовлияний, а также многообразия свастических изображений звериного стиля в материальной культуре скифских и фракийских племён, родокультурно связанных с арийским наследием. Яргообразные скифские бляхи звериного стиля близкородственны фракийским изделиям этого времени. Соседние народы, скифы и фракийцы, имели длительные тесные контакты в материальной и духовной культуре.
Яргические знаки у скифов и фракийцев. Скифские «свастикообразные бляхи» звериного стиля из царских курганов Северного Причерноморья: 1 – Ольвия; 2 – курган Козёл; 3 – курган 8 у с. Волковцы; 4 – Краснокутский курган. 4 в. до н. э.; 5-12 – четырёх- и трёхголовые яргические бляхи конского снаряжения звериного стиля из фракийских земель фракийских мастеров. Сер. 1 тыс. до н. э.
К событиям выдающегося значения для истории изучения ярги относятся результаты раскопок Н.В. Рындиной новгородской ювелирной мастерской 13-15 вв. Здесь найдено большое количество перстней с образцовыми яргами, свидетельствующее об их массовом производстве.
Вещи новгородских словен с яргическими знаками: 1 – пряжка. 13 в.; 2-перстень новгородского типа. 13-14 вв.; 3 – ключ 10-13 в.; 4 – булавка. Кон. 12 в.; 5 – яргический узор растительного вида. Ярославль. Церковь Тихвинской иконы Божьей матери. Деталь изразцового украшения на стене притвора. Нач. 1690-х гг., 6 – бляшка. Сарское городище. 10-11 вв.; 7- яргические трёхначальные знаки в трёхчастной структуре узоров женского головного убора. Погребение в Борисоглебском соборе. Новгород, кон. 12 в; 8,9 – нашивные бляхи из бронзы с узором трехногого яргического знака растительного вида. 10-13 вв.; 10 – перстень с образцовой яргой. Бронза. 11-13 вв.; 11 – перстень с со сложным ярг-знаком. 11-12 вв. Словене. Озеро Ильмень, д. Коростынь, Шимского р-на Новгородской обл.; 12 – ярг-знак, вписанный в сред окрестив. Черты 11 в. в южном нефе Софии Новгородской; 13-15 – новгородские кресты с яргой в середине.
Задолго до открытия Н.В. Рындиной археологи постоянно находили при раскопках курганов и могильников в разных районах России перстни с идентичными яргами и другие вещи. С первых находок таких перстней их тип был определён как новгородский. Их изображения постоянно издавались.
Таким образом, после так называемой оттепели 1960-х продолжается в народоведении (этнографии, искусствоведении, ДПИ и др.) дальнейшая разработка идей и методов исследования народной культуры, намеченных в 1920 гг., где ярга и её разновидности служат неизменным средством идентичности культурных образований различного уровня (уезда, края, области) русского народа. В эти годы Л.А. Кожевникова, И.П. Работнова и др. исследуют народное тканьё и вышивку на огромных просторах Русского Севера. Неутомимый полевой исследователь и живописец Кожевникова общается с русскими рукодельницами, которые сохранили многовековые искони предков. Изучая узорочья Тотемского-Никольского края Вологодчины она установила, что их основой являются «ромбы, свастика и их производные».
Народное тканьё и вышивка Русского Севера: 1 – обрядовая ширинка. Браное тканьё, вышивка, плетение на коклюшках. Нач. 20 в. д. Мякиницино, Верхнее-Важский сельсовет Великоустюг- ский p-он. Музей г. Тоймы; 2 – полотенце праздничное с крупными лопастными косыми яргами. Кон. 19 – нач. 20 в. Сольвычегодск.
Исследуя вышивки у северновеликорусов, проживающих в бассейне северных рек Пинеги и Мезени, она также устанавливает своеобычность народного узорочья, что «мотивы браного орнамента на Пинеге и Мезени представляют собой производные от ромба и "свастики" в самых различных и причудливых вариантах, со множеством зубцов и ответвлений». Через десятки лет эту основополагающую позицию уточняет С.И. Дмитриева. По её мнению, исконными единичными узорами тканья на Мезени выступают «ромб и свастика во всевозможных комбинациях».
В 70-е гг. 20-го столетия в диссертации И.И. Шангиной исследуется линейный узор вышивки и ткачества 19 в. крестьянского населения Тверской губернии. Она установила, что состав узоров вышивки полотенец однообразен, основными знаками в нём считаются ромбы, свастики, розетки и изображения, возникшие на основе сочетания роговидных отростков, трезубцев, Т-образов, завитков. При этом исследовательница отметила устойчивое расположение ярг в середине ромбов, которые, по её мнению, бывают «простыми и разветвлёнными».
Слева: концы русского тканного полотенца, сшитые в салфеточку. Бранное ткачество, лен, красно-белые нитки. Справа – русские полотенца.
Обобщая характер расположения всех описанных узоров, — ромбов, свастик, S-образов, — она обратила внимание на то, что здесь нет ничего необычного и что «описанный ромбический орнамент был характерен не только для вышивки Тверской губернии, но и вообще для большинства районов расселения русских». Заключение И.И. Шангиной о естественности выделенных ею основных знаков (в т. ч. ярги) для большинства русских впервые в послевоенное время сделано на обобщении столь источниковедчески значимого материала Русского Севера, который находится в бесценных собраниях Российского этнографического музея. Существенно, что результатом работы стал вывод о единой древней узорной основе культур земель северо- и средневеликорусов.
Фрагменты книги "Ярга-крест и свастика: народная исконь в науке" П. И. Кутенков, А. Г. Резунков
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Источник: www.kramola.info