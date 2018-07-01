Ярга-свастика при советской власти. Часть 1
Отсчёт времени появления трудностей в изучении креста с загнутыми концами, очевидно, следует вести с ноября 1922 г., когда в газете «Известия», официальном печатном органе правительства Советской России, была издана ныне прочно забытая заметка А.В. Луначарского «Предупреждение».
Нарком просвещения, стоявший у истоков сотворения извращённой коммунистической культуры, в частности, писал:
На многих украшениях и плакатах в дни последнего празднества, как и вообще на разного рода изданиях и т. д., по недоразумению беспрестанно употребляется орнамент, называющий свастикой и имеющий такой вид. Так как свастика представляет собою кокарду глубоко контр-революционной немецкой организации ОРГЕШ, а в последнее время приобретает характер символического знака всего фашистского, реакционного движения, то предупреждаю, что художники ни в коем случае не должны пользоваться этим орнаментом, производящим, в особенности на иностранцев, глубоко отрицательное впечатление.
Нарком по просвещению А. Луначарский
Такая заметка зловеще-запретительного характера, да ещё и подписанная всесильным распорядителем культурной жизни коммунистической России, на страницах правительственного издания вполне могла быть оценена как официальная директива, что приняли к сведению и исполнению современники. Но кроме запрета она содержит ценнейшие исторические, культурные сведения. Из заметки следует, что в то время ярга использовалась в различного рода наглядных работах наряду с другими революционными знаками, среди которых крест с загнутыми концами понимался как своего рода знамение нового времени.
Вместо повергнутого христианского креста люди советской страны использовали народный крючковатый крест для родокультурной идентичности революционного народа России.
Шествия в честь октябрьских событий расцвечивали не только красные знамёна. Над колоннами идущих гордо реяли образы древнего знамения добра и жизни – ярги-креста.
Итак, Луначарский по сути прямо запрещает использование ярги и свастики. И хотя наказание за нарушение в заметке не определено, но уместно предположить, что в действительности за ним дело не стало: революционное время было слишком кровавым. Очевидно, в силу того, что правительственный декрет так и не появился (или до настоящего времени не обнародован), а заметка А.В. Луначарского, несмотря на её директивный характер, всё-таки не имела законодательного статуса, свастика постепенно исчезла из наглядной агитации советской повседневности.
Короткое время правления Временного правительства России было ознаменовано тем, что косая ярга украшала его государственную печать, а также была введена в знаки денежных купюр, выпущенных им в оборот.
До 1924 г. её всё ещё продолжали использовать в нарукавных знаках красноармейцев и краскомов ряда частей, изображали на первых советских бумажных деньгах, выпущенных по распоряжению В.И. Ленина, до конца 1920-х гг. её продолжали изучать в исследовательских учреждениях СССР.
Нарукавная нашивка с яргой использовалась в ряде подразделений Красной Армии на Юго-Восточном фронте. Введены Приказом по войскам Юго-Восточного фронта №213. Гор. Саратов 3 ноября 1919 г.
Награда в Красной Армии в 20-30-ые годы. Надпись "РСФСР".
Российские денежные знаки с косой яргой: государственные кредитные билеты Временного правительства, выпущенные в 1917 г.
Первые советские деньги достоинством в 10 000 и 5 000 руб., выпущенные в 1918 г. Каждая имеет по три ярги в середине и по сторонам.
После 1930 г. очень редко в научных работах встречается какое-либо упоминание о крючковатом кресте. Это было время, когда занятие русской историей или же употребление понятий «русская история», «краеведение», «русская народная культура» в статьях, книгах считалось вредительством, а учёных, их использовавших, относили к врагам народа со всеми вытекающими последствиями.
И в послевоенных исследованиях, имеющих непосредственное отношение к теме ярги, продолжал действовать запрет на этот знак. Учёные всячески избегали упоминаний слова «свастика», употребляя вместо него «крест с загнутыми концами», «солярный знак», «крюковый знак», «вихревая розетка», «вращающаяся розетка» и т. д. Такой подход большинства исследователей следует признать оправданным, учитывая печальную участь сосланных и расстрелянных крупных учёных и исследователей по славистике, русской истории и народоведению многих народов России.
Т.И. Дронова так сегодня описывает общую обстановку в отношении исконной культуры у старообрядцев Усть- Цильмы Вятской земли. Гонения начались с времени раскулачивания, когда отбирали всё, в том числе народную одежду. Борьба коммунистической власти против исконного усилилась в 1950-х гг.
Хотя формально никаких нормативноправовых документов и постановлений, запрещавших носить народную одежду, не существовало, всё традиционное воспринималось представителями сельской власти отрицательно. Одежду, как устаревшую, запрещали носить специалистам госучреждений, а иногда изгоняли и сельских жителей, приходивших в традиционной одежде туда с личными вопросами.
Вполне очевидно, что изгнание жителей в народной одежде из государственного учреждения народного государства (коим себя мнило Коммунистическое правление), могло происходить только по его указанию или с его молчаливого согласия.
В ходе полевых исследований в 1998 г. П.И. Кутенков записал рассказ крестьянки А.С. Герасиной (1926 г. р.) о том, как в детстве ей довелось быть свидетельницей мракобесия комсомольцев села Ушинки Пензенской области в 30-х гг. 20 в. Они оцепили церковь, в которой служили обедню по случаю Годового праздника. И когда бабы вышли из церкви в своих красивейших срядах, сплошь покрытых яргами, то комсомольцы стали силой снимать нагрудники, запоны, понёвы и сбрасывать в общий ворох. Содрав со всех баб одежды с яргами, они облили ворох одежды керосином и сожгли.
Другой случай, о котором сообщила та же А.С. Герасина, показателен как пример отношения власти в эти годы к запретному знаку. К соседям её родителей приехал уполномоченный по заготовкам и налогам. Гостя посадили за стол на почётное место, возле красного угла, убранного по- праздничному. Он спокойно ел, покуда не увидел в красном углу на полотенце изображения ярги. Тогда уполномоченный поперхнулся, бросил ложку и закричал: «Что это за нацистские знаки?» — указывая при этом на яргические концы полотенец, обрамлявших иконы. И лишь убедившись, что ярги и кривоноги украшают полотенца в красных углах всех изб села, изображены на всех бабьих и женских одеждах, ретивый начальник вынужден был отказаться от подозрения своих гостеприимных хозяев в шпионаже в пользу Германии.
Подобный случай описывает учитель и краевед из Усть-Печенги Тотемского района Вологодской области А.Кузнецов. В деревню его предков Ихалицу накануне Великой Отечественной войны заехал сотрудник НКВД и заночевал у председателя колхоза. Во время ужина он заметил висевшее на божнице полотенце-убрус, в середине которого светом лампады высвечивалась большая сложная ярга, а по краям шли узоры из небольших ромбических крестов с загнутыми концами. От возмущения глаза у гостя стали яростными. Лежавшей на печи старой матери председателя еле удалось успокоить разбушевавшегося гостя и объяснить ему, что помещённый в середине убруса знак не свастика, а «Косматый Ярко», и что узор на боковых полосах – это «гуськи». На следующий день сотрудник НКВД обошёл всю деревню и убедился, что «ярки» и «гуськи» имеются в каждом крестьянском доме.
В с. Секирино Рязанской обл. бывший почтальон (1970-е годы) рассказала, что ей не выдавали установленную для них одежду, обувь по той причине, что она ходила в понёве. «Вот скинешь поньку, так и выдадим положенную форму», – отвечал на её вопросы начальник почты.
В 1960-х годах в с. Чернава, где пожилые бабы и сегодня продолжают носить свою понёвную сряду, их пугали высылкой на Колыму, требуя снятия понёв.
В деревнях Горы, Михайлово, Прусово, Абакумово Торжокского уезда Тверской (Калининской) области до войны в 30-е годы представители новой коммунистической власти заставляли жителей убирать с домов наличники, двери и другие предметы, содержащие ярги-вьюны. В частности, по указанию сверху, этим занимался председатель колхоза А. Калинин (записано от Яковлева Николая Васильевича).
Некоторые перипетии «борьбы» с яргой хорошо отражены в материалах первого номера журнала «Источник» за 1996 г. Здесь, в частности, пишут, что 9 августа 1937 г. в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б) обратился управляющий Московской областной конторы Метисбыта товарищ Глазко с образцом маслобойки, изготовленной на заводе № 29, с лопастями в виде «фашистской свастики». В ходе расследования был установлен факт изготовления в 1936-1937 гг. 55763 маслобоек с яргой. Обратившийся с заявлением просил направить дело в НКВД и указал ряд фамилий «виновных». Он писал: «Выпуск маслобоек, лопасти которых имеют вид фашистской свастики, считаю делом вражеским». Через два месяца Бюро комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) приняло решение передать дело в НКВД. При этом было учтено обязательство Л.М. Кагановича изъять в течение месяца лопасти маслобоек, имеющие вид нацистской свастики, и заменить их другими по виду.
Во время Великой Отечественной войны идеологическая борьба с яргой-свастикой усилилась. Работники Каргопольского краеведческого музея уничтожили целый ряд редчайших вышивок, содержащих ярги-солнца. Подобное истребление музейных ценностей, содержащих яргу, в это время проводилось повсеместно, и не только в музеях.
Известны действия спецотрядов НКВД на Русском Севере во время войны по изъятию и уничтожению вещей с яргами-сонцами у сельского населения. Лопари (коренные жители Севера) также до сего времени хранят память о 40 гг. прошлого столетия, когда им запретили вышивать крест с загнутыми концами на одеждах, исконно бытовавших в их культуре.
В это грозное военное время был дополнительный предлог по искоренению опасного знака: ярга вычленялась средствами искусства знаком врага, представлялась знаком изуверства и нечеловечности. Такой образ божественного знака продолжает бытовать в подсознании нескольких поколений, выросших в СССР.
Основатель музея «Смоленские украсы» В.И. Грушенко, в продолжение тридцати лет исследовавший Смоленщину от края и до края, где ярги-кресты пронизывают все стороны народной культуры, рассказал такой случай. В 80-е годы 20 столетия, будучи в Демидовском районе, зашёл он в местный краеведческий музей к директору, которого застал за любопытным занятием. Директор, немолодой уже мужчина, на своём рабочем месте корпел над тканьём, срезая бритвой кресты с загнутыми концами с музейных божников-полотенец. Нисколько не смутившись, он пояснил, что ему неудобно перед посетителями и гостями, а особенно перед начальством, за «фашистскую свастику» на местных божниках. Пример показывает, сколь сильна была большевистская «противояргическая прививка» у старшего поколения спустя 60 лет после запрета креста с загнутыми концами.
Н.Р. Гусева так описывает время забвения и подавления ярги-свастики в общественной мысли и науке советского времени:
В публикациях, особенно в послевоенных изданиях, свастику изгоняли со страниц книг, и такое отношение можно понять, но трудно простить — ведь описание орнамента является строгим историческим источником, и такие искажения в передаче информации мешают учёным приходить к должным выводам.
Она полагала, что запрет властей на свастику можно сравнить с действиями градоначальника города Глупова из известного сочинения М.Е. Салтыкова-Щедрина, когда тот по приезду сжёг гимназию и запретил науки. Можно написать указ о запрете солнца, но нельзя запретить его ежедневный восход, дарующий свет Земле.
Б.А. Рыбаков в знаменитых трудах о древнейшей материальной культуре славян и русов, об основах их мировоззрения, как правило, обходился весьма ограниченным количеством изображений и упоминанием ярги, глубоко рассматривая при этом её природу и значение в обширных текстовых построениях. С чем же связана такая «скромность» в отношении к широко известному знаку? Ответ для исторической и археологической наук сегодня не может быть однозначным. Его поиск осложняется двумя явлениями. В труде «Язычество древних славян» Б.А. Рыбаков, опираясь на идеи В.А. Городцова, опубликовал из его работы рисунок северовеликорусской вышивки. Эта классическая в науке ссылка на основополагающие идеи, подкреплённая к тому же и снимками, доказательно подтверждает мысли самого учёного. Однако один и тот же рисунок у В.А. Городцова и у Б.А. Рыбакова несёт различную смысловую нагрузку . Вместо трёх ярг как у В.А. Городцова у Б.А. Рыбакова на их местах помещены равносторонние кресты. Вместе с тем, например, А.К. Амброз в своей статье, ссылаясь на тот же рисунок В.А. Городцова, дал его прорись без искажений, с яргами.
Объяснение подмены Б.А. Рыбаковым ярги на косой крест видится в следующем. Журнал «Советская археология» со статьёй А.К. Амброза издавалась малым выпуском, предназначенным только для ограниченного круга исследователей. Труд же Б.А. Рыбакова был издан и переиздан стотысячными выпусками, доступными для миллионов читателей, не подозревающих о подобном искажении научной истины. Можно привести и другие примеры изобразительной подмены ярг в выдающемся труде Б. А. Рыбакова.
Установленное нами событие искажения Рыбаковым русского узорочья совершенно недавно получило точное объяснение.
Но прежде ещё приведём пример яркого явления запрета на яргу и свастику в трудах русских советских учёных. Изучая известные работы С.В. Жарниковой по русскому народному и индоевропейскому узорочью, мы обратили внимание на её статью в Международном сборнике 1984 г. Сборник учёных международного уровня был издан в Москве на одном из иностранных языков, под покровительством ЮНЕСКО. В статье представлен широкий ряд из ярги- ческих и свастических знаков [Zharnikova S., 1984, вып. 6, рис. 1-61]. Всего показано шестьдесят одно яргическое и свастическое изображение, они все обозначены числами. Сложности перевода и интерес к статье был столь большим, что мы нашли копию, повтор этой статьи на русском языке, выпущенной в 1985 году в той же редакционной коллегии [Жарникова С.В., 1985, вып. 8, рис. 1-51]. Каково же было наше удивление, что в рисунках статьи, изданной на русском языке, мы не увидели образцовых и классических ярг и свастик. Часть рисунков исчезла бесследно, другая часть была заменена иными узорами. Исследование текста показало, что вырванных листов нет, подчисток также. Куда из статьи делись двадцать рисунков с яргами? Через несколько лет, уже общаясь со С.В. Жарниковой, мы услышали из её уст по этому поводу следующее. Когда сборник был готов к изданию, его прочитали соответствующие товарищи из ЦК партии, как было принято. Бьющие в глаза ярги им не понравились, о чём было сказано Б.А. Рыбакову, отвечавшему за содержание.
С.В. Жарникова рассказывает это так:
И вот звонит Борис Александрович мне домой и говорит, что Светлана Александровна, нужно немного статью подправить. Вот свастики, самые такие, необходимо из статьи убрать. Я ему отвечаю. – Борис Александрович, так ведь уже статья вышла у нас в Москве, с этими рисунками! Рыбаков: – Так это для ЮНЕСКО, за рубеж. … В ЦК просили убрать свастики. Понимаешь, 40 годовщина Победы над нацизмом (разговор был в преддверии Дня Победы). Неудобно…. Я же тоже в работах вынужден свастики заменять на косые кресты.
В итоге статья была обрезана на два добрых десятка образцовых ярг и свастик, часть которых заменена иными узорами.
Это рисунки с яргами и свастиками, изъятыми из научной работы по цензурным соображениям.
Разговор прояснил ещё более важные вещи. Ярга в трудах Б.А. Рыбакова исчезала не по недосмотру академика, а по требованию контролирующих лиц. Случай с работами Жарниковой и Рыбакова подтверждает существование запрета на показ яргического узорочья в СССР.
…
Запрет начертания и написания очевиден и в опубликованном изображении глиняного сосуда, найденного в Самарре и датируемого 4 тыс. до н.э. В послевоенных изображениях этого памятника срединная свастика, как правило, отсутствует. Так, на задней обложке научно-просветительской книги А.Л. Монгайта «Археология и современность» изображение ярги полузатёрто, чем создаётся ложное впечатление о плохой сохранности подлинника.
* Слева оригинал, справа изображение на обложке книги А.Л. Монгайта.
…
В 1960 г. появляется одна из первых советских работ, полностью посвященная смыслам знаков культов небесных светил в Древней Руси. Её сочинитель В.П. Даркевич сразу же подчеркнул отсутствие научной литературы по проблеме ярги у восточных славян. Рассматривая крючковатый крест и другие солнечные знаки, учёный ни словом, ни мыслью не подверг сомнению положительное значение ярги и не вложил чего-либо отрицательного в её смысл, хотя для поколения В.П. Даркевича и его научных редакторов Великая Отечественная война 1941—1945 гг. осталась вечно живой по своим страшным результатам. Тем не менее, сознание современников не связывало ужасы войны со знаком ярги.
Ярга наряду с другими знаками – крестом, кругом, колесом – выступает явлением «настолько устойчивым, что в качестве декоративных элементов сохранилась в народных узорах (резьба по дереву, вышивка) до наших дней».
Учёный подчёркивает продолжающее бытование ярги-креста в русской народной культуре во второй половине 20 века.
В.П. Даркевич считал «прямолинейные» и «криволинейные» ярги повсеместно распространёнными в Древней Руси в значении огня и солнца. Им была составлена таблица народноправославных знаков небесных светил, встречающихся в средневековых русских украшениях, где широко представлены и яргические образы. Яргу и её разновидности Даркевич относил к древним начертаниям, присущим духовной культуре родноверческого мировоззрения русичей и дошедшим до современности в неизменных видах в русской народной культуре.
…
Для современного общественного мнения (мы его отделяем от народного) среди наших соотечественников тоже характерно недопонимание историко-культурного значения ярги не только для русской культуры, но и для культур большинства народов России. У народов России ярга и свастика также являются одним из основных знаков одежды, знаковых средств обрядов и обычаев. Существующий ныне законодательный запрет на нацистскую знаковость трудно отделить от запрета на использование ярги, и поэтому он, по сути, продолжает общекультурную политику большевиков-ленинцев 20-30-х гг. 20 в. запрещавших Бога, веру и русскую народную культуру. Вне всякого сомнения, это касается и других народов в определённой мере.
Фрагменты книги "Ярга-крест и свастика: народная исконь в науке" П. И. Кутенков, А. Г. Резунков
Источник: www.kramola.info