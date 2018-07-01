Эcce: Дрожжи – убийца здоровья людей

Экологическое Эссе на тему статей:

"В чем заключается вред дрожжей для организма?": http://narada-budda.ru/zdorove/3120-v-chem-zaklyuchaetsya-vred-drozhzhey-dlya-organizma.html

"Термофильные дрожжи": http://narada-budda.ru/zdorove/3156-termofilnye-drozhzhi.html

Строки Басни Крылова "Змея и Ягнёнок": https://vsebasni.ru/krylov/zmeya-i-ovtca.html

"Змея (дрожжи) лежала под колодой (в кишечнике) И злилася (излучала тёмные энергии зла) на целый свет (человека);

У ней (дрожжей) другого чувства нет, Как злиться (сеять Зло): создана уж так она (дрожжи) природой (Иллюминатами).

Ягнёнок (человек) в близости резвился и скакал (жил свой обычной жизнью); Он о Змее (дрожжах и их вреде для здоровья) совсем не помышлял.

Вот, выползши, она (дрожжи) в него (в здоровье человека) вонзает жало (губит его кишечник): Вся кровь от яду (тёмные энергии зла) в нём (кишечнике) горит (распространяется яд дрожжей по всему организму губя здоровье человека).

«Что сделал я тебе?» – Змее (дрожжам) он говорит.

«Кто знает? – шипит ему Змея (дрожжи). –

Из осторожности (чтобы не был здоровым) тебя (человек) караю я»."

Когда началась губительная эпоха искусственных дрожжей...

Ещё в 1939 году нацисты фашисткой Германии создали первые искусственные дрожжи из трупных тканей - термофильные дрожжи, чтобы накормить немецких солдат. Сначала такие дрожжи показали себя с очень хорошей стороны, потому что благодаря им хлеба выпекалось в несколько раз больше. Но вскоре у этих дрожжей обнаружился побочный эффект - солдаты начали серьёзно заболевать, уходить из армии и быстро состариваться. Причиной всех этих серьёзных заболеваний были термофильные дрожжи, которые пагубно воздействовали на кишечник, а с него болезнетворные микробы распространялись по всему организму, ибо в них был заложен код смерти. В Германии термофильные дрожжи были запрещены, а их технология изготовления была подарена Советскому Союзу для ослабления русской армии и советского народа перед войной 1941-1945 годов.

После заключения в 1954 году американским президентом Эйзенхауэром Сепаратного Соглашения с Серыми Дзета Сетки галактики Орион, США получили инопланетные технологии изготовления химических продуктов питания. Среди них был и рецепт химических дрожжей. Именно они с 70 годов прошлого века заменили собой натуральные дрожжи, а также термофильные. И хотя кодов смерти химические дрожжи не содержали, но тоже сильно разрушали кишечник, поэтому люди заболевали серьёзными болезнями тела, итогом которых было развитие рака кишечника или любого другого органа.

Из чего состоят дрожжи, и какое пагубное воздействие они имеют на организм...

Основа дрожжей - это грибок. Грибок - это паразит, который размножается только в тёмной, энергетически обесточенной среде. Одно это уже говорит о том, что для благотворного существования грибка в организме, иммунная система должна быть ослаблена, а он загрязнён. Для улучшения среды своего паразитирующего обитания, грибок выделяет слизь, в которой он размножается распространяясь во все стороны. Такую грибницу из организма очень сложно вывести, ибо для этого человек должен быть здоров.

При малых дозах грибок всё же может приносить пользу организму, ибо во всём требуется мера.

Растительный грибок, который лёг в основу изготовления природных дрожжей из хмеля и солода, может приносить вред здоровью только при его избыточном употреблении, ибо он вызывает окисление микрофлоры кишечника, брожение и гниение пищи. Всё это ослабляет Иммунную Систему и организм остаётся беззащитным перед вредоносной средой обитания, в которой живёт Наш человек. Ибо наш цивилизованный мир загрязнён химическими отходами в воздухе, в воде и на земле, что сильно ослабляет иммунитет и умственные способности человека.

Термофильные дрожжи, которые создали Нацисты, были изготовлены из грибка выращенного на трупной ткани / костях трупа. Такие дрожжи быстро разрушают кишечник и те органы, в которые они попадают из пищеварительного тракта, поэтому износ внутренней ткани организма увеличивается многократно, отчего тело быстро состаривается. Всё это вызывает сбой в работе организма и нарушение обмена веществ на клеточном уровне. А главное, из-за трупного гена у человека изменяется его ДНК и он начинает мутировать, ибо клетки его тела меняют свой вектор на инородный.

Химические дрожжи изготовляются из искусственного грибка, который выращивается за счёт химических соединений для убыстрения его роста. Вместо дрожжей часто используется кормовая патока - побочный продукт сахарного производства, которая высветляется с помощью хлорки. Для её подкисления и соответствия дрожжам используется серная кислота. Всё это отрава, которая убивает организм медленно, но верно. Ни один человек в здравом уме не станет употреблять яд. Но покупая продукты питания, в которых содержатся дрожжи: хлеб / кондитерские изделия, пиво / вино и квас, люди принимают внутрь отраву. Она убивает их организм и способствует образованию песка и камней в мочевом пузыре, почках, печени и так далее.

Что усугубляет вред наносимый организму искусственными дрожжами...

Экология нашего мира сильно ослабляет организм, ибо много химических выбросов производится в атмосферу и в реки, а пассивные методы очистки воды и фильтрации воздуха не справляются с потоком химических частиц. Но более всего гробят здоровье организма химические лекарства / продукты питания. Тело человека начинает разрушаться ещё в утробе матери, поэтому дети рождаются с ослабленной Иммунной Системой или с патологиями. С первых дней своей жизни в нашем мире их уже инфицируют химическими вакцинами, чтобы подготовить к употреблению отравы в напитках и еде, основой которой является дрожжи.

Усиливается пагубное воздействие дрожжей на организм благодаря:

+ Химическим лекарствам, которые человек применяет регулярно. И даже если это происходит не ежедневно, они всё равно создают окисление в организме, в котором свободно могут размножаться болезнетворные микробы распространяясь во все стороны. Такая болезнетворная среда является благоприятной для развития болезней.

+ Продуктам питания и напиткам, которые изготовлены из химических ингредиентов, ибо они нацелены на гашение здоровья у людей и их подсаживание на наркотик. Им является например, усилитель вкуса - глутамат натрия, без которого эту еду нельзя было бы в рот положить. Пищу, в которой есть этот усилитель вкуса, людям всегда хочется есть, поэтому она так часто и покупается.

Дополнительно усугубляет здоровье людей городская среда их обитания. Ибо в ней постоянно присутствует химический смог, который убивает здоровье людей круглые сутки. Химические частицы, которыми дышит человек в городе, выделяют заводы и фабрики, разномастный авто / мото транспорт. Городская ночная жизнь тоже не позволяет организму восстанавливаться, потому что человек не может расслабиться для ночного отдыха, из-за чего износ его тела сильно увеличивается, а сроки жизни сокращаются.

! Подобное всегда притягивается к подобному - химическое притянется только к химическому. Если микрофлора организма состоит из отравляющих его химических частиц, то любое их уменьшение будет вызывать голод, плохое самочувствие и желание "пожрать гадости". Человек интуитивно будет выбирать в магазине только те химические продукты, которые больше всего содержат недостающие части яда, ибо у организма появилась от них зависимость.

Всё, что не входит в категорию химической еды и напитков отторгается человеком и его организмом, особенно если это чистые натуральные продукты / вода. Избежать этого можно лишь полностью перейдя на натуральное питание. Но первое время придётся выдержать ломку организма, поэтому заменять одни продукты на другие следует постепенно, а не все за раз.

К чему придут в будущем люди с учётом тех Перемен, которые уже происходят в нашем мире...

Наш мир с 2012 / 2015 / 2017 годов находится в периоде Перемен, которые пока касаются только политики и экономики стран. Но вскоре очередь дойдёт и до вопросов здоровья и Изменения мирового питания. Полностью канет в лету химическое производство продуктов, а на его место придут новые продовольственные товары из натуральных ингредиентов. Появится много новых продовольственных технологий основанных на природных компонентах. Вернутся обратно в производство многие древние рецепты, а в частности по изготовлению бездрожжевого хлеба, натурального пива, вина и кваса на солоде и хмеле, которые издревна заботились о здоровье человека.

Натуральные ингредиенты, которые будут использоваться для изготовления продуктов питания первой необходимости, принесут много здоровья людям. Природные компоненты натуральных продуктов начнут активировать процессы исцеления в организме, потому что в них природой заложены все полезные витамины и микроэлементы, которые помогают телу восстанавливаться. Главное людям сделать акцент на правильном питании, чтобы полезные свойства натуральных продуктов помогали друг другу, а не мешали. Где умеренность в приёме пищи поможет организму быстрее восстанавливаться и самоисцеляться за счёт более полного усвоения пищи.

Благодаря натуральному питанию, больных людей в мире станет меньше, а здоровых больше. Болезни уйдут из тел и люди перестанут жить в страданиях. Отказ от продуктов питания с химическими ингредиентами увеличит работоспособность мозга усиливая врождённые способности, поэтому духовно развитых людей в мире станет больше. Меньше денег будет затрачиваться людьми на питание, ибо натуральных продуктов много не съешь, а значит благосостояние семей начнёт увеличиваться. У людей тогда появится больше возможностей жить согласно своим Интересам не беспокоясь о завтрашнем дне.

Наш мир меняется, Изменяются в нём и люди, поэтому у всех стран Сейчас появились Возможности провести революцию в питании и в его производстве. Грядёт новый мир и более лучшая жизнь людей. Надо только Верить в лучшее и Надеяться на хорошее будущее, в котором все люди здоровы и имеют правильное питание. Ибо в новом будущем уже нет места химическим ингредиентам пагубно влияющим на здоровье, а в частности искусственным дрожжам, которые создали Иллюминаты для порабощения народов нашего мира. С 2012 / 2017 годов наш мир делает успехи в попытке стать Свободным от Тёмного влияния нашего прошлого, которое уже начало уходить из нашей жизни. Поэтому задача всех людей Помочь нашему миру Изменяться, а для этого необходимо начать с себя и своего питания.

Майтрея Рагнарёк,

июнь 2018 года.

Источник: narada-budda.ru