Narada Rinpoche: Письмо Кармы о вреде дрожжей – для членов российского правительства

Моё Письмо Кармы будет отправлено трём членам российского правительства: Медведеву Д. А. - премьер-министру, Голиковой Т. А. - заместителю премьер-министра по вопросам социальной политики, Скворцовой В. И. - министру здравоохранения. Письмо будет отправлено им на разные электронные адреса, чтобы хотя бы одно из них дошло до своего Адресата.



Это Письмо написано мною по теме химического состава дрожжей, которые используются при изготовлении самых распространённых товаров: хлеб и кондитерские изделия, пиво и квас, а также вино. Если напитки на дрожжах люди покупают реже, то хлеб употребляется ими ежедневно, а значит и травятся им чаще. О вреде химических дрожжей для здоровья людей и идёт речь в моём Эссе: Дрожжи - убийца здоровья людей: http://narada-budda.ru/pitanie/3271-ecce-drozhzhi-ubiyca-zdorovya-lyudey.html



Вред, который наносят дрожжи здоровью, уже давно всем известен, ибо информации об этом очень много в интернете, поэтому освещать подробности его химического состава не имеет смысла. Ни для кого ведь не секрет, что дрожжи убивают кишечник, а из-за этого люди серьёзно болеют, потому что все болезни по организму оттуда и распространяются. Как вы думаете, сколько времени ещё есть у правительства до того момента, когда люди Прозреют на столько, чтобы подать на него в суд?



Люди, которые поймут, что именно дрожжевой хлеб, к примеру, стал причиной серьёзных заболеваний, могут подать в суд, и на компании, которые производят хлеб или дрожжи, и на правительство, которое разрешило изготовлять те самые дрожжи и продавать продукты с ними в основе. Если люди ополчатся против них, а такой исход вполне возможен в нашем переменчивом мире, то эти фирмы, которые используют дрожжи в своей продукции, подадут ответный иск в суд на правительство. Даже иллюминатовская "Монсанто" не избежала исков в суд, хотя имелся мировой запрет на то, чтобы призвать её к уголовной ответственности за распространение химической отравы по миру.

Почему бы нашей стране не стать первой в мире в запрете на производство и использование в продуктах питания химических дрожжей. Как вы думаете Россия потянет такое мировое новаторство?



Крайний в любых проблемах найдётся всегда, если захотеть его найти, а правительство находится всегда под ударом, потому что издаёт законы разрешающие / запрещающие что-либо. Почему бы российскому правительству не запретить производство химических дрожжей, а в частности использование термофильных дрожжей в хлебопекарнях страны?.. Народ был бы благодарен такому закону. Ведь экология людей так же важна, как и экология страны, если это и на самом деле Важно для российского правительства...

Народная благодарность дорогого стоит, или вы так не считаете?..



В последние годы появилось много пекарен, выпекающих хлеб без дрожжей и на натуральной муке. Увеличилось и количество магазинов, которые продают чистый и полезный хлеб наравне с отравленным, в составе которого имеются химические: дрожжи, мука и остальные добавки. При желании бездрожжевой хлеб можно найти и купить в каждом городе и районе. Как вы думаете, как скоро люди заметят разницу и поймут, что бездрожжевой хлеб им дарит здоровье, а дрожжевой доставляет проблемы с кишечником?



Вы ведь в курсе, что у людей во всех бедах всегда виновато государство?.. Российскому правительству точно нужны подобные проблемы в будущем, где люди обвиняли бы президента в том, что он травит народ, о котором должен заботиться? Может пора уже проявить на деле заботу о здоровье людей нашей страны...

Перемены должны идти не только на экономическом / политическом уровне, но и на экологическом, где здоровье россиян стояло бы на первом месте. Такие перемены люди оценят и поймут гораздо быстрее, чем общие государственные дела по стране. Особенно по сравнению с теми мерами, которые были приняты правительством России совсем недавно, что вызвало народное недовольство по всей России и республикам.



Если уж российское правительство подняло пенсионный возраст, то постарайтесь хотя бы проявить заботу о здоровье россиян, чтобы они до него смогли дожить. Это было бы справедливо по отношению к зрелым людям, которые заложили своё здоровье живя в Тёмной Системе Иллюминатов, ибо правительство до 2012 года не смело перечить их Планам. Но ведь российский народ в этом не виноват, ни так ли?..



С уважением,

Нарада Ринпоче



13 июля 2018 года.

Источник: narada-budda.ru