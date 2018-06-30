Системный порок конституции
И тут неожиданно (для меня) всплывает системный порок такого Основного закона. То же и в конституциях, видимо, всех остальных стран мира.
О чём речь? О словах „граждане” или „каждый”. Возьмём для примера в рекомендованном тексте ст. 55 второй части, п. 2:
„В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.”
О каком гражданине речь? Вот Дума когда-нибудь решит отойти от плоской шкалы налогов и повысит ставку сборов с более обеспеченных граждан. Будет нарушена упомянутая статья 55? Для условных 10% граждан РФ – конечно.
А будет ли это способствовать повышению уровня справедливости с точки зрения остальных 90% граждан России? И тут ответ положительный.
Налицо явное противоречие, которое позволяет с лёгкостью манипулировать формулировками Конституции. Прямо по поговорке: закон – что дышло, куда повернёшь – туда и вышло.
Как выйти из такой ситуации, как обеспечить единообразное толкование законодательных положений?
Можно предложить следующее решение: понимать под словом „граждане” большинство граждан.
Какое это будет большинство: то ли 50% имеющих право голосовать плюс 1 человек, то ли две трети, то ли 80% – по этому вопросу можно дискутировать. А само мнение большинства граждан несложно определяется через официальное и поимённое голосование на сайте РОИ (Российской Общественной Инициативы). Так как там есть две графы: „За” и „Против”.
Одно лишь очевидно: пока разным закамуфлированным сатанистам, педерастам и прочим олигархам предоставляются права, идущие в разрез с чаяниями и волей большинства народа России, никакая конституция не сможет реально оказывать положительное влияние на жизнь людей и страны.
В России началось бурное обсуждение законопроекта об увеличении пенсионного возраста для мужчин вместо 60 лет до 65 лет, а женщинам вместо 55 лет до 63 лет.
Чтобы обсуждать новый закон, сначала нужно чётко и ясно сказать, что новый закон это прямое нарушение Конституции РФ.
Читаем ч.2 ст.39 Конституции РФ:
«Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом»
Согласно п.1 ст.7 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлено (предусмотрено):
«Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет».
Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции РФ чётко и ясно предусмотрено (запрещено):
«В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. Подчеркиваю особо:
отменяются эти права граждан в сторону ухудшения!
А это уже не только прямое нарушение указанной ч.2 ст.55 Конституции РФ о запрете отменять права граждан, но и прямое нарушение ч.1 ст. 19 Конституции РФ: «Все равны перед законом…».
Оказывается будущие пенсионеры, но граждане сегодняшней России, будут по новому закону явно не равны сегодняшним гражданам-пенсионером, что и есть прямое нарушение конституционных прав будущих пенсионеров о конституционном равенстве всех перед законом – новый антиконституционный закон серьёзно (существенно) ущемляет права будущих пенсионеров.
Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные
ст.2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Нарушается также и ч.1 ст.1 Конституции РФ о правовом государстве.
Поэтому не должен быть принят новый закон без изменения Конституции РФ, то есть, сначала надо изменить Конституцию – поотменять все указанные выше права граждан, а потом, с чистого листа писать новый закон о пенсионном возрасте.
Согласно ст.135 Конституции РФ парламент России (Федеральное Собрание) сам не может изменить указанные выше статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае необходимости должно быть созвано Конституционное Собрание. А это уже очень серьёзно.
В общем получается, что Правительство замахнулось попутно серьёзно изменить Конституцию, но правда об этом скромно умалчивает или вообще задумало обойти Конституцию или даже само не замечает (что вполне вероятно, ведь юристов у нас не хотят даже слышать), что нарушает Конституцию.
Источник: ss69100.livejournal.com